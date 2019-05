Osnabrück. Die achte Staffel der Fantasyserie "Game of Thrones" ist bald zu Ende, nun gibt ein kurzer Trailer einen Einblick in die finale Folge. Was zeigt der Trailer für Episode 6?

Achtung, im Text folgen Spoiler!

Nun ist es bald soweit: Nächsten Montag, 20. Mai 2019, wird die finale Folge der achten Staffel von "Game of Thrones" ausgestrahlt. Nach den dramatischen Ereignissen in Folge 5 "Die Glocken" darf man gespannt sein, ob jemand Daenerys (Emilia Clarke) stoppen kann. (Rückblick: Was passiert in Folge 5 der achten Staffel von "Game of Thrones"?)

Der Trailer zeigt ein düsteres Szenario und einen erschrockenen Tyrion (Peter Dinklage): Königsmund liegt in Schutt und Asche. Auch eine unheilvoll dreinblickende Arya (Maisie Williams) ist zu sehen. Daenerys marschiert vor ihren Truppen auf, die Dothraki und die Unbefleckten jubeln ihr zu. Ihre Schreckensherrschaft beginnt. Wer kann sie noch stoppen? Und wo ist Jon Schnee (Kit Harington)? Antworten auf diese Fragen gibt es am Montag, 20. Mai, auf dem Pay-TV-Sender Sky. (Weiterlesen: Game of Thrones Staffel 8: So können Sie die neuen Folgen sehen)