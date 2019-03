Osnabrück. Am Mittwoch, den 13.3.19 um 20.15 Uhr zeigt das Erste den leider mittelmäßigen Fernsehfilm „Die Freundin meiner Mutter“.

Immer häufiger werden im Fernsehfilm Familien- und Beziehungsmodelle abseits der klassischen Konstellation von Vater-Mutter-Kind erzählt. Das ist erfreulich, weil es einer nicht nur in dieser Hinsicht vielfältiger werdenden Realität Rechnung trägt. In „Die Freundin meiner Mutter“ treibt dieser Trend jedoch sehr kuriose Blüten: die bisexuelle Mutter (Katja Flint) des erfolglosen Buchbesitzers Jan (Max Riemelt) möchte von ihrem Sohn eine Samenspende um mit ihrer Freundin (Antje Traue) ein Kind zu bekommen. Wie es das Strickmuster ‚Unerreichbare Liebe‘ will, verguckt sich Jan in eben jene titelgebende Freundin seiner Mutter. Diese verschwurbelte Konstellation bildet die Basis, um nicht zu sagen, den Vorwand, für die mäßig lustige Veralberung von feministischen und genderkritischen Denkansätzen, gespickt mit allerlei Proust-Zitaten - was das Niveau des Films aber nicht hebt, im Gegenteil. Erst im letzten Drittel der Geschichte stellen sich bei den Figuren spürbar echte Emotionen ein, sodass auch ein Zuschauer mit ihnen fühlen kann. Bis dahin wird allerdings eine Stunde lang im Befindlichkeitsquark einer Literatenszene gerührt, die weder glaubwürdig, noch emotional anschlussfähig daherkommt. Modernes Thema, bieder umgesetzt.

Wertung: 3 von 6 Sternen