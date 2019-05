Berlin. Himmelfahrtskommando oder Vatertagsspecial? "Bauer sucht Frau" schickt Josef und Narumol an den thailändischen Königshof.

Am Pfingstmontag feiert "Bauer sucht Frau" die Hochzeit von Norbert und Petra und stellt die neuen Bauern vor. Schon am Himmelfahrtstag begleitet RTL die "Kultbauern" Josef und Narumol an den thailändischen Königshof. Alle Fakten zu "Bauer sucht Frau 2019" finden Sie in unserem Ticker.

"Bauer sucht Frau 2019" – Sendetermine:

Donnerstag, 30. Mai, Josef und Narumol in Thailand,

Montag, 10. Juni: Die neuen Bauern und eine Hochzeit,

Montag, 17. Juni: Die Traumhochzeit von Gerald und Anna

