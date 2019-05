Berlin. Oliver Pocher ist bei "Let's Dance 2019" ausgeschieden. Für die "Magic Moment"-Choreografie gibt er aber ein Comeback.

Oliver Pocher hat in der letzten Ausgabe von "Let's Dance" die niedrigste Punktzahl bekommen. Für ihn und seine Profitänzerin Christina Luft ist die Show damit aus. Entmutigen lässt der Komiker sich dadurch nicht. Seine letzte Choreografie will er dem Publikum trotz der Niederlage zeigen.

Pocher-Comeback bei Frauke Ludowig

"Ich hätte wirklich gerne noch getanzt, weil wir eine Mörder-Choreografie auf Schwarz und Weiß gemacht hätten, die ich gerne präsentiert hätte." Das sagte Oliver Pocher letzte Woche nach seinem "Let's Dance"-Aus. Nun bekommt er die Gelegenheit dazu: Wie RTL mitteilt, werden der Comedian und die Tänzerin direkt im Anschluss an die eigentliche Show ein kleines Comeback in Frauke Ludowigs "Exclusiv Spezial" geben - "live auf der Showbühne, mit Studiopublikum, Jurywertung". Wer neugierig ist, muss also einfach nur dranbleiben.

Mehr zum Thema: