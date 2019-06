Berlin. Jürgen Vogel ist Star der VOX-Familienserie "Das Wichtigste im Leben". Ein Gespräch über Kinder, Tiere und unfähige Männer.

Jürgen Vogels VOX-Serie „Das Wichtigste im Leben“ (ab 5. Juni, 20.15 Uhr) erzählt vom Alltag einer durchschnittlichen Patchwork-Familie. Was denkt er selbst über Eltern, Kinder und Haustiere? Wir haben ihn gefragt.





Herr Vogel, „Das Wichtigste im Leben“ will Familienalltag ohne künstliche Spannung erzählen – lässt aber gleich am Anfang den Haushund Fredo verschwinden. Spannender geht’s doch nicht.

Und es bleibt spannend.

Taucht er bis zum Finale wieder auf?

Das kann ich nicht verraten. Da müssten Sie Richard Kropf schon selbst fragen, den Autor, Producer und Serienschöpfer. Ich traue mir noch nicht einmal zu, eine Andeutung zu machen. Gerade in Deutschland sind Haustiere ein heikles Thema.

Anzeige Anzeige

Haben Sie selbst welche?

Ich habe mich auf ein Aquarium einigen können.

Aha, also gab's vorher Streit.

Na ja, Kinder wollen ja immer Haustiere. Frauen schlagen dann manchmal eine Katze vor; und als Mann muss man sich dann mit vielen Tricks dagegen wehren: Katzen- und Hundeallergien erfinden, rote Augen schminken. Ich habe wirklich alles gemacht, um keine Haustiere anschaffen zu müssen. Und trotzdem hatte ich schon alle Arten von Haustieren, Katzen, Hunde, Kaninchen, Mäuse. Und es war immer ein Desaster. Ich find's furchtbar. Katzen im Haus? Die armen Tiere! Die gehören auf den Bauernhof und sollen Mäuse jagen. Horror. Mit Hunden ist es ähnlich – wenn nicht direkt vor dem Haus ein Feld ist und man ihnen nur die Tür aufmachen muss, damit sie rennen und das Feld düngen können. Guck dir die Leute an, die mit diesen Beuteln durch die Gegend rennen. Die Stadt ist einfach nicht für Hunde geeignet. Reisen kann man auch nicht mehr, wie man will. Sobald man einen Hund hat, richtet man sein ganzes Leben nach ihm aus. Das will ich nicht.





Wie unterscheidet sich „Das Wichtigste im Leben“ von den Familienserien, die Sie selbst früher geguckt haben?

Ich habe eigentlich gar keine Familienserien geguckt. „Drombuschs“, „Lindenstraße“ – als das lief, war ich schon zu alt.

Als Sie klein waren, gab's die „Waltons“, „Unsere kleine Farm“ …

Stimmt und das habe ich wirklich geguckt. Das ist aber wirklich uralt; das hat nichts mit dem zu tun, was wir machen. Früher haben sie im Fernsehen mit viel Fantasie heile Welten geschildert. Das sah dann aus wie Pilcher als Serie. Bei uns geht’s um die ganz normale Realität, um den Alltag, die Sorgen. Wenn's gut geschrieben ist, kann das wahnsinnig spannend sein. Obwohl gar nicht so große Dinge passieren, fand ich unsere Drehbücher berührend. Ich hatte sowas noch nicht gesehen und vor allem noch nicht selber gemacht.

Früher waren nicht nur die Familienserien anders, sondern auch das Familienleben. In Ihrer Serie machen Sie und Ihre Frau sich Vorwürfe, weil keiner weiß, wohin Ihr Vorschulkind gerade verschwunden ist. In den 70ern war es ziemlich normal, dass Kinder den ganzen Tag allein unterwegs waren. Hatten wir's damals besser?

Ich weiß nicht, ob's besser ist, wenn du ohne Kindersitz im Auto bist, die Fenster sind zu und vorne rauchen deine Eltern. Ab wann musste man sich anschnallen? Als ich klein war, gab's das jedenfalls noch nicht. Gequarzt wurde überall, in den Wohnungen doch auch. Und da wurden die Kinder ja nicht erst auf den Balkon gestellt. Was man auf jeden Fall sagen kann: Unsere Kindheit war ungesünder. Wir haben nur trotzdem überlebt.

Und hatten Spaß dabei.

Das stimmt natürlich auch: Heute ist es behüteter, damals gab es mehr Freiräume. Was wir für eine Scheiße bauen konnten, nur weil wir es im Wald gemacht haben, wo keiner es mitbekommt. Es ist gar nicht mehr so einfach, Kindern diese Räume zur Verfügung zu stellen.





Gab es trotz der Freiheiten Diskussionen, als Sie mit 15 Jahren ausziehen wollten?

Das war relativ einfach; ich hatte vorher schon so meinen eigenen Rhythmus.

Mussten die Eltern Sie erstmal noch unterstützen?

Unterstützung habe ich nie bekommen, weder von meinen Eltern noch von sonst welchen Institutionen. Ich hatte immer eigenes Geld. Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe – habe ich alles nie gekriegt. Ich war immer sehr selbstständig. Früher war man aber sowieso viel schneller erwachsen. Nach der Haupt- oder Realschule hat man sich eine Wohnung gesucht, geheiratet und Kinder gekriegt. Heute sind die meisten mit 25 Jahren noch nicht ausgezogen. Und wenn doch, lassen sich viele trotzdem noch von Mutti die Wäsche waschen. Man müsste mal ein Buch darüber schreiben, wie kindlich Männer um die 30 heute sind.

Was würde da drinstehen?

Dass die nichts können: Putzen, Kochen, die Waschmaschine anstellen. Das können die nicht. Keiner kann mehr Verantwortung für sein Leben übernehmen. Von Frauen wird das doch auch erwartet: Kinder kriegen, Beruf, toll aussehen – die sollen alles können. Und Männer – rennen zu Mutti, wenn sie erkältet sind. Das ist ja nicht nur in der Werbung ein Lacher. 30-Jährige sind wirklich so, weil die total verpäppelt werden. Für die Mädels ist es eine echte Katastrophe, was für unsexy Männer da rumlaufen.

Wo erleben Sie denn diese entsetzlichen Männer?

Frag einfach mal ein paar Frauen in dem Alter nach ihren Erfahrungen mit Männern. Frag mal, ob deren Freunde den Geschirrspüler bedienen können, die Wäsche sortieren, die Badewanne saubermachen, den eigenen Tag regeln. Oder mach mal eine Umfrage: Wer bezieht das Bett von Männern um die 30? Ich würde behaupten: In über 50 Prozent ist das eine Frau. Frag mal einen 30-Jährigen, wann er Kinder haben will. Jetzt noch nicht, wird der dir sagen. Und dann weiß er nicht mal, dass seine Freundin schon rechnet, wie lange sie überhaupt noch hat. Da sind Männer auf dem Markt, die erst mit 40 oder 50 Jahren Vater werden wollen und nicht ahnen, dass sie dafür eine neue Freundin brauchen.

Meine Kinder sind drei und fünf – beides Jungs. Wie verhüte ich das Schlimmste?

Kannst du einen Geschirrspüler ein- und ausräumen und das Programm an der Waschmaschine anstellen? Dann musst du dir keine Sorgen machen. Am wichtigsten ist, was man denen vorlebt, gerade, wenn sie noch so klein sind. Später, in der Pubertät würde ich sagen: Früh arbeiten, früh Geld verdienen. Wenn sie was haben wollen, müssen sie was tun.





Viele fangen mit dem ersten Kind an, bewusster zu leben, Bio-Lebensmittel zu kaufen, Zucker zu vermeiden. War das bei Ihnen auch so?

Wenn man sein Leben lang vor den Kindern raucht, braucht man denen später jedenfalls keine Predigten zu halten. Das Leben ändert sich schon, wenn man merkt: Scheiße, da guckt jetzt jemand ganz genau, was ich alles so mache. Kein Mensch geht mehr bei Rot über die Ampel, wenn seine Kinder gucken. Die nehmen einen ja wirklich als Vorbild.

Leider – ich selbst neige dazu, ungeduldig rumzupoltern, mag es aber gar nicht, wenn sie zurückpoltern.

Weißt du, nicht nur wir leben mit unseren Kindern. Unsere Kinder müssen auch mit uns leben. Und das ist auch gar nicht schlecht. Du kannst es in der Erziehung eh nicht richtig machen. Egal, was du dir vornimmst – du machst es für den einen richtig und für den anderen komplett falsch. Insofern kannst du nur versuchen, bei dir zu sein.

Ihr erstes Kind haben Sie mit 20 Jahren bekommen, das letzte gerade jetzt mit über 50. Erziehen Sie heute anders als damals?

Vieles ändert sich, schon weil der eigene Horizont breiter wird. Wenn die Kinder erwachsen sind, kann man sie immerhin fragen, was man damals falsch gemacht hat.

Wie gut schaffen Sie es, Familie und Beruf zu vereinbaren?

Bevor die Kinder in der Schule sind, kann man sie ja überallhin mitnehmen – egal, wo man gerade dreht. Es funktioniert alles, aber man muss sich wirklich gut koordinieren und ständig alles absprechen – wenn man gerade arbeitet. Zum Ausgleich haben Schauspieler aber auch lange Pausen. Jetzt habe ich erstmal vier Monate frei und da bin ich dann rundum da.

Mehr TV-Interviews