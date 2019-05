Hamburg. Mit Spannung war das geheimnisvolle "Special" des Satirikers Jan Böhmermann erwartet worden. Jetzt ist klar, was dahintersteckt.

"Jack Wolfskin-Übergangsjacke, Scooter, Helmut Kohl und guter Humor", reimt Satiriker Jan Böhmermann zu Beginn seines neuen Songs "Comedians for Worldpeace", den er am Mittwochabend vorstellte. Über 13 Minuten lang singen darin Komiker aus verschiedenen europäischen Ländern wie Ungarn, Finnland, Frankreich oder Schweden eine humorvolle Hymne auf ihr jeweiliges Herkunftsland – pünktlich zur am Sonntag stattfindenden Europa-Wahl.

"Allein sind wir allein"

"Wir sind eins der kleineren Länder, liefern Blumen und Pflanzen", lauten die Textzeilen zu der Niederlande. "Wir bleiben stark, wenn der Winter naht", heißt es aus Norwegen. Portugal räumt mit Irrtümern auf: "Zum letzten Mal: Wir sind nicht spanisch." Der Refrain lautet schließlich: "Allein sind wir allein!"

Kein Zusammenhang mit Skandalvideo um Strache

Mit großer Spannung war am auf den neusten Streich des Satirikers Jan Böhmermann gewartet worden. Auf der Seite dotheknowitseurope.eu sollte pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr das Geheimnis gelüftet werden, doch Server-Probleme sorgten dafür, dass das Video zunächst nur auf in der ZDF-Mediathek angesehen werden konnte.



Da der Quellcode der Seite das Wort "Ibiza" enthielt, war über einen Zusammenhang mit dem Skandalvideo des österreichischen FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache spekuliert worden. Österreich wird in dem neuen Lied jedoch nur mit "Kitzbühel, Opernball, Kommissar Rex" assoziiert.



Großbritannien bekommt sein Fett weg

"Hey UK, are you still around there" (Hey UK, seid ihr noch da?") ruft Böhmermann. Die Antwort kommt prompt: "Ich bin mir sicher, wir werden alleine klarkommen" und "Ohne Ärmelkanal würden wir eine Mauer bauen." Außerdem heißt es: "England is big, Europe is small" (England ist groß, Europa ist klein).