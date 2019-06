Osnabrück. Oliver Assayas' neuer Film "Zwischen den Zeilen" wirkt zwar in seiner dialogreichen, szenischen Inszenierung wie aus der Zeit gefallen, entpuppt sich aber als gelungener Diskurs zum Wandel im Literaturbetrieb als Metapher über das universelle Thema Veränderung.

So eine arme Schriftstellerseele hat es nicht leicht in digitalen Zeiten wie diesen. Waren einstige Schaffenskrisen in unsichtbarer Gestalt von Schreibblockaden und ähnlichen Dingen noch recht überschaubar, so muss sich der moderne Literat von heute doch tatsächlich mit Bloggern, Twitterern und noch schlimmeren Auswüchsen digitaler Demenz messen.

Aber für den von sich völlig überzeugten Autoren Léonard Spiegel (Vincent Macaigne) kommt es gleich noch eine Spur dicker. Beim Treffen mit seinem langjährigen Freund und Verleger Alain (Guillaume Canet) eröffnet dieser ihm, dass er für Léonards selbstverliebte Zeilen keine Verwendung mehr hat. Das neue Manuskript werde er nicht veröffentlichen. Punkt. Und sowieso sei der Verlag derzeit viel zu sehr mit digitaler Modernisierung beschäftigt.

Um die kümmert sich die junge Laure (Christa Théret). Und um Laure kümmert sich wiederum Alain mehr, als dessen Frau Selena (Juliette Binoche) wissen darf. Die nun bereits seit sechs Jahren ihre heimliche Liaison mit Léonard verschweigt, von der Alain immer noch nichts ahnt – obwohl er davon eigentlich längst wissen müsste.

Auf den ersten Blick hat Drehbuchautor und Regisseur Olivier Assayas („Carlos“) mit „Zwischen den Zeilen“ einen Film geschaffen, der ähnlich aus der Zeit gefallen zu sein scheint, wie die beiden männlichen Protagonisten in ihrer jeweiligen Midlifecrisis. Szenisch aufgebaut wie ein Theaterstück und mindestens so dialogreich wie die meisten Filme von Woody Allen, erweckt "Zwischen den Zeilen" zunächst den Eindruck, Assayas wolle einen Diskurs über den Wandel des Literaturbetriebes im digitalen Zeitalter anstrengen.

Aber hinter „Doubles vies“, so der französische Originaltitel, steckt mehr. Der süffisant angerissene und mit zahlreichen Vorurteilen und Missverständnissen gespickte Diskurs über den aktuellen Wandel im Literaturbetrieb dient letztendlich nur als Metapher für das universelle Thema Veränderung, dem sich niemand entziehen kann. Begleitet vom ewigen Suchen und Finden der Liebe, taumeln sämtliche Protagonisten zwischen utopischem Selbstbild und ihrer letztendlich dann doch recht banalen Wirklichkeit neuen Zielen entgegen.

So hadert dann beispielsweise auch Alains Frau Selena mit ihrem Schicksal als Darstellerin einer Fernsehserie, die sie nur nach außen hin euphemistisch verteidigt. Aber am deutlichsten kommt die Diskrepanz zwischen Selbstbild und Wirklichkeit bei Léonard zum Tragen. Der Autor hat zwar nie Probleme damit, intimste Details seines Lebens unverblümt in seinen Büchern zu verarbeiten und dabei reale Personen als Vorlagen seiner Figuren der Lächerlichkeit preiszugeben. Aber wenn er im Roman mit einem sexuellen Abenteuer im Kino prahlt, dann flunkert er aus verschämter Eitelkeit mit dem Titel und macht aus dem trivialen Film „Star Wars“ lieber das auch in intellektuellen Kreisen anerkannte Werk „Das weiße Band“.

„Zwischen den Zeilen“ ist kein leicht konsumierbarer Film. Aber ein positiv aus der Zeit gefallenes Stück, das auch über das Ende der Literaturkritik (Algorithmen seien schließlich viel zuverlässiger) und den Siegeszug von Malbüchern für Erwachsene sinniert, ohne dabei kulturpessimistische Züge anzunehmen.

Zwischen den Zeilen. F 2018. R.: Olivier Assayas. D.: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Théret. Laufzeit: 107 Minuten. FSK: ab 6. Cinema Arthouse.