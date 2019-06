Osnabrück. Die Musik der Band Union Youth brachte sie bis nach Amerika. Der Dokumentarfilm erzählt von Aufstieg, Ende und Neubeginn der Band.

Vogelgezwitscher, ein Kiefernwäldchen in Brandenburg. Der Dokumentarfilm „Könige der Welt“ beginnt leise, sehr intim. Der Sänger und Gitarrist Maze Exler konsultiert seine Therapeutin. Müde fühle er sich. Zittrig. Kraftlos. „Wie war bisher das typische Musikerleben?“, möchte die Ärztin wissen, und dies leitet über zum Kern dieses Films, der sehr viel persönlicher geriet als ursprünglich geplant.

Christian von Brockhausen, Regisseur, Journalist, NDR-Redakteur, stammt aus Bad Bentheim. So wie einige der Musiker, die unter dem Bandnamen Pictures zurück ins Musikgeschäft wollen. Maze Exler gehört dazu, auch Schlagzeuger Michael Borwitzky. Brockhausen und Borwitzky kennen sich seit Kindertagen.

Im westlichen Niedersachsen, unweit der niederländischen Grenze, schlug um die Jahrtausendwende die Geburtsstunde der Rockband Union Youth. Grunge war der Stil der Stunde. Union Youth stimmte ein, energisch, rebellisch, laut. Es war, so sagt Michael Borwitzky rückblickend im Gespräch mit unserer Redaktion, „eine Ausdrucksform von jungen Leuten. Mit neunzehn, zwanzig Jahren macht man brachial harte Musik, um irgendetwas auszudrücken.“

Die Band verschickte Demokassetten an sämtliche ihnen bekannte Plattenfirmen. Die weitere Entwicklung scheint eher einem Hollywood-Kinotraum entnommen als einem Dokumentarfilm: Das Quartett aus Bad Bentheim traf einen Nerv und erlebte einen rasanten Aufstieg. Touren und Auftritte mit Größen wie den Smashing Pumpkins, Bush, den Ärzten, den Beatsteaks. Und, wahrlich märchenhaft, eine Einladung in die USA und das Angebot eines Plattenvertrags. Den die Musiker ablehnten, weil sie ihre Freiheit behalten wollten.

Karriere machten sie dennoch, führten ein Rock-’n’-Roll-Leben, das jedem Klischee gerecht wurde. Michael Borwitzky erinnert sich amüsiert: „Damals sind wir irgendwo hingefahren, haben alles kaputt gekloppt und sind nach Hause gefahren.“ Drogen waren im Spiel, es kam zu Reibereien, die Band zerbrach.

Zehn Jahre später fanden Maze Exler und Michael Borwitzky musikalisch wieder zusammen und begannen, verstärkt durch den früheren Union-Youth-Tontechniker Ole Fries und den Bassisten Markus Krieg, ein neues Bandprojekt mit Namen Pictures. Dieser Neubeginn sollte Thema des gemeinsamen Dokumentarfilms von Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch werden. „Wir wollten einfach mal wissen, wie sich eine Band neu aufstellt“, erklärt Brockhausen. Aber: „Es kam dann alles ganz anders.“

Sänger Maze Exler war suchtkrank, nach den Worten Michael Borwitzkys zunächst kein Problem für das musikalische Vorhaben. Doch schon am ersten Drehtag, eine Art Probe, kam es zu einer Situation, die die Zusammenarbeit aller infrage stellte. Exler entschied sich, unterstützt von seinen Freunden, zu einem klinischen Entzug. Die Filmarbeiten schienen zu Ende, kaum dass sie begonnen hatten. Dann aber regte Exler an, dass ihn das Kamerateam weiterhin begleiten solle. Der Film bekam eine neue Richtung, es wurde, so Christian von Brockhausen, „die Story, wie ein paar Freunde versuchen, ihren Sänger zu retten“.

Voraussetzung dafür war ein enges Vertrauensverhältnis. Die Musiker konnten entscheiden, ob gefilmt werden durfte und ob die jeweiligen Szenen im Film Verwendung finden sollten. „Wir hatten diese Option“, so Michael Borwitzky, „aber wir haben sie nie genutzt.“ Der Film sei wichtig gewesen für die Beteiligten, ergänzt er. „Wir haben uns alle mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Ein sehr intensiver Prozess.“

„Könige der Welt“ erzählt eine besondere Geschichte, sagt aber zugleich viel aus über das Musikgeschäft. Ehrlicher und authentischer als Castingshows, Promimagazine und Social-Media-Eitelkeiten. Maze Exler ist selbst Hobbyfilmer, und so gibt es Aufnahmen aus den Anfängen der Band, dazu Fotos, Konzertmitschnitte. Es geht zurück nach Bad Bentheim, auch die Zeit in den USA ist präsent. Der Neustart mit den Pictures ist geglückt. Ihre Musik, auf inzwischen zwei Alben festgehalten, klingt anders heute, ist harmonisch-elegant, dem Britpop nahe. Im Sommer werden sie Festivalauftritte absolvieren, im Herbst ihre im Frühjahr begonnene Tour fortsetzen.