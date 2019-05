Osnabrück. Der ZDF-Montagsfilm kommt diesmal aus Österreich. Man muss sich erst ein bisschen einhören, aber es lohnt sich, dranzubleiben.

Ungewöhnlich ist der Burgenland-Krimi auf jeden Fall. Das liegt schon an der Ermittlerin Elfriede Jandrasits (Brigitte Kren): zäh, hartnäckig, kurz vor der Rente. Ungewöhnlich auch die wackelige Handkamera, viel Dunkelheit und Nebel, lange Einstellungen mit Dialogen aus dem Off – alles irgendwie unfertig, bruchstückhaft. Und natürlich das breite Österreichisch, verständlich auch für Flachlandtiroler, aber ein bisschen konzentrieren muss man sich schon.

Das Thema ist auch ein bisschen österreichisch: Umgang mit Flüchtlingen: Als die 18-jährige gehörlose Renate in einem burgenländischen Dorf getötet wird, wissen alle sofort: Es war einer von „denen“. „Die“ sind in einem früheren Gasthof untergebracht sind, sehr zum Unwillen der Bevölkerung. „Wir hätten‘s machen sollen wie die Ungarn!“ Einer von „denen“ ist Achmed. Er hatte eine Beziehung zu Renate – da ist die Sache ja klar: Sie wollte nicht so wie er – und da ist er halt ausgerastet.





Der weitere Fortgang des Films ist erwartbar. Stammtischreden, Vorurteile, eine regelrechte Menschenjagd. Und eine Ermittlerin, die langsam Zweifel an der so offensichtlichen Schuld bekommt und am Ende auf die unerquickliche Wahrheit stößt. Dabei wird der Film nach zähem Beginn im Verlauf besser, spannender, packender. Es lohnt sich, bis zum Schluss dranzubleiben.





Landkrimi: Grenzland. ZDF, Montag, 20. Mai 2019, 20.15 Uhr.

Wertung: Fünf von sechs Sternen