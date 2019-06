Osnabrück. Der Tatort heute Abend aus Wien ist schon was Besonderes. Denn die Folge „Glück allein“ mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer erinnert phasenweise an die Ibiza-Affäre um den FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache. Zudem ist er das bemerkenswerte Debüt der jungen Regisseurin Catalina Molina.

Ein zwielichtiger österreichischer Politiker, eine mysteriöse und steinreiche ukrainische Geschäftsfrau und schmutzige Geschäfte – hat Uli Brée als Autor des neuen Wiener Tatorts „Glück allein“ etwa eine Vorahnung von der Ibizia-Affäre des einstigen FPÖ-Spitzenmannes Heinz-Christian Strache gehabt? Das wohl nicht, ein österreichisches Sittengemälde zeichnet dieser Krimi aber dennoch.

Die Wiener Kommissare Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) sind es gewohnt, in solchen Kreisen zu ermitteln und dabei nach oben anzuecken. Auch in ihrem letzten Fall „Wahre Lügen“ um den Tod einer deutschen Journalistin und die undurchsichtigen Geschäfte eines früheren Verteidigungsministers handelten sie sich jede Menge Ärger mit dem Innenministerium ein. Den gibt es auch diesmal wieder.









Die ersten Bilder aber führen erst mal hinein in eine Restaurantküche und wieder hinaus an den Tisch, an dem die beiden Ermittler bester Dinge mit ihrem Vorgesetzten Ernst Rauter (Hubert Kramar) speisen, auf dessen Anweisungen sie schon so oft gepfiffen haben. Und was passiert, wenn im Fernsehkrimi drei Polizisten ihre Freizeit und ein gutes Essen genießen? Richtig – ihre Handys melden sich. Sorry, Österreich, null Punkte für Originalität.

Fellner und Eisner werden zu einem Mord gerufen. Doch der „Ernstl“, wie Eisner seinen Chef seit Jahren liebevoll geringschätzt, weiß bereits, worum es geht, und verkündet den beiden, dass sie sitzen bleiben und weiteressen können. Anweisung aus dem Innenministerium. Die bislang noch nicht in Erscheinung getretene Kollegin Julia Soraperra (Gerti Drassl) werde den Fall übernehmen.

Anzeige Anzeige









Und was tun die beiden? Sie scheren sich einen feuchten Kehricht um die Anweisung des Chefs. Sorry, Österreich, noch mal null Punkte. Das haben wir schon x-mal so gesehen. Nicht umsonst sagt der Eisner: „Dann machen wir das so wie immer.“

Also fährt er mit der Bibi schnurstracks zum Haus des Spitzenpolitikers Raoul Ladurner (Cornelius Obonya), von dem Eisner sagt: „Seit der im Nationalrat sitzt, ist er die selbsternannte Reinigungskraft der Nation“. Dass der Polizist den Politiker gefressen hat, ist mit Händen zu greifen. Aber muss er deshalb gleich auch seine Professionalität runterschrauben?









Gereinigt werden muss jetzt erst mal ein Tatort. Denn in Ladurners Haus hat sich ein Blutbad zugetragen. Die Frau des Politikers wurde erstochen, seine Tochter so schwer verletzt, dass sie ins künstliche Koma versetzt werden muss.

Während die Kollegin, eine offenbar gute Freundin des Politikers, an einen Raubmord glaubt, trauen Fellner und Eisner dem ersten Anschein nicht. Zumal Ladurner einen Untersuchungsausschuss initiiert hat, in dessen Mittelpunkt die ukrainische Geschäftsfrau Natalia Petrenko steht. Scheinfamilie in Österreich, Uranhandel und großzügige Unterstützung von Parteien – so stellt man sich gemeinhin eine Oligarchin vor. Klingelt da was?









Nach und nach beginnt dieser Tatort Punkte zu sammeln. Indem er die Schwächen anderer Episoden vermeidet. Vor allem ist ihm hoch anzurechnen, dass sich Eisner und Fellner diesmal nicht aufführen wie ein altes Ehepaar, das sich vor mindestens zehn Jahren besser hätte scheiden lassen. Zudem gelingt es Regisseurin Catalina Molina, die vielen Dialoge nicht wie aufgesagte Erklärstücke zu inszenieren und die Spannung beständig zu steigern.

Überhaupt ist diese Regisseurin eine Erwähnung wert: Gerade mal 34 Jahre alt und Mutter zweier Kinder, erreichte sie das Angebot des ORF, ihren ersten Tatort zu drehen, in der Elternzeit auf La Gomera. Geboren in Buenos Aires und ab dem sechsten Lebensjahr in Österreich aufgewachsen, besuchte sie mit 14 eine Kunstschule in Graz und absolvierte anschließend ein Regie-Studium in Wien. Heute ist sie davon überzeugt, „dass man den Zuschauern durchaus mehr zumuten kann“.

Davon zeugt auch ihr Tatort-Debüt, das nicht gerade leicht verständlich, aber doch weitgehend schlüssig rüberkommt. Für den Wiener Tatort ist Catalina Molina ganz gewiss eine Bereicherung.





Tatort: Glück allein. Das Erste, Sonntag, 2. Juni 2019, 2015 Uhr.

Wertung: 4 von 6 Sternen