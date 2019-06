Berlin. Joko und Klaas unterliegen ProSieben. Die 15 Minuten Freispiel fallen aus; stattdessen verschönern sie das Magazin "taff".

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben die zweite Chance auf 15 Minuten ohne redaktionelle Kontrolle verpasst. In der ersten Ausgabe der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatten sie ihr Freispiel genutzt, um Menschenrechtlern ein Forum zu bieten und ein gewaltiges Medienecho erzielt. Beim zweiten Versuch unterlagen sie dem Sender – und müssen zur Strafe ins Boulevard-TV wechseln.





Die Strafe für Joko und Klaas

Bei der Premiere drohte den Herausforderern als Wetteinsatz ein tätowiertes Senderlogo. Diesmal hat ProSieben eine Idee entwickelt, die den nächsten Quotenhit bedeuten dürfte: "Ihr beide müsst eine komplette Folge 'taff' produzieren", kündigte Moderator Steven Gätjen Joko und Klaas für den nun eingetretenen Fall einer Niederlage an. Zur Strafe müssen die beiden das Boulevard-Magazin produzieren, die Themen auswählen, Beiträge schneiden, Moderationen schreiben und am Ende auch selbst moderieren. Ein Gastspiel, das nicht nur "taff"-Moderatorin Rebecca Mir gefallen dürfte, die das Grußwort zum Wetteinsatz sprach: "Wir bei „taff“ freuen uns schon sehr darauf, wenn ihr hier für uns übernehmt und wir uns hier einen entspannten Tag am See machen.“ Es bleibt erfreulich, mit welcher guten Laune ProSieben mit dem eigenen Programm rumalbert – selbst Joko und Klaas geschlagen sind!

Wann sendet ProSieben die „taff“-Ausgabe?

Direkt nach dem Finale beantwortete ProSieben via Twitter die Frage nach dem Sendedatum des „taff“-Specials von Joko und Klaas wird demnach am Montag, 17. Juni, um 17 Uhr zu sehen sein. Und zwar live. Trotz seiner Niederlage bekommt das Duo also einen unberechenbaren Fernsehmoment geschenkt.





Wie lief das Duell?

Die zweite Ausgabe der Show beginnt mit einer Hommage an den „Circus HalliGalli“ und mit der Rubrik „Aushalten – Das Spiel“: Klaas hält eine brennende Glühbirne in der bloßen Hand und darf sie erst loslassen, als Joko einen kompletten Becher Slush-Eis runtergeschluckt hat. Er schafft es, wenn auch schreiend. Danach lässt Joko ein Auto auf seinen Fingern parken.

Der Einstieg jenseits der Schmerzgrenze setzt die Latte hoch; und die folgende Außenwette hält das Niveau mit einem spektakulären Autorennen. Die Gegnerin ist eine Oma mit E-Rolli; Joko und Klaas selbst haben zwar ein Auto – dem sie allerdings aufs Dach steigen müssen, um Lenkung, Gas, Kupplung und Bremse über Hebel zu bedienen, die aus dem Sonnendach ragen.

Jochen Schweizer schaukelt noch immer

Nach Geschicklichkeitsspielen, bei denen Joko und Klaas gegen Kuranyi und Odonkor kicken und einen Stab durch die Luft werfen, fordert Jochen Schweizer sie zum nächsten Outdoor-Spiel heraus: Unter dem schönen Motto „Überschlag den Star“ müssen sie eine volle Umdrehung in einer Schiffschaukel hinkriegen – und versagen kurz vor dem Ziel. Schweizer beweist danach mit erkennbarem Stolz, dass er es schafft, und ist so eifrig dabei, dass er noch schaukelt, als alle anderen längst das Bild verlassen.

Die sechste Runde ist so gut, dass Steven Gätjen nach der Niederlage von Joko und Klaas noch weiterspielen lässt: Bei „Plötzlich taub“ – einem Spiel aus Winterscheidts Show „Win Your Song“ –werden Hits erst angespielt, ausgeblendet. Gewonnen hat, wer den Buzzer genau dann drückt, wenn der Refrain käme. Die ProSieben-Profis Sarah Connor und Alexander Klaws können es unglaublich gut.

Diesmal keine 15 Minuten

Vor dem Finale führt ProSieben 4:2. Im letzten Spiel muss Joko dann solange an einem Seil hängen, bis Klaas es durchgeschnitten hat – und scheitert. Die zweite Ausgabe des Duells von Sender und Moderatoren geht an ProSieben. Bis zur nächsten Chance müssen die Fans zwei Wochen warten: Nach dem Pfingstwochenende pausiert die neue ProSieben-Show für eine Woche. Die nächste Ausgabe von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ läuft am Dienstag, 18. Juni.

