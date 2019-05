Berlin. Was immer an „Wetten, dass ..?“ schlecht war: Das GNTM-Finale 2019 hat es unterboten. Eine Würdigung.

Um die 14. GNTM-Staffel zu feiern – und die sechs weiteren, die sie gerade angekündigt hat –, hatte Heidi Klum sich schick gemacht. Ihr Kleid bestand aus nicht viel mehr als Dekolleté und einer sehr großen Schleife. Früher hätte ein Thomas Gottschalk sie als Geschenk begrüßt und angedroht sie auszupacken. Nun aber hat selbst der Grandseigneur der Zote den Abend so müde ausgesessen wie einst seine eigene Wettgäste. So traurig wie Gottschalk war dann auch das ganze GNTM-Finale. Gewonnen hat es am Ende Simone. Überraschen konnte das keinen, der vorher das GNTM-Influencer-Ranking angesehen hatte: Mit 330.000 Instagram-Fans hat die 21-Jährige aus Stade etwa die doppelte Reichweite der Zweitplatzierten Sayana.







Wie „Wetten, dass ..?“, nur schlechter

Die ProSieben-Show unterbot alles, wofür „Wetten, dass ...?“ je ausgelacht wurde. Schon weil man Interviews beim ZDF gar nicht mit Hinweis auf den Teleprompter abbrechen kann. (Klum: „Oh, wir müssen in die Werbung – steht da!“) Und auch wenn Gottschalks Stargäste gleich nach dem Auftritt zum Flieger mussten – immerhin waren sie vorher kurz in der Show. ProSieben brachte es fertig, Taylor Swift noch am Finaltag als Überraschungsgast anzukündigen – um tausenden zahlenden Gästen im Düsseldorfer ISS Dome dann einen vorab aufgezeichneten Song vorzusetzen.

Kein Wunder, dass Gottschalk die Lebensfreude verließ. Gleich am Anfang versiebte er seinen Auftritt und fummelte Eheringe hervor, die erst viel später dran waren. Nach einer Brautmodenschau traute Heidi Klum persönlich die bereits ausgeschiedene Kandidatin Theresia und ihren Verlobten Thomas. Dass eine Hochzeit stattfinden sollte, war vorher bekannt; auch das Brautpaar hatte die „Bild“ längst zutreffend erraten. Trotzdem spielte der Bräutigam dann unverdrossen den Überrumpelten, der vom eigenen PR-Stunt nichts, aber auch gar nichts geahnt haben will. Wie spontan und romantisch erscheint auf einmal der Heiratsantrag, den Boris Becker vor zehn Jahren bei „Wetten, dass ..?“ formulierte.





Gott heißt Heidi

Um Fake-Vorwürfe im Keim zu ersticken – Heidi Klum ist doch gar keine Standesbeamtin! –, informierte ProSieben per Einblendung: Bedingung für das Laientheater war, dass Thomas und Theresia hinterher noch richtig heiraten. Es war nicht das erste Mal, dass die Beteuerung, hier sei alles unverfälscht, den Argwohn nur mehrte. Schon beim „Statement-Walk“ schwor Klum, dass die Finalistinnen ihre Botschaften an die Welt ganz allein formuliert hatten. Der Hinweis war nötig. Denn zufälligerweise dementierten Simone, Sayana und Cäcilia exakt die Vorwürfe, die seit Jahren gegen die Modelshow erhoben werden: Selbstbewusst und gestärkt seien sie aus dem Casting hervorgegangen, sagten sie und machten GNTM zum Epizentrum des Feminismus: „Die Zukunft ist weiblich“, stand auf dem Kleid der einen. Auf dem nächsten: „Gott ist eine Frau.“ Und wenn es nach ProSieben geht, heißt sie Heidi.

Qualifiziert dieser Abend einen Menschen zum Topmodel? Schwer zu sagen. Auf die Herausforderungen des Fake-TV sind die Kandidatinnen jedenfalls vorbereitet. Den Beweis hatte RTL schon am Nachmittag erbracht. Neue Bachelorette wird Gerda Lewis. Die war letztes Jahr bei GNTM.

