Osnabrück. Bis nach Duisburg reicht die „Neue Seidenstraße“. Damit hat sich China längst unübersehbar als neue Wirtschaftsmacht positioniert. Die Dokumentation „China first“ (3sat, Donnerstag, 20.15 Uhr) zeigt sehr anschaulich, welche Interessen dahinter stecken.

Mit der „Neuen Seidenstraße“ hat China jetzt bereits einen geo- sowie wirtschaftspolitischen Machtfaktor geschaffen, der nicht zu übersehen ist. Frei nach der Devise „Go West“ führt eine transkontinentale Eisenbahn rund 11000 Kilometer bis nach Duisburg. So ist mit diesem Abschnitt der „Neuen Seidenstraße“ bereits ein gigantisches Handelsnetzwerk entstanden, das mit chinesischem Kapital und chinesischen Arbeitskräften finanziert und aufgebaut wurde.

Natürlich stecken dahinter keine uneigennützigen Zwecke, sondern knallharte Interessen Chinas, wie die nüchtern gehaltene Dokumentation „China first“ von Christine McLean und Erin Oakes belegt. Schon auf ihrer ersten Station in Chinas westlichem Nachbarland Kasachstan wird klar, dass es China dort vor allen Dingen um die Erschließung von Energiequellen und Lebensmitteln geht. Weitere Stationen in der sehr anschaulichen Dokumentation sind das chinesische Handelszentrum bei Warschau und natürlich Duisburg, wo chinesische Einkäufer schon mal dafür sorgen, dass in Deutschland das Milchpulver knapp wird. Leider ist die 2017 entstandene Dokumentation nicht mehr auf dem neuesten Stand. Der wird aber mit Sicherheit in der anschließenden Diskussionsrunde von Gert Scobel aufgearbeitet.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„China first“. 3sat, Donnerstag, 06. Juni, 20.15 Uhr. Anschließend diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.