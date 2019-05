Berlin. Joko und Klaas schlagen Pro7 – Pro7 schlägt die Konkurrenz: Auf eine Top-Quoten-Show folgen heute 15 Minuten Irrsinn.

Am Dienstagabend gab es bei ProSieben nur Gewinner. In ihrer neuen Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" besiegten die Entertainer ihren Arbeitgeber. Bei der Quoten-Bilanz triumphierte dann aber auch ProSieben selbst.

Was passierte bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

In der neuen Dienstagabend-Show treten Joko und Klaas als Team gegen Stars und Angestellte ihres Senders an. Beim GNTM-Quiz schlugen sie Ex-Juror Thomas Hayo. Als es darum ging, Handtücher und Zahnbürsten in Waschmaschinen und Becher zu werfen, unterlagen sie Joey Kelly und Mario Basler. Im Finalspiel entschieden sie die erste Ausgabe der Show aber trotzdem für sich.

Zur Strafe muss ProSieben ihnen noch heute, am Mittwoch, 29. Mai, um 20.15 Uhr eine Viertelstunde freimachen. Live und ohne redaktionelle Kontrolle dürfen Joko und Klaas hier veranstalten, was immer sie wollen. Ohne seinen Plan schon zu verraten, kündigte Klaas Heufer-Umlauf eine Idee an, die ihm zehn Jahre lang verboten worden sei und vermutlich den Aktienkurs von ProSiebenSat.1 havarieren lasse. "Grey's Anatomy" beginnt zugunsten des Fernseh-Harakiris erst um 20.30 Uhr. Im Fall einer Niederlage hätten Joko und Klaas sich das Senderlogo an eine Körperstelle ihrer Wahl tätowieren lassen müssen.

Wie gut lief der Abend für ProSieben?

Trotz Niederlage meldet der Sender sich am Morgen danach bester Laune zu Wort. Die Show-Premiere erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 15,8 Prozent – ein sehr guter Wert, und das auch im Vergleich mit dem "Duell um die Welt": Von 16 regulären und drei Best-of-Ausgaben lagen nur nur drei darüber. In absoluten Zahlen hatte die neue Show 1,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, davon 1,35 Millionen in der jungen Zielgruppen. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 11,6 Prozent vermeldet der Sender zu dem den Tagessieg.

