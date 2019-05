Osnabrück. Der Tatort kommt heute Abend aus München und ist ganz schön schräg: „Die ewige Welle“ unternimmt einen Ausflug in die Hippie-Vergangenheit von Kommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und präsentiert den mal wieder herausragenden Andreas Lust als seinen Jugendfreund Mikesch Seifert. Man hätte mehr draus machen können.

Drei nackte Körper, die sich umschlingen. Zwei junge Männer, eine Frau. An einem Strand. In Portugal. 1984. Einer der beiden jungen Männer sieht aus wie der Münchner Tatort-Kommissar Franz Leitmayr in längst vergangenen Jahren. Als er die Frau in den Arm nimmt und küsst, stürmt der andere mit enttäuschtem Blick und seinem Surfbrett unterm Arm ins Meer. Bilder, die so tief in Patina getaucht sind, dass man meinen könnte, sie seien kurz nach der Erfindung der Kamera entstanden.









Gerade noch ist der Tatort-Vorspann gelaufen und schon hat man das Gefühl, auf einem anderen Kanal im falschen Film zu sein. Doch dann folgt der Schnitt. Gestochen scharfe Bilder nehmen das Motiv des Surfbretts auf und lassen den Film nach München springen. In den Englischen Garten zur berühmten Eisbachwelle, an der sich seit Jahrzehnten die Surfer in ihr Element stürzen.

Sie ist die titelgebende „ewige Welle“. Und für die Drehbuchautoren Alex Buresch und Matthias Pacht auch „ein Bild für den Traum von Freiheit mitten in einer deutschen Großstadt“. Gleichzeitig – so die beiden - sei da die Absurdität einer stehenden Welle: „Alles ist in Bewegung und trotzdem kommt nichts vom Fleck“.

Damit ist sie auch ein Sinnbild für den grau gewordenen Altfreak Mikesch Seifert (Andreas Lust), der zusammen mit anderen, die seine Söhne und Töchter sein könnten, auf der Welle surft. Jenen Typen, der vor 35 Jahren mit seinem Surfbrett in den Atlantik bei Nazaré lief, als sein Kumpel Leitmayr zu knutschen begann.

Nach einem nächtlichen Ritt auf der Welle ist Seifert auf dem Heimweg, als er von einem abgerissenen Radler überfallen wird, der offenbar eine ganz bestimmte Beute bei ihm erwartet: „Heinrich sagt, Du hast was.“ Als die Rangelei eskaliert, fliegen Medikamentenschachteln aus Seiferts Rucksack, auf die es der Kapuzenmann offenbar abgesehen hat. So sehr, dass er den Surfer schließlich niedersticht.

Und so kommt es zum Zusammentreffen der alten Freunde, die sich vor 35 Jahren aus den Augen verloren haben: Seifert als Opfer eines Gewaltverbrechens und Leitmayr (Udo Wachtveitl) als der Kommissar, der zusammen mit seinem Partner Ivo Batic (Miroslav Nemec) in dem Fall ermittelt. Von Wiedersehensfreude allerdings kann kaum die Rede sein, denn statt mit den Kommissaren zu kooperieren flüchtet Mikesch Seifert trotz seiner lebensbedrohlichen Verletzung aus dem Krankenhaus. Er hat Wichtigeres zu tun als sich mit Heilungsprozess und Verbrechensaufklärung zu beschäftigen.









Tatort-Routinier Andreas Kleinert erzählt in seinem jüngsten Film die Geschichte zweier Jugendfreunde, die sich unterschiedlicher kaum entwickeln konnten. Der eine entschied sich für die bürgerliche Lebenslinie, ging zur Polizei und ist in deren Dienst grau geworden. Der andere hat den Traum von der großen Freiheit und dem „Alles geht“ nie aufgegeben und scheitert doch immer wieder.









In dieser Rolle gibt Andreas Lust einmal mehr eine Kostprobe seines vorzüglichen Könnens. Sie ist der nicht unähnlich, in der er Anfang März im Schwarzwald-Tatort „Für immer und Dich“ glänzte: Damals war der 52-jährige Österreicher als ein Mann zu sehen, der mit einer 15-Jährigen quer durch Europa reist und ihr seine Vorstellungen von Liebe und Freiheit aufzwingt. (So stark war der Tatort "Für immer und Dich")

So gut wie „Für immer und Dich“ ist „Die ewige Welle“ aber trotz Lusts neuerlicher Glanzvorstellung nicht. Denn mit zunehmender Spielzeit wird der Münchner Tatort immer schräger und unentschlossener. Als Krimi eher mäßig, als Rührstück durchwachsen, versucht er sich zeitweise an klamaukigen Passagen, in denen man sich fragen kann: Ist das noch München oder schon Münster? Und so deppert wie sich Leitmayr stellenweise anstellt, haben wir ihn in seinen bislang 80-Tatort-Auftritten noch nicht gesehen. (So war die 80. Folge mit den Münchner Ermittlern)









Durchaus gelungen, wenn auch nicht unbedingt glaubwürdig, sind die Ausflüge in Leitmayrs Hippie-Vergangenheit mit Joints und freier Liebe am portugiesischen Atlantikstrand. In den regelmäßigen Rückblenden wird der junge Leitmayr von Sören Wunderlich dargestellt, der zwar auch schon 40 ist, aber deutlich jünger wirkt. Für den Mann, der seine Gagen vorwiegend am Theater in Bonn verdient, war es ein netter Ausflug in seinen Lieblings-Tatort – dafür hat er sich gern von den blauen Kontaktlinsen nerven lassen, die er wegen Udo Wachtveitls Augenfarbe vor jeder Szene in die Augen drücken musste.









Wegen der Berichterstattung über die Europawahl beginnt dieser Tatort übrigens zehn Minuten später als üblich erst um 20.25 Uhr.





Tatort: Die ewige Welle. Das Erste, Sonntag, 26. Mai 2019, 20.25 Uhr.

Wertung: 4 von 6 Sternen