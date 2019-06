Berlin. Gewinnen Joko und Klaas noch einmal 15 Minuten? Im Kampf gegen ProSieben gehen sie unübersehbar an ihre Schmerzgrenze.

Heute entscheidet sich, ob Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf noch einmal 15 Minuten ohne redaktionelle Kontrolle senden dürfen. Nach der ersten Ausgabe der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatten sie ihr Freispiel genutzt, um Menschenrechtlern ein Forum zu bieten und damit ein gewaltiges Medienecho erzielt. Am Dienstag, 4. Juni, 20.15 ist die zweite Runde zu sehen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben": So geht's weiter

Erste Bilder der aufgezeichneten Show zeigen zwei Moderatoren an ihrer Schmerzgrenze: Klaas hält eine brennende Glühbirne in der bloßen Hand; Joko lässt seine Finger von einem Auto überrollen. Zu den Herausforderern, die ProSieben gegen die Entertainer ins Feld schickt, gehören offenbar Sarah Connor und Alexander Klaws. Sollten Joko und Klaas auch diesmal gewinnen, gehen sie schon einen Tag später noch einmal zur Primetime auf Sendung. Ihre Überraschungssendung wäre also am Mittwoch, 5. Juni, ab 20.15 Uhr zu sehen. Ob dazu kommt, erfahren Sie heute Abend in einer aktualisierten Version dieses Artikels. Nach dem Pfingstwochenende pausiert die ProSieben-Show für eine Woche. Die nächste Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft am Dienstag, 18. Juni.





