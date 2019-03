Osnabrück. Die vorletzte Episode „Lügen“ aus der dritten Staffel von „Professor T.“ bietet nicht nur spannende Krimiunterhaltung, sondern leitet auch einen Wendepunkt ein, der sich auf den gesamten weiteren Verlauf dieser außergewöhnlichen Produktion auswirken muss.

Kaum hat Professor Jasper Thalheim alias „Professor T.“ (Matthias Matschke) seine psychische Starre überwunden und ist aus der Isolation in die Wirklichkeit zurückgekehrt, sorgt er schon wieder für Unmut. Als eine Physik-Studentin sterbend in seinem Büro zusammenbricht, erkennt er sofort den Grund: akute Strahlenkrankheit. Selbstverständlich lässt er sofort ABC-Alarm auslösen und die Uni lahmlegen. Wieso die Sterbende ausgerechnet den brillanten Kriminologen und Psychologen aufgesucht hat, ist ihm ebenfalls sofort klar. Es war Mord! Die Spur führt in eine alte Kernforschungsanlage.

Interessanter als dieser Fall ist natürlich nur die episodenübergreifende Frage, was es mit dem vermeintlichen Selbstmord des Vaters von Professor T. und den daraus resultierenden Zwängen und Traumata auf sich hat, die Thalheim seit seiner Kindheit begleiten. Soviel darf verraten werden: das Zerwürfnis zwischen dem Professor und dessen Mutter (Hedi Kriegeskotte) wird noch größer. Und die Episode „Lügen“ leitet einen Wendepunkt ein, der sich auf den gesamten weiteren Verlauf der Serie auswirken wird – sofern sie hoffentlich weitergeführt wird. Auf diese verschroben-geniale Mischung aus „Für alle Fälle Fitz“ und „Monk“ möchten wir nur ungern verzichten!

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Professor T.: Lügen“. ZDF, Freitag, 22. März, 20.15 Uhr.