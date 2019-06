Hinter den Kulissen von "Grey's Anatomy" soll es teils alles andere als harmonisch zugegangen sein, berichtet die Titelheldin der Serie, Ellen Pompeo (Zweite von rechts). Foto: imago images/FRANK OCKENFELS

Los Angeles. Ellen Pompeo ist das Herz der Serie "Grey's Anatomy". Nun berichtet sie in einem Interview, schon oft an einen Ausstieg der US-Erfolgsserie gedacht zu haben. Hinter den Kulissen habe es so einige "Desaster" gegeben.