Berlin. Nach ihrem Show-Sieg über ProSieben durften Joko und Klaas 15 Minuten senden, was sie wollten – und überraschten alle.

"Hoffen wir das Beste!" Diese Worte blendete ProSieben als Texttafel ein, bevor Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf 15 Minuten lang der Sender gehörte. Nach ihrem Sieg in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatten die Entertainer ein Freispiel von einer Viertelstunde gewonnen.

Und zunächst begann auch alles so, wie man es von den HalliGalli-Helden erwartet: Nach einem meisterlich schlechten Vorspann im Stil der frühen Homevideo-Ära begrüßte Joko das Publikum mit den Worten: "Buona sera, ihr Pissnelken." Klaas zückte eine Liste mit Ideen für den Abend: Blumen gießen, stand drauf, Frischhaltefolie essen, Heroin verkosten. All das würden sie im Fall von weiteren Siegen über ProSieben noch machen, sagte er. Vorerst aber gehöre ihr Studio "Menschen, die mehr zu sagen haben als wir."

Dann verschwanden sie von der Bildfläche und machten das Gegenteil von dem Spaßgewitter, dass die meisten nun erwartet haben dürften. Im Studio stand nur noch ein lerer Stuhl, den die Kamera kontinuierlich umkreiste. Nacheinander nahmen eine Flüchtlingsretterin Platz, ein Obdachlosenhelfer und eine Aktivistin, die den Neonazis trotzt. Jeder erzählte seine Geschichte. Dann ging die Sendung ins Black und "Grey's Anatomy" fing an, als sei nichts geschehen. Hut ab, vor diesem Überraschungscoup!

Die Vorgeschichte: "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Am Abend zuvor hatten die beiden Entertainer in der neuen Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" ihren eigenen Arbeitgeber besiegt. Als Wettgewinn stellte der Sender ihnen eine Viertelstunde in der Primetime zur Verfügung, in der sie live und ohne redaktionelle Kontrolle machen durften, was immer sie wollten.

