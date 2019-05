Osnabrück. Reporter Manuel Möglich untersucht in "Scheißjob Bulle?" die Arbeitswelt von Polizisten, die oft einen harten Job haben.

Sie stehen oftmals an vorderster Front, müssen vieles einstecken, und das sowohl körperlich, als auch verbal. Polizisten haben es hierzulande mitunter nicht leicht. Zumal vom einstigen Bild als „Freund und Helfer“ und „Schutzmann“ bei einigen Mitmenschen oft nichts mehr übrig bleibt. Etwa bei gewalttätigen Fußball-Hooligans oder radikalen Demonstranten, die in den Ordnungshütern nur „Bullenschweine“ sehen, oder auch wegen der berechtigten Kritik an rechtsradikalen Ausfällen unter Kameradschaften. Doch wie tickt die Polizei wirklich? Welchen Sorgen plagen die Beamten? Und welche Herausforderungen haben die Einsatzkräfte angesichts zunehmender mafiöser Strukturen innerhalb der Kriminalstatistik?

Reporter Manuel Möglich begibt sich für die Beantwortung der Frage, ob es sich um einen "Scheißjob" handelt, unter Azubis, befragt berufserfahrene Polizisten, aber auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Vor allem zeichnet er ein Bild von den Menschen in Uniform, selbst wenn dabei viele hier leider oft unerkannt oder anonym bleiben wollen. Eine Reportage, die vor allem eins zeigt: Es gibt nicht „die Polizei“ oder “die Bullen“, sondern viele Menschen, die oft großen Herausforderungen gegenüberstehen.

Wertung: 5 von 6 Sternen

Das Erste, Montag, 27. 5. 2019; 22.45 Uhr: „Scheißjob Bulle?“