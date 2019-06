Osnabrück. In einer 45-minütigen Geschichtsdokumentation blickt ZDFinfo zurück auf Politik- und Unterhaltungssendungen des DDR-Fernsehens. Eine flüchtige Erinnerungsrevue mit zahlreichen Lücken.

38 Jahre lang verfügten die Deutschen über zwei Fernsehsysteme: das der Bundesrepublik (BRD) und das der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Zuschauer in den Zonenrandgebieten und im Umkreis Berlins konnten Programme von beidseits der Grenze empfangen. In der DDR durfte auf Mitleid hoffen, wem dieser Vorzug nicht zuteil wurde. Das eigene Programm galt als eintönig. Vor allem war es im Sinne der herrschenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) hochgradig ideologisch durchsetzt. Die Nachrichtensendungen dienten häufig der Proklamation weitschweifiger Positionspapiere und Rechenschaftsberichte. Und natürlich wurde gegen den Klassenfeind im Westen Stellung bezogen.

Mit der Auflösung der DDR endete auch das Fernsehen der DDR. In einer 45-minütigen Dokumentation blickt nun das ZDF zurück auf das ostdeutsche Programmschaffen. Ein ergiebiges Thema. Spannend wäre schon allein die Frage, wie in einem totalitären, von allgegenwärtiger Überwachung geprägten System Informationssendungen gestaltet werden konnten, wo sich Nischen der Kritik entdecken lassen.

Doch so tiefschürfend geriet der Beitrag leider nicht. Der Filmautor Matthias Hoferichter erinnert vorwiegend an populäre Sendereihen. Nicht fehlen darf das Sandmännchen, das allabendlich die kleinen Kinder ins Bett schickte, und mit ihm die Geschichte, dass sich seine Bildschirmgeburt einem Wettstreit zwischen Ost- und Westfernsehen verdankte. Im Herbst 1959 drang durch, dass im Westen eine Kindersendung mit einem Sandmännchen in Planung sei. Der DDR-Fernsehfunk suchte die Konkurrenz auszustechen und es gelang: Der spitzbärtige Ost-Sandmann hatte am 22. November Premiere. Die Gute-Nacht-Sendung des Westens folgt eine Woche später.

In Zeiten des Kalten Krieges befanden sich West und Ost in einem permanenten, ideologisch bedingten Wettstreit, beginnend mit dem Programmstart. Hier folgt der Filmautor einem verbreiteten Irrtum, indem er die DDR zum Sieger im Rennen um die Einführung des Fernsehens erklärt. Das Ostfernsehen nahm am 21. Dezember 1952 den Programmbetrieb auf. Anlass war der Geburtstag des sowjetischen Staatschefs Josef Stalin. Der Westen folgte vier Tage später. Der Unterschied: Der NWDR mit seinen Studios in Hamburg und Berlin blickte auf ein zweijähriges Versuchsprogramm zurück und ging nun in den Normalbetrieb. Im Osten dagegen improvisierte man noch, der Leiter des Fernsehzentrums, Hermann Zilles, selbst sprach gegenüber der Presse von einem „offiziellen Versuchsprogramm“. Gesehen wurde es nur von wenigen. Der Verkauf des Einheits-Fernsehers Modell „Leningrad“ hatte gerade erst begonnen. Er kostete ungefähr ein Jahresgehalt.

Ein kritisches Auge aufs Westprogramm warf regelmäßig der Ostagitator Karl-Eduard von Schnitzler in seiner Sendereihe „Der schwarze Kanal“. Pure Politpropaganda, aus heutiger Warte beinahe belustigend. Schnitzler darf nicht fehlen in Hoferichters kleiner Ost-Fernsehrevue. Es fehlt allerdings der Hinweis, dass im Westfernsehen schon 1958 eine ähnliche Sendung vorausgegangen war: Thilo Kochs „Die rote Optik“.

Dieses Polit-Pingpong der verfeindeten Systeme böte Stoff für eine eigene Sendung. Ebenso die Geschichte der DDR-Fernsehunterhaltung, in der Dokumentation auf die Showreihe „Ein Kessel Buntes“ reduziert. Die hatte 1972 Premiere, und nach Ansicht der ZDFinfo-Sendung könnte der Eindruck entstehen, diese Programmsparte sei vorher Brachland gewesen. Tatsächlich gab es in der DDR zuvor schon große Fernsehshows wie „Mit dem Herzen dabei“, eine hoch emotionale Überraschungsshow, durchsetzt mit allerlei verrückten Ideen. So wurde einmal ein Zuschauer mit einem motorisierten Bett ins Sendestudio gefahren und dabei mit der Kamera begleitet. Höhepunkt der Reihe und Ausweis ihrer propagandistischen Ausrichtung war ein Auftritt des Parteichefs Walter Ulbricht.

Ein spektakulärer Moment ereignete sich 1964 in der Live-Sendung „Amiga-Cocktail“. Die jugendlichen Saalzuschauer erzwangen eine Zugabe der von ihnen favorisierten Beat-Band Hemmann-Quintett, im DDR-Jargon „Gitarrengruppe“. Ein heikler Moment für den Moderator Heinz Quermann und das Ende der Sendereihe unter ihrem ursprünglichen Titel. Auch dieser folgenreiche Vorfall findet in der Dokumentation keine Erwähnung.

„Fernsehen in der DDR – Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes", Freitag, 7. Juni 2019, 20.15 Uhr, in ZDFinfo.