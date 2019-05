Osnabrück. Ach, den gibt es noch? Jedes Mal wenn der Autor dieser Zeilen seinen Kollegen und Bekannten davon erzählte, dass er einen Telefontermin mit Alan Parsons habe, war dies der zuerst gesagte Satz. Meistens gefolgt von: „Klar, ,Tales of Mystery and Imagination‘, die Platte hatte damals doch jeder....“ – offenbar wirklich. Diese Platte vermutlich noch, die 2004 veröffentlichte „A Valid Path“ dann aber nicht mehr.

Seit diesem Ausflug in die Electronica ist es etwas stiller geworden um Alan Parsons, der erst jetzt wieder mit neuem Album („The Secret“) und neuer Tournee von sich reden macht. Unsere telefonische Verabredung muss am Abend stattfinden – denn dort, wo der Klangmeister inzwischen lebt, ist es erst Vormittag.

Alan Parsons, wo erwische ich Sie gerade?

Ich bin zu Hause, in Santa Barbara. Ich bin im Jahr 2000 hierhin gezogen und habe 2003 meine Frau geheiratet.



Im Januar war es genau 50 Jahre her, dass Sie ein paar Mikrofone auf ein Dach in London gestellt und sie verkabelt haben – weil dort die damals größte Band der Welt ein spontanes Livekonzert geben wollte, nämlich die Beatles.

Das ist eine großartige Erinnerung. Ich war damals 20. Und ich bin rückblickend immer noch dankbar, dass ich dabei sein durfte, als die Beatles das letzte Mal als Band zusammen aufgetreten sind.

Wie würden die Beatles heute klingen, wenn sie sich nicht getrennt hätten?

Ach, ich weiß nicht. Es leben ja gar nicht mehr alle Beatles, und allein das ließe sich wohl nicht ändern. Damals, als die letzten Alben entstanden, war die Band ja faktisch schon getrennt.



Mit sich zerstreitenden Bands haben Sie es irgendwie. Wobei, als Sie mit Pink Floyd zusammengearbeitet haben, war die Band noch gar nicht so zerstritten. Für uns Musikfans in Deutschland ein großes Ereignis war die große Pink-Floyd-Ausstellung in Dortmund…

Ach, die ist jetzt auch in Deutschland gewesen? Klar, die habe ich in London gesehen.

Was mich an der Ausstellung am meisten fasziniert hat, war eine von einem Faden gehaltene Kette, an der die Band einige Münzen aufgehängt hatte – um mit dieser Kette das Münzenrasseln für den Song „Money“ zu erzeugen. Sie waren bei der Produktion von „Dark Side of the Moon“ als Tontechniker dabei – erinnern Sie sich an diese Kette?

Ich erinnere mich daran, dass die verschiedensten Dinge mit Fäden zusammengehalten wurden, und daran, dass wir verschiedene Klangtechniken dafür ausprobiert haben, das ja. Ich erinnere mich, dass wir einmal Münzen in eine Papiertüte gestopft und auf den Boden geworfen haben.

Seither gelten Sie als eine Art Klangmagier. Das ist nach wie vor so. Wenn man auf Youtube nach Ihrem Namen sucht, stößt man alsbald auf eine Art Podcast oder ein Videoformat. Da sieht man Sie dann zum Beispiel mit einem Weltklassemusiker wie Simon Phillips – der ja lange für Toto spielte – vor einem Drumset auf dem Fußboden sitzen, während Phillips etwas über die Basstrommel erzählt…

Das nennt sich „Die Kunst und die Wissenschaft der Tonaufzeichnung“ (Englisch: Alan Parsons’ Art and Science of Sound Recording). Das ist eine kleine Videoserie, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch unterhalten soll und die auch Interviews enthält. Es gibt inzwischen ein zusammenfassendes Buch, das all das enthält. Die Idee ist, dass das Material für Unterricht und Lehre genutzt wird – also zum Beispiel für angehende Tontechniker und so.

Sie treten nur noch als Alan Parsons auf, nicht mehr als Alan Parsons Project wie früher – hat das mit dem Zerwürfnis zwischen Ihnen und Ihrem ehemaligen Partner Eric Woolfson zu tun?

Ja, genau – der Name Alan Parsons Project hat ja immer transportiert, dass es sich dabei um ein Projekt von zwei Menschen gehandelt hat. Und der Name The Alan Parsons Project ist außerdem auch ein rechtlich geschütztes Markenzeichen.

Waren es nicht auch Rechtsfragen, die zur Trennung zwischen Eric Woolfson und Ihnen geführt hatten?

Wir hatten einen sehr großen Rechtsstreit rund um das letzte Album, das wir gemeinsam gemacht haben – es heißt „Freudiana“, daraus ist dann in Wien sogar ein Bühnenmusical geworden. Wir waren uns nicht so ganz einig mit allem, und dazu kam noch ein Rechtsstreit zwischen Eric und dem Produzenten der Show. Das war eine schwierige Zeit.



Nun ist Eric Woolfson schon fast zehn Jahre tot – hatten Sie eine Chance, sich vorher auszusöhnen?

Wir haben uns noch einmal getroffen. Er hatte übrigens niemandem etwas davon erzählt, dass er krank war.

Ihr jüngstes Album ist vor wenigen Wochen erschienen und heißt „The Secret“ – ein Konzeptalbum, wie es typisch für Sie ist?

Eine Art von Konzeptalbum vielleicht, wenn auch kein reinrassiges. Die meisten Songs basieren auf einer meiner größten Leidenschaften, nämlich der Kunst der Magie – was man sich vielleicht auch denken kann, wenn man sich das Cover anschaut.

Von welcher Art von Magie sprechen wir?

Zaubertricks, Kartentricks… Das fasziniert mich. Ich bin allerdings noch nie wirklich als ein Magier aufgetreten.

Aber Sie könnten?

Ich müsste vielleicht mal wieder mit dem Üben anfangen. Aber ich mag das Konzept von Magie. Ich stehe in Verbindung mit einigen wirklich guten Kartentrick-Zauberern. Und es kommt jede Woche ein ganz neuer Trick heraus, den man lernen könnte.

Es ist eine Menge Zeit vergangen, seit Sie Ihr letztes richtiges Album herausgebracht haben. „A Valid Path“ erschien vor 15 Jahren. Und auf welchen Pfaden sind Sie in der Zwischenzeit unterwegs gewesen?

Ich habe ja niemals wirklich aufgehört. Wir waren viel unterwegs, haben live gespielt, ich habe ein Live-Album veröffentlicht. Dann gab es das sinfonische Projekt „Live in Colombia“, von dem wir auch ein Doppelalbum gemacht haben. Ich habe ein paar Singles gemacht. Also, ich war insgesamt nicht wirklich untätig.



Trotzdem fällt auf, dass der Zeitraum bis zu einem neuen Album recht lang gewesen ist.

Dass wir jetzt ein neues Album machen konnten, ist der Plattenfirma zu verdanken. Es gab lange Zeit kein Interesse an Rockalben, das Geschäft hat sich massiv verändert. Und „A Valid Path“ war seinerzeit ein ziemlich erfolgloser Versuch, mit Electronica und anderen Klängen zu experimentieren. Ich hatte Freude daran, es aufzunehmen, ich fand es interessant, sich einmal von den sonst üblichen Standards bei der Aufnahme eines Albums abzuheben. Aber ich bin jetzt wieder dorthin zurückgekehrt. „A Valid Path“ ist damals mehr so in meinem Schlafzimmer entstanden, aber jetzt sind wir alle wieder so richtig im Studio gewesen. Wir haben ein analoges Mischpult benutzen können, auch wenn wir natürlich digital aufgenommen haben. Ich bin sehr froh, wieder zurück zu sein.

Für Musikfans eine Freude: Lou Gramm, der Ex-Sänger von Foreigner, ist bei Ihrem neuen Album mit dabei – erstmals als Gastsänger bei Ihnen.

Und ich habe ihn noch immer nicht persönlich getroffen… (lacht). Wir haben die Aufnahme voneinander getrennt gemacht, die Musik hier in Kalifornien, und er war in New York im Studio. Ich hoffe, dass wir uns treffen werden, wenn ich in New York ein Konzert geben werde.

Konzert ist ein gutes Stichwort – Sie sind derzeit wieder auf Tour. Viele Jahre lang waren Sie ja mehr so als Mastermind im Hintergrund, sogar bei Ihrem eigenen Alan Parsons Project – mögen Sie es eigentlich, auf der Bühne zu stehen?

Tournee-Termine vom „Alan Parsons Live Project“ 14. 6. 2019, Oldenburg, Weser-Ems-Halle

15. 6. 2019, Leipzig, Haus Auensee 16. 6. 2019, Hamburg, Stadtpark 18. 6. 2019, Münster, Halle Münsterland 19. 6. 2019, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle 21. 6. 2019, Frankfurt, Jahrhunderthalle 22. 6. 2019, Berlin, Admiralspalast 24. 6. 2019 München, Circus Krone

Ich mag das sehr, es ist großartig. Aber in Deutschland haben wir tatsächlich das beste Publikum. Viele Zuschauer singen mit und gehen richtig mit. Das gibt es natürlich überall, klar, aber die Deutschen mögen uns schon in einer besonderen Weise.



Sie haben mal gesagt, dass Sie so viele Jahre lang mit dem Alan Parsons Project nicht live aufgetreten sind, weil sich der opulente Klang technisch nicht so ohne Weiteres auf die Konzertbühne übertragen ließ.

Wenn Sie an die 70er-Jahre-Technologie denken im Vergleich zur heutigen, hat sich eine ganze Menge getan. Mit heutigen Keyboards können Sie eine Menge an Klängen reproduzieren, die früher einfach nicht gingen. Es war einfach nicht so leicht, den Klang der Alben zu erzeugen. Aber jetzt können wir das. Ich bereue es jedoch inzwischen, dass wir mit den vielleicht letzten beiden Alben des Alan Parsons Project damals nicht live aufgetreten sind. Ich schätze, wenn wir das getan hätten, wären wir vermutlich sehr groß geworden – vielleicht so groß wie Yes, Pink Floyd und andere. Wir hätten vermutlich in Stadien gespielt.

Das kann ich mir gut vorstellen.

So oder so, ich bin zufrieden mit dem, was ich tue.

Infobox: Alan Parsons.... .... ist erst 19 Jahre alt, als er in den legendären Abbey-Road-Studios als Assistent anfängt. Doch recht schnell arbeitet sich Alan Parsons nach oben – als die Beatles ihre letzten Alben aufnehmen, ist er noch als Assistent mit dabei, so auch bei dem legendären spontanen Livekonzert auf dem Dach des Gebäudes, dem letzten Konzert der Beatles überhaupt. Wenig später ist Parsons als Toningenieur bei den Aufnahmen des Pink-Floyd-Albums „Atom Heart Mother“ (1970) beteiligt. Der große Durchbruch folgt jedoch im Jahr 1973 – als Toningenieur verantwortet Alan Parsons das Album „The Dark Side of the Moon“ für Pink Floyd. Seither gehört er zu den vermutlich wichtigsten Toningenieuren der Musikgeschichte, ist jedoch den meisten Musikfans durch das „Alan Parsons Project“ bekannt, das er 1975 zusammen mit dem Musiker und Sänger Eric Woolfson gründet und das schon bald neue Maßstäbe im Bereich des „Progressive Rock“ setzt – mit dem Album „Tales of Mystery and Imagination“ (1976), das eine Vertonung der Werke von Edgar Allan Poe darstellt und zu einem Welterfolg wird. Zahlreiche weitere Alben folgen, wobei diese Platten allesamt dem Prinzip des Konzeptalbums verpflichtet bleiben, sprich: Ein ganzes Album folgt einem übergeordneten Thema. Geboren am 20. Dezember 1948 in London, lernt Parsons bereits als Kind verschiedene Musikinstrumente: Gitarre, Flöte und das Klavier. Inzwischen lebt er mit Ehefrau Lisa und zwei Töchtern im kalifornischen Santa Barbara. Seit der Trennung von Eric Woolfson und dem Ende des Alan Parsons Project in den 90er-Jahren ist Parsons solo unterwegs – oder mit dem „Alan Parsons Live Project“ auf Tour. Sein jüngstes Album mit dem Titel „The Secret“ erschien im April. (ache )