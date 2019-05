Osnabrück. In seiner sehenswerten Reportage „Wer bezahlt Europa?“ (Arte, Dienstag, 21.05 Uhr) geht Tom Kühne der Frage nach, wieso insbesondere jene Länder, die wirtschaftlich am stärksten von der EU profitieren, dieser Wertegemeinschaft den Rücken zukehren.

Was macht das Wesen der Europäischen Union aus? Einst ging sie als Wertegemeinschaft aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs hervor. Heute wird diese Wertegemeinschaft immer mehr von nationalen Egoismen und einem irrationalen Anti-EU-Furor bedroht. Dabei geht es vor allem ums liebe Geld. Die europäischen Mitgliedsstaaten stellen ein Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes dem europäischen Haushalt zur Verfügung. Das waren im vergangenen Jahr rund 160 Milliarden Euro. Zwei Drittel dieser Gelder fließen als Investitionen und Subventionen an die Mitgliedsländer zurück.

Ist doch gut, oder? In seiner Reportage „Wer bezahlt Europa?“ geht Tom Kühne explizit der Frage nach, wieso ausgerechnet jene zumeist osteuropäischen Länder, die am meisten von Europa profitieren, die schärfsten rechtspopulistischen Gegner der europäischen Idee hervorgebracht haben. Und stößt dabei auf ein komplexes Geflecht aus Problemen. Dazu zählen Korruption und mangelnde Kontrolle in jenen Staaten, aber auch fehlende einheitliche Sozialstandards innerhalb der EU. Die Haushaltsexpertin und Europaabgeordnete Ingeborg Gräßle bringt den derzeitigen Zustand pointiert auf den Punkt: „Die Nationalstaaten versagen munter vor sich hin“. Eine sehenswerte Mahnung.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Wer bezahlt Europa?“ Arte, Dienstag, 21. Mai, 21.05 Uhr.