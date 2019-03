Berlin. Am Freitag beginnt „Let’s Dance 2019“. Wer tanzt mit, wer moderiert und in welche Richtung zeigt die Quotenkurve?

Die zwölfte Staffel von „Let’s Dance“ beginnt am Freitag, 15. März 2019. Bei der Kennenlern-Show erfahren die 14. Kandidaten ab 20.15 Uhr, mit welchen Profitänzern sie trainieren und in den folgenden zwölf Live-Shows vor einem Millionenpublikum auftreten.



Wer tanzt mit?

Einen nicht geringen Teil der Mannschafsaufstellung bestreitet RTL mit eigenen Stars: mit der Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, den GSZS-Darstellern Ulrike Frank und Jan Hartmann, der DSDS-Jurorin und Sängerin Ella Endlich sowie mit Nazan Eckes. Die hatte „Let’s Dance“ in den ersten drei Jahren noch selbst moderiert. Für Zuschauernachwuchs muss Lukas Rieger sorgen; dem 19-jährigen Sänger folgen auf Instagram 1,8 Millionen Fans. Als dritte Sängerin tritt Kerstin Ott an. Den sportlichen Rollenwechsel wagen die Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt, Handballer Pascal Hens sowie der Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko, der als Gehörloser auch ein Botschafter für das Tanzen trotz Handicap ist. Die Komiker Özcan Cosar und Oliver Pocher sind als Spaßmacherdabei. Älteste Tänzerin ist in diesem Jahr die 52-jährige Barbara Becker – wenn auch nur mit wenigen Wochen Vorsprung zum Designer und Ex-GNTM-Juror Thomas Rath.

Wer moderiert?

Rund ums Parkett hat RTL nichts verändert: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez vergeben auch in der zwölften Staffel die Jury-Punkte. Daniel Hartwich und Viktoria Swarowki, die Siegerin der neunten Ausgabe, führen ein weiteres Mal als Moderatoren durch die Show.





Wiedersehen mit Isabell Edvardsson

In Folge 4 der zehnten „Let’s Dance“-Staffel schied nicht nur ein Tanzpaar aus – sondern zusätzlich auch noch eine Profitänzerin: Isabel Edvardsson verkündete am Ende der Show, dass sie schwanger ist und für den Rest der Staffel aussetzt. Zwei Jahre später beendet die 36-Jährige ihre Baby-Pause und kehrt in die Show zurück.





„Let´s Dance ist seit 2006 ein Teil meines Lebens, ich liebe es Trainerin zu sein und bin voller Vorfreude auf die neue Staffel“, lässt sie in einem ersten Statement mitteilen. Bis zum Mutterschutz war Edvardsson als einzige Profi-Tänzerin an sämtlichen Staffeln beteiligt – in der dritten als Jurorin. Mit Wayne Carpendale und Alexander Klaws holte sie schon zweimal den Titel. Zu den weiteren Profitänzer der Show gehören bekannte Gesichter wie Christian Polanc und Kathrin Menzinger, Ekaterina Leonova und Massimo Sinató.

Wie entwickelt sich die Quote von „Let’s Dance“?

Die letzte Ausgabe von „Let’s Dance“ war eine Staffel der Rekorde: Mit dem 60-jährigen Ingolf Lück brachte das Format den bislang ältesten Gewinner hervor. Seiner Partnerin Ekaterina Leonova, im Vorjahr schon mit Gil Ofarim erfolgreich, gelang als erstem Profi die Titelverteidigung. Bei der Quote verbuchte RTL einen Negativrekord: Im Schnitt erreichte die Staffel bei den umworbenen 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Das unterbietet die bislang schlechtesten Staffel 5 (16,4 Prozent) und 10 (16,3 Prozent). Gestartet war die Show 2006 mit einem Schnitt von 22 Prozent, dem bis heute besten Ergebnis. In der Mediathek wird das Format nur verhalten abgefragt. Bei TVNOW erreicht es nur im Ausnahmefall über 100.000 Zuschauer, von denen die meisten nach dem ersten Viertel abschalten. Zum Vergleich: Das „Bachelor“-Finale erreichte 2018 einen Schnitt von 227.000 Abrufen.





Und was sagt Michael Hull?

In den ersten beiden Staffeln saß Michael Hull noch am Jury-Pult, seitdem begleitet der Weltmeister aus Osnabrück die Show als kritischer Zuschauer. „Dass das Tanzen nicht nur beim Zuschauen mitreißende Wirkungen hat, wissen wir!“, schreibt er zum Staffelauftakt. „Aber wer wird in diesem Jahr der neue Dancing Star werden? Wer kann begeistern? Wer wird das Lernpensum und die körperliche Herausforderung bewältigen?“

Auf einen Favoriten legt er sich noch nicht fest. Selbst vermeintliche Stärken können schließlich einen Haken haben: „Babara Becker macht Yoga und ist daher beweglich“, lobt er beispielsweise – nur um zu fragen: „Aber wird sie den erforderlichen Körperdruck im Tanz umsetzen können?“ Bei einem ist der Tanzprofi sich aber sicher: Ob Rumpelfuß oder Favorit – die Kandidaten können nur profitieren. Weil Bewegung guttut. Hull: „Manche Forscher bezeichnen Tanzen mittlerweile etwas nüchtern als ‚Vier-L-Sport‘ – weil er Lachen, Lieben, Laufen und Lernen vereint.“



