Berlin. 24 Wochen hielt sich "Cheri, Cheri Lady" 1985 auf dem ersten Platz der Charts. Ob das dem Berliner Rapper Capital Bra mit seiner Coverversion auch gelingen wird?

34 Jahre ist es her, dass Dieter Bohlen und Thomas Anders mit "Cheri, Cheri Lady" die Charts stürmten. Nun könnte das Lied von Modern Talking erneut zum Hit werden – wenn auch in einer stark veränderten Version. Der Berliner Rapper Capital Bra hat auf Instagram seine Interpretation von "Cheri, Cheri Lady" veröffentlicht. Kleiner Ausschnitt aus dem neuen Text: "Auch wenn's keiner versteht, du hast meinen Kopf verdreht, deine Art, wie du tanzt im Guccikleid".

Die Fans von Capital Bra zeigen sich begeistert und auch Dieter Bohlen scheint zufrieden. Er hat das Video des Rappers geteilt und schreibt nur ein Wort dazu: "Hammermäßig". Vor wenigen Tagen schien die Stimmung zwischen dem Rapper und dem Poptitan noch getrübt. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung hatte Dieter Bohlen sich über die Musik von Capital Bra lustig gemacht und behauptet, dass die meisten Rapper zwar über Sportwagen rappen, dann aber mit dem Fahrrad in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung fahren würden. In 35 Jahren würde sich eh niemand mehr an die Musik von Capital Bra erinnern.



Bohlen vor Bühnen-Comeback

Die Antwort des Rappers: Er präsentierte auf Instagram seine Luxuswohnung und sein Luxusauto zusammen mit einer Beleidigung in Richtung Bohlen. Inzwischen scheint der Streit beigelegt – falls es denn überhaupt einer war und nicht nur Promotion für die nun startende Zusammenarbeit.

Dieter Bohlen wird im August ein großes Konzert mit alten Modern-Talking-Hits geben – allerdings ohne Thomas Anders. Aber vielleicht schaut ja Capital Bra vorbei? Oder auch Rapper Kay One. Dieser coverte bereits 2017 das Lied "Louis Louis" und erreichte damit Millionen Klicks auf Youtube.

Zum Vergleich hier noch einmal "Cheri, Cheri Lady" im Original – mit Ohrwurm-Garantie.