Osnabrück . Was tun gegen den Verkehrsinfarkt in Deutschland mit überfüllten Autobahnen, Dieselfahrverboten und maroden Brücken? Die Sendung "Wissen aktuell" zeigt umfassende Lösungen auf.

Freie Fahrt für freie Bürger – den vom ADAC Anfang der 1970er Jahre geschaffenen Slogan halten viele Autofahrer auch heute noch für Gott gegeben. Allein: Häufige Staus strafen ihn Lügen. Und auch sonst ist die Lage des Verkehrs in Deutschland nicht gerade rosig: Hier der Dieselskandal, dort die Fahrverbote in den Innenstädten, andernorts marode Straßen und Brücken. In vielen Städten protestieren Fahrradfahrer und Verkehrsteilnehmer mit weniger als vier Rädern über mangelnde Infrastruktur.

„Wissen aktuell“ diagnostiziert dem Land einen Verkehrsinfarkt und fragt differenziert nach Lösungen: Was hilft gegen verstopfte Straßen? Welche Konzepte gibt es gegen Dauerstau auf Autobahnen, wo der LKW-Verkehr bis 2025 noch um 80 Prozent steigen soll, wie die Sendung darlegt? Wie lässt sich die Luftbelastung dauerhaft reduzieren?

Deutlich wird: Mit Grenzen des Denkens ist bei der Suche nach Lösungen niemandem geholfen. Das ist jedoch bei aller Emotionalität mit der über Mobilität diskutiert wird, schwer durchzusetzen. Dass es aber möglich ist, dass die Industrie Lösungen zurückhält, die ohne große Kosten umsetzbar sind, beispielsweise spezielle Katalysatoren für Diesel durch BMW, verursacht einfach nur: Kopfschütteln.

Fünf von sechs Sternen

Wissen aktuell: Wege aus dem Verkehrsinfarkt. 21. März, 20.15 Uhr, 3sat.