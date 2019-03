Osnabrück. Mit "Brecht" schafft Regisseur Heinrich Breloer ein umfassendes Doku-Drama über das Leben Bertolt Brechts. Ein Portrait eines aufsteigenden Dichters, seiner Frauengeschichten und seines Weges durch die deutsche Geschichte.

Heinrich Breloer hat es mit erfunden: Das Doku-Drama. Eine Vermengung der Erzähl- und Wirklichkeitsebenen, um Zeitgeschichte erlebbar und greifbar zu machen, in der Schauspiel und Dokumentation ineinanderfließen. So ist es auch bei dem Fernsehfilm "Brecht", der in drei Stunden und zwei Teilen 40 Jahre des Lebens Bertolt Brechts erzählt. Nachgespielt, mit Tom Schilling und Burghart Klaußner als junger und alter Brecht, mit historischen Fotos aus deutscher Geschichte, Archivaufnahmen und eigenen Interviews mit Zeitzeugen, die auf jahrelange Recherchen Breloers zurückgehen. Ein umfassendes Werk also, das eine Menge abbildet: Beide Weltkriege und ihre politischen Nachbeben etwa. Den Weg Brechts vom aufsässigen Schüler zum Theatervisionär. Brecht als leidenschaftlichen Genius und cholerischen Regisseur, als verführenden Liebhaber und notorischen Fremdgeher.

Brecht vom Podest herunterbitten

Laut Regisseur Heinrich Breloer ermögliche der Film eine "Grundlage, sich dem Denkmal von Brecht zu nähern und den Klassiker vom Podest herunter zu bitten, damit wir ihm als möglichst lebendigem Menschen begegnen können." Vom Podest tritt Brecht wahrlich hinab: Der Künstler wird mit allen Makeln gezeigt, als sich intellektuell überlegen gebärdender Manipulator. Keineswegs als Held. Möglich macht das vor allem die gelungene Besetzung mit Schilling und Klaußner, die den Dichter in den Lebensabschnitten von 1916 bis 1933 (Schilling) und 1947 bis zum Tod 1956 (Klaußner) verkörpern. Gerade Tom Schilling stellt den jungen Brecht als hungriges Genie dar, das von seinem Schaffen überzeugt ist und hinaus will in die Welt. Schon früh inszeniert sich Brecht als Künstler, der mit der Gitarre seinen Freunden die eigenen Lieder vorträgt, mit scharfem und kühlem Blick auf die Gesellschaft schaut. "Bert Brecht gab sich gerne betont stark und unverwundbar", sagt Schilling im Sender-Info. "Kühl und analytisch im Denken, martialisch und kompromisslos im Auftritt." So spielt er ihn auch - und legt gleichzeitig seine Ängste und Schwächen offen. Bei einer Panik-Attacke etwa, als er nicht weiß, wie er sein erstgeborenes Kind und dessen Mutter Paula Banholzer ernähren soll.







In den zahlreichen Frauengeschichten, die "Brecht" durchziehen, wird der Künstler dargestellt als einer, der alles will und dies auch einzufordern weiß. "Ich will Timbuktu und ein Kind und ein Haus und ohne Tür und will allein sein im Bett und mit einer Frau im Bett", sinniert der junge Brecht einmal. Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass bei ihm mehrere Beziehungen parallel laufen. Brecht heiratet drei Mal und zeugt vier Kinder - gleichzeitig fordert er aber unbedingte Treue von seinen Liebschaften. Während er noch mit Banholzer liiert ist, beginnt er eine Beziehung mit der Opernsängerin Marianne Zoff. Doch Brecht selbst ist aufbrausend und eifersüchtig. "Wenn du mit einem anderen Mann gehst, dann ist es aus!", brüllt er später, als er mit Zoff telefoniert, mit der er inzwischen verheiratet ist, obwohl er da schon insgeheim ein Kind mit der Schauspielerin Helene Weigel hat.







"Die Weigel" wiederum ist einer der Schlüsselcharaktere in "Brecht". Gespielt von Lou Strenger und Adele Neuhauser bleibt sie trotz vieler Rückschläge in der gemeinsamen Beziehung bis zum Ende an Brechts Seite und kümmert sich als Schauspielerin und Intendantin um alle organisatorischen Belange in dessen Berliner Ensemble. Gerade Neuhauser, die Weigel im zweiten Film verkörpert, kommt rein optisch der wahren Helene Weigel äußerst nah, was im Doku-Drama deutlich wird, wenn das Schauspiel durch Fotos und Archivaufnahmen aufgebrochen wird.

Anzeige Anzeige

Der Zweiteiler geleitet Brecht durch alle wichtigen Stationen seines Lebens. Er beleuchtet die ersten Erfolge als Dichter, etwa mit der Erstaufführung der "Dreigroschenoper", seine Flucht in die USA und sein Leben in der DDR mitsamt ihrer komplexen politischen Verflechtungen, in denen er versucht, Stellung zu beziehen. Das Ergebnis ist ein umfassendes Porträt einer ambivalenten Persönlichkeit, das den Künstler und die Person Bertolt Brecht ein großes Stück näher bringt - und gleichzeitig Distanz dazu schafft.