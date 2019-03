Berlin. Die GNTM-Kandidatin Jasmin soll ihre Kollegin Lena geschlagen haben. Trotz Strafanzeige strahlt der Sender die Szene aus.

"Jeder gegen jeden: Wer gewinnt den Kampf?" - so betitelte ProSieben den YouTube-Trailer zur letzten Folge von "Germany's Next Topmodel". Eine Kandidatin scheint die aggressive Rhetorik wörtlich genommen zu haben: Beim Dreh soll es zu Tätlichkeiten gekommen sein. Einem Bericht der "WAZ" zufolge will eine der Beteiligten die Ausstrahlung nun per Strafanzeige verhindern. ProSieben kündigt an, die Episode trotzdem wie geplant zu senden.

Was ist bei GNTM passiert?

Dem Bericht zufolge ist die 18-jährige Jasmin Cadete vor laufender Kamera mit der 17-jährigen Lena Lischewski aneinandergeraten. Die Tätlichkeiten, zu denen es dabei gekommen sein soll, hat Cadete selbst als Ohrfeige bezeichnet: In einem Instagram-Video, das nur noch als Mitschnitt im Netz kursiert, spricht sie von einer "Respekt-Schelle". Lena erinnert sich laut "WAZ" an weitere Grobheiten. Pro-Sieben-Sprecher Christoph Körfer bestätigt den Konflikt: "Nach einem verbalen Streit gab es einen körperlichen Übergriff der Kandidatin Jasmin auf die Kandidatin Lena.“

Wie geht ProSieben mit der Tätlichkeit um?

Laut "WAZ" hat Lena Lischewskis Anwalt jetzt nicht nur die Kandidatin angezeigt, sondern auch den Sender und die Kameraleute, die nicht eingeschritten seien. Zu dem habe er sich bemüht, von ProSieben eine Unterlassungserklärung zu erreichen, damit mit der Szene nicht auch noch Quote gemacht werde. ProSieben weist die Vorwürfe gegenüber uns zurück: "Nach drei Sekunden wurde Lena geholfen, nach 5,5 Sekunden hatte die Aufnahmeleiterin die Situation unter Kontrolle", so der Sendersprecher.

Wird der Konflikt in der GNTM-Folge gezeigt?

Schneidet der Sender die Episode in letzter Minute um? Körfer verneint das: "ProSieben zeigt die Folge so, wie es die Redaktion schon vor Wochen geplant hat." Für den Umgang mit der Szene zwischen Lena und Jasmin versichert er: "ProSieben erzählt das, was bei #GNTM passiert, immer mit der größtmöglichen Sorgfaltspflicht gegenüber allen Beteiligten. Auch an diesem Donnerstag."

