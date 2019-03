Berlin. Von der Kandidatin zur Kuppelkönigin: Angelina Heger soll einem "Bild"-Bericht zufolge die Bachelorette 2019 werden.

Wer ist Angelina Heger?

Mit der 27-Jährigen würde die bisher bekannteste TV-Persönlichkeit den Posten übernehmen. Nachdem sie im "Bachelor"-Finale 2014 die letzte Rose von Christian Tews knapp verpasst hatte, konnte Heger sich als feste Größe am Boulevard etablieren. 2015 war sie im Dschungelcamp, 2016 im "Sommerhaus der Stars" – einem Paar-Format, in dem sie mit ihrem damaligen Partner Rocco Stark antrat. Flexible Teilzeit-Beziehungen prägen Hegers Auftritte am roten Teppich ohnehin: Die Liebe mit Stark währte ein halbes Jahr, eine romantische Allianz mit dem Bachelor Leonard Freier ging noch schneller zu Ende.

Professionalisierung der "Bachelorette"

Mit ihrer konsequenten Medienpräsenz hält Angelina Heger ein erhebliches Publikum bei Laune: 478.000 Fans betrachten auf ihrem Instagram-Account Fotos, auf denen das einstige "Bachelor-Küken" mitunter kaum wiederzuerkennen ist.

View this post on Instagram 🕊 A post shared by Angelina (@angelinaheger) on Feb 27, 2019 at 8:39am PST

Nach den Quotenverlusten, die RTL im letzten Jahr mit Nadine Klein zu beklagen hatte, würde der Sender mit Angelina Heger die Planstelle Bachelorette also wieder professionalisieren. Schon 2017 hatte RTL eine Bachelorette mit Vorruhm aus anderen Fernsehformaten gebucht: Jessica Paszka. Mit Heger würde nun eine noch versiertere Expertin des Reality-Daseins ins Rennen gehen.

Wie hat sich die Quote der "Bachelorette" entwickelt?

Das Interesse an der kleinen Schwester des "Bachelor" sinkt kontinuierlich. Anna Christiana Hofbauer erreichte dem Branchendienst "Quotenmeter.de" zufolge 2014 im Schnitt 2,24 Millionen Zuschauer. Damals war die Show zehn Jahre nach einem ersten Versuch erstmals wieder reaktiviert worden. Die Nachfolgerin Alisa Persch kam 2015 nur noch auf 2,11 Millionen. RTL legte ein Jahr Pause ein, nach dem Jessica Paszka dann gerade noch 2,01 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm versammelte. Nadine Klein war 2018 die erste Bachelorette, die an der Zwei-Millionen-Marke scheiterte: Sie hatte im Schnitt 1,89 Millionen Zuschauer.

