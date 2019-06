Osnabrück. Die „37°“-Reportage „Im Schatten der Clans – Eine Frage der Ehre“ (ZDF, Dienstag, 22.15 Uhr) porträtiert eine Sozialarbeiterin in ihrem Bemühen, Jugendliche im „Problemkiez“ Berlin-Neukölln von einer kriminellen Karriere abzuhalten. Authentisch und sehr sehenswert!

Drogen, Clan-Kriminalität, Parallelgesellschaft. Der „Problemkiez“ Berlin-Neukölln ist längst zum bundesweiten Synonym für soziale Brennpunkte geworden. Darin erregen vor allem weit verzweigte Großfamilien, so genannte Clans, weitreichende Aufmerksamkeit. Mit der „37°“-Reportage „Im Schatten der Clans“ gelingt es der in Berlin-Neukölln geborenen und aufgewachsenen Autorin, Journalistin und Schriftstellerin Güner Yasemin Balci auf eindrucksvolle Weise, das komplexe Spannungsfeld zwischen Jugendlichen und Kriminalität im Kiez zu verdeutlichen.

Über das Porträt der Sozialarbeiterin Songül C., die während der Dreharbeiten im Jugendclub „Yo!22“ tätig ist, verschafft Balci ihren Zuschauern subtile Einblicke in archaische Strukturen einer verschlossenen Welt, in der natürlich auch der viel strapazierte Ehrbegriff eine tragende Rolle spielt. Songül C. gibt sich in ihrem Bemühen, Jugendliche vor einer kriminellen „Karriere“ bewahren zu wollen, bescheiden. „Wenn man einen rettet, dann rettet man ganz viele“, sagt sie. Und einen hat sie wohl tatsächlich gerettet. Trotzdem ist am Ende ein kaum zu verbergender Schuss Resignation zu bemerken. Eine ehrliche Ratlosigkeit, die der sehenswerten Reportage zusätzliche Authentizität verleiht.

Wertung: 6 von 6 Sternen.

„37°: Im Schatten der Clans – Eine Frage der Ehre“. ZDF, Dienstag, 04. Juni, 22.15 Uhr.