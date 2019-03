Osnabrück. In der neuen ARD-Gerümpel-Show „Hallo Schatz – Vom Plunder zum Prachtstück“ (Das Erste, ab Dienstag, 16.10 Uhr) bemüht sich Oliver Petszokat alias Oli P., Fans der ZDF-Erfolgsshow „Bares für Rares“ zu ködern. Das Ergebnis zeigt viel Krampf in peinlichen Situationen.

Mit dem Erfolg der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ war es nur eine Frage der Zeit, bis es da Nachahmer geben würde. Fünfeinhalb Jahre später hat es nun endlich auch die träge ARD geschafft, eine ähnlich gelagerte Show zu erarbeiten und ins Nachmittagsprogramm zu hieven. „Hallo Schatz“ will und kann natürlich nicht Horst Lichter im ZDF Konkurrenz machen. Aber der Wunsch ist erkennbar, direkt im Anschluss Fans von „Bares für Rares“ ins Erste lotsen zu wollen.

Die neue Show erweist sich leider, vorsichtig formuliert, als Katastrophe. Moderator und Sänger Oliver Petszokat alias Oli P. versucht in seiner neuen Gerümpel-Sendung den Zusammenschluss von „Upcycling-“ und Trödelshow. Versteigerung inklusive. Das Schauspielern sollte er lassen. Das Reden vielleicht auch. Spontan wirkt hier gar nichts. Für Befremden sorgt dann die Rolle der Kunsthistorikerin Victoria Beyer an seiner Seite. In ihrem 1950er Jahre-Outfit wirkt sie immerhin ziemlich authentisch so, wie die Rolle der Frau in den 1950er Jahren nun einmal zu sein hatte. Sie darf brav assistieren, dekorieren und hübsch aussehen. Am peinlichsten schmerzen jedoch die bemüht wirkenden Versuche, überhaupt Interessenten für den aufgemöbelten Trödel zusammenzukratzen. Das wird nichts.

Wertung: 1 von 6 Sternen.

„Hallo Schatz – Vom Plunder zum Prachtstück“. Das Erste, werktäglich ab Dienstag, 19. März, 16.10 Uhr.