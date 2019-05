Berlin. Am Dienstag heißt es "Joko & Klaas gegen ProSieben". In der neuen Show spielen die Entertainer um eine Sende-Wildcard.

Am Dienstag duellieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sich mit ihrem eigenen Sender. Sollten sie die Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" für sich entscheiden, dürfen sie eine Viertelstunde lang senden, was immer sie wollen.





Was ist "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Schon im vergangenen Herbst hatten die Entertainer eine Variante ihres "Duell um die Welt" ausprobiert und die Mutproben der Show an Promis wie Thorsten Legat oder Tim Mälzer delegiert. Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten sie wieder selbst in den Ring, nun aber nicht gegeneinander, sondern als Team. Ihre Gegner stammen aus den Reihen des eigenen Senders: "Moderatoren, Redaktionen, ganze Sendungen – alle werden von Joko und Klaas zum sendungsübergreifenden Kräftemessen in verschiedenen Spielrunden eingeladen", erklärt eine Pressemitteilung das Konzept. "Ihre Gegner und die zugehörigen Aufgaben werden Joko und Klaas von ProSieben vorgesetzt."

Welcher Art die Spiele sind, ist noch nicht bekannt. Erste Bilder zeigen Joko in einer Art Papageno-Kostüm am Kran und Klaas, der seinen Kollegen huckepack einen Turm raufträgt. Moderiert wird das neue Format von Steven Gätjen.

ProSieben distanziert sich vorab

Sollten Joko und Klaas das Duell gewinnen, garantiert der Sender ihnen ein komplettes Freispiel: "Im (unwahrscheinlichen) Falle eines Sieges über ProSieben, dürfen Joko & Klaas mittwochs 15 Minuten lang live auf Sendung gehen und tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt der außergewöhnlichsten Viertelstunde im deutschen Fernsehen würden die beiden völlig frei bestimmen. Niemand weiß, was geschieht", schreibt der Sender und zieht sich sicherheitshalber schon vorab aus der Verantwortung: "ProSieben wird sich von sämtlichen Inhalten von 'Joko & Klaas LIVE' distanzieren." Falls das Duo allerdings unterliegt, schreibt ProSieben, "müssen sich Joko und Klaas bedingungslos in die Dienste ihres Senders stellen". Was immer das heißt.

Wann laufen die neuen Joko-und-Klaas-Shows?

Von "Joko und Klaas gegen ProSieben" sind zunächst vier Folgen angekündigt, die dienstags ab 20.15 Uhr laufen, zum ersten Mal am 28. Mai. Das gegebenenfalls auszustrahlende Bonus-Format "Joko und Klaas LIVE" wird mittwochs um 20.15 Uhr gezeigt. Die Krankenhaus-Serie „Grey’s Anatomy“, die sonst auf diesem Sendeplatz läuft, beginnt dann eine Viertelstunde später.

