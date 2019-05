Osnabrück . Meike Droste und Susanna Simon verkörpern zwei Schwestern, die ab Folge 7 die Leitung des „Hotels Heidelberg“ in der Reihe der ARD übernehmen werden. Hotel Heidelberg; Folge 6: …wer sich ewig bindet. 24. Mai, 20.15 Uhr, ARD; Folge 7: Wir sind die Neuen, 31. Mai, 20.15 Uhr, ARD

Familiäre Konflikte kennt jeder. Wer aber könnte sich vorstellen, nach 20 Jahren Funkstille ausgerechnet mit der zerstrittenen Schwester ein Hotel zu kaufen und zu führen? Auf den ersten Blick hakt es bei der Fortführung von „Hotel Heidelberg“. Seit 2016 erzählt die ARD die Geschichte um das Familienunternehmen in bislang fünf Folgen. Jetzt wird das Hotel von zwei Frauen übernommen.

Bereits in Folge 6 sind Karin Berger (Susanna Simon) und Mascha Hillinger (Meike Droste) das erste Mal dabei. Die zwei Schwester haben seit 20 Jahren nicht miteinander gesprochen. Nun aber ist ihr Vater, ein Heidelberger Keksfabrikant, gestorben. Um ihn zu beerdigen, kommen Karin und Mascha zurück in die alte Heimat – und checken ausgerechnet im selben Hotel ein. Das aber macht Sinn, sind die beiden doch gemeinsam mit den Kindern der Hotel-Gründerin zur Schule gegangen.

„Das haben wir uns als Darsteller auch gefragt“, sagt Meike Droste zu der Übernahme des Hotels durch die zerstrittenen Schwestern. Aber so eine Geschichte müsse „anders als im echten Leben im Film komprimiert erzählt werden“, sagt die Schauspielerin im Gespräch mit unserer Redaktion. Beide Schwestern würden sich freuen, dass sie nach einer versöhnlichen Szene wieder miteinander sprechen. Beide würden merken, wie gut es ihnen täte, wieder in der Heimat zu sein, nachdem sie viele Jahre woanders gelebt haben. Und vor allem: „Mascha wünscht sich tief im Inneren, ihrer Schwester wieder nah zu sein“, sagt Meike Droste über ihr Film-Ich. Durch das Erbe nach dem Tod ihres Vaters hätten die beiden – die eine Schriftstellerin, die andere Hotel-Managerin auf internationalem Parkett – zudem das notwendige Kapital, das Hotel zu kaufen.

Um Geld allein geht es auch nicht bei der Entscheidung der Familie Kramer, das „Hotel Heidelberg“ zu verkaufen. Annette Kramer (Annette Frier) und ihr Mann Ingolf Muthesius (Christoph Maria Herbst) brauchen mehr Zeit, um sich um ihren Pflegesohn zu kümmern – und auch um ihre eigene Beziehung. Der Versuch, diese Probleme dadurch zu lösen, dass Annette ihren Bruder Stefan (Stephan Grossmann) als Co-Geschäftsführer einbindet, geht gründlich schief: Er lässt sich auf einen Kredit mit unmöglichen Konditionen ein. Bis sich alles und alle finden, braucht es 90 Minuten, die herkömmlich erzählt und dennoch unterhaltsam sind.

Unterhaltsam auch, obwohl Annette Frier und Christoph Maria Herbst in ihren Rollen recht eingefahren wirken und sich kaum zu entwickeln scheinen, nachdem sie sich gefunden haben. Es habe sie gereizt, dass die beiden neuen Hotelchefinnen kein Liebespaar sind, sondern Blutsverwandte. Ein weiterer Reiz liege darin, dass es zwei Frauen sind – und zwei Frauen von sehr unterschiedlichem Charakter, sagt Meike Droste. „Die beiden haben ein unterschiedliches Verständnis von Humor, vom Leben und von Spontanität“, sagt die Schauspielerin. Auch daraus würde Spannung für die Geschichte wachsen.

Bevor sie wusste, dass sie einmal Teil dieser Reihe sein würde, hat Meike Droste eine Folge von „Hotel Heidelberg“ gesehen. Aus beruflichem Interesse: „Ich möchte wissen, welcher meiner Kollegen was macht, welche Formate es gerade gibt, welche Serien und was für Geschichten erzählt werden“, sagt die Schauspielerin, die privat sehr gern liest. Als Polizistin Bärbel Schmied ist sie in „Mord mit Aussicht“ an der Seite von Caroline Peters und Bjarne Mädel einem größeren Publikum bekannt geworden.

Anzeige Anzeige

Die weiteren vier Folgen hat Meike Droste gesehen, als sie die Rolle der Mascha Hillinger übernommen hatte: „Es ist wichtig ein Gespür zu bekommen, welche Vision verfolgt wurde, welche Musik ausgewählt wird, in welches Gefühl man einsteigt. Und es ist auch wichtig, um eine eigene Idee entwickeln zu können, was sein könnte“, erläutert Meike Droste.

Für die Arbeit vor der Kamera würde sie sich wünschen, dass das Team stärker gemeinschaftlich in die Endfassung eingebunden wird. „Es wäre zum Beispiel schön, wenn ich viel früher wüsste, welche Musik einfließt und welche Schnitte gesetzt werden. Dann könnte ich mein Spiel besser darauf ausrichten“, sagt sie. So aber sei der fertige Film für sie immer eine Überraschung. Ein großer Unterschied zur Arbeit am Theater.

Hotel Heidelberg; Folge 6: …wer sich ewig bindet. 24. Mai, 20.15 Uhr, ARD; Folge 7: Wir sind die Neuen, 31. Mai, 20.15 Uhr, ARD