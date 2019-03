Hamburg. Innerhalb kurzer Zeit ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg zur Ikone einer neuen Jugend- und Protestbewegung geworden und wird gefeiert wie ein Popstar. Jetzt wird die Schülerin mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Wohl fast jeder kennt mittlerweile das Gesicht der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden. Seit dem Sommer 2018 bleibt die 16-Jährige jeden Freitag der Schule fern und demonstriert vor dem Parlament in Stockholm für den Kampf gegen den Klimawandel. Am 1. März kam die Schülerin auch nach Hamburg und demonstrierte mit Tausenden Schülern für einen besseren Klimaschutz – mittlerweile hat sich ihre Aktion zur internationalen Protestbewegung "Fridays for Future" entwickelt. Für ihr Engagement wird die Schülerin jetzt mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Bei der Gala am 30. März 2019 soll Greta Thunberg persönlich den Sonderpreis "Klimaschutz" entgegennehmen. "Für Greta Thunberg gibt es kein vielleicht oder irgendwann, sondern nur ein JETZT. Sie zeigt, dass eine einzelne Stimme Gehör finden und etwas bewirken kann. Hartnäckig und bestimmt stellt sie ihre Forderungen in Bezug auf den Klimaschutz", begründet die Jury ihre Entscheidung.

Thunberg auch für Friedensnobelpreis im Gespräch

"Greta Thunberg avancierte innerhalb kürzester Zeit als Klima-Aktivistin zur Ikone einer neuen Jugend- und Protestbewegung. Jeden Freitag gehen inzwischen weltweit Hunderttausende Schüler und Studenten auf die Straße, um Politiker zum Handeln zu bewegen", heißt es weiter.

Das Mädchen, das mittlerweile wie ein Popstar gefeiert wird, ist auch für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden, mit dem sie noch in diesem Jahr ausgezeichnet werden könnte.

