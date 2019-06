Berlin. Am Sonntag stellt Vera Int-Veen die Söhne vor, mit denen sie "Schwiegertochter gesucht 2019" dreht. Hier sind sie!

Es ist angerichtet: Für Vera Int-Veen hat RTL ein gewaltiges Torten-Buffet aufgetischt. Und während die Moderatorin futtert, können einsame Singles sich am Sonntag, 2. Juni, sich die Kandidaten angucken, mit denen RTL im Sommer die Liebesabenteuer der "Schwiegertochter gesucht"-Staffel 2019 drehen will.

Wer sind die neuen Söhne?

Nicht alle Schwiegersöhne sind wirklich neu: Mit Engelfreund Heiko ist auch ein Klassiker mit von der Partie, der aus der vierten "Schwiegertochter"-Staffel bereits ein Kind hat und mit Vera Int-Veens Hilfe sogar schon seinen Bruder Guido unter die Haube gebracht hat. Als Kupppel-Veteran ebnet er in der 13. Ausgabe des Formats den Weg für Philipp, einen 31-jährigen Zeitsoldaten aus Schleswig-Holstein, den Berliner Kinderkarrussel-Bediener Sven, für Meik, den Koch vom Balaton und Andrea, einen 28-jährigen Gastronomen aus der Region Osnabrück, der über RTL den Mann fürs Leben sucht.

Wie bewirbt man sich für "Schwiegertochter gesucht 2019"?

Sie wollen einen dieser Schwiegersöhne kennenlernen? Trotz allem, was wir in den vergangenen Jahren über Vera Int-Veens Kuppelzoo geschrieben haben? Dann bewerben Sie sich telefonisch unter 0221/934 708 900 oder per E-Mail an: schwiegertochtergesucht@rtl.de.

Alle Kandidaten der 13. Staffel im Überblick

Mit diesen Fotos und Kurzbiografien stellt RTL seine neuen Schwiegersöhne vor:





Andrea, 28 Jahre



Sternzeichen: Steinbock

Region: Niedersachsen

Beruf: Gastronom; gelernter Restaurantfachmann

Hobbys: singen, tanzen, EMS-Training, Kartenspiele, Bowling, Go-Kart-Fahren

Charakter: herzlich, selbstbewusst und ehrgeizig

Dennis, 33 Jahre

Sternzeichen: Jungfrau

Region: Nordrhein-Westfalen

Beruf: kaufmännischer Angestellter und stellvertretender Geschäftsführer einer Speditionsfirma

Hobbys: Fitnessstudio, Fußball spielen, VfL Bochum, Reisen

Charakter: romantisch, humorvoll und tierlieb

Heiko, 45 Jahre

Sternzeichen: Fische

Region: Sachsen-Anhalt

Beruf: angehender psychologischer Berater; gelernter Fahrzeugreiniger

Hobbys: kochen, malen, Spazieren gehen, Reiki

Charakter: kreativ, spirituell und humorvoll

Jan, 40 Jahre

Sternzeichen: Waage

Region: Niedersachen

Beruf: Einzelhandelskaufmann bei einem Mobilfunkanbieter

Hobbys: Lasertag, Modellautos, Kino, Mittelaltermärkte, Tempelritter

Charakter: hilfsbereit, zuvorkommend und humorvoll

Karsten, 25 Jahre

Sternzeichen: Krebs

Region: Niedersachsen

Beruf: Elektroniker

Hobbys: Billard, Bowling, Modellbahnbau, Münzen, basteln, heimwerkeln

Charakter: hilfsbereit, zielstrebig und einfühlsam

Markes, 40 Jahre

Sternzeichen: Schütze

Region: Sachsen

Beruf: LKW - Fahrer

Hobbys: Sport, Camping, Schiff fahren, wandern

Charakter: treu, spontan und unternehmungslustig

Meik, 27 Jahre

Sternzeichen: Jungfrau

Region: Balaton, Ungarn

Beruf: als gelernter Koch träumt Meik von einem eigenen Restaurant

Hobbys: Animes, seine Chihuahuas, Gartenarbeit, heimwerkeln, zeichnen, schwimmen

Charakter: familiär, kreativ und tierlieb

Philipp, 31 Jahre

Sternzeichen: Stier

Region: Schleswig-Holstein

Beruf: Zeitsoldat

Hobbys: Sport, Schwimmen, Kochen, Boot fahren, Trampolinspringen

Charakter: zuverlässig, humorvoll, ehrgeizig und tierlieb

Sven, 34 Jahre