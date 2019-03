Berlin. Hawkins im Sommer 1985: Im Trailer zu "Stranger Things 3" gewährt Netflix Einblicke in die neuen Folgen – samt Monster.

Am 4. Juli geht die Mystery-Serie "Stranger Things" in die dritte Staffel. Jetzt hat Netflix einen Trailer und erste Szenenbilder ins Netz gestellt.

Die zweieinhalb Minuten des Trailers beginnen mit einem Täuschungsmanöver: Die angstvolle Spannung, mit der Dustin Henderson seinen wie von Geisterhand bewegten Spielzeug-Robotern folgt, löst sich in einen harmlosen Gag auf. Zum Ende hin geht es dafür umso mehr zur Sache, wenn den Protagonisten das Böse sprichwörtlich durch die Adern rinnt und ein Monster angreift.



"Stranger Things" in der Starcourt Mall

Auch Netflix pflegt in seinen Kampagnen das Spiel mit den Erwartungen. Vor einigen Monaten stellte der Streamingdienst einen ersten Trailer ins Netz, der nichts als das Serienlogo und die Titel der acht geplanten Folgen preisgab. Die letzte Folge kündigt eine "Schlacht von Starcourt" an. Dahinter verbirgt sich einer neuer Schauplatz der kommenden Staffel an: die Starcourt Mall im fiktiven Handlungsort Hawkins. Netflix hatte das Einkaufszentrum zuvor bereits in einem fingierten Werbefilm vorgestellt, der die Ästhetik der 80er Jahre nachahmt. Die dritte Staffel von "Stranger Things" dreht die Zeit wieder um ein Jahr weiter und ist im Sommer 1985 angesiedelt.





Zusätzlich zum Trailer hat Netflix erste Szenenbilder der neuen Staffel veröffentlicht.





Auch das Startdatum der dritten "Stranger Things"-Staffel hatte Netflix mit einem Fake-Video bekannt gegeben: Im Stil von historischen Fernsehbildern zeigt der Teaser die Übertragung der Silvesterfeier zum Jahreswechsel 1984/85 – bis rätselhafte Daten-Codes die Übertragung stören.