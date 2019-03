Osnabrück. In 45 kurzweiligen Minuten spürt der Film von Oliver Schwabe der Countrybewegung an der Waterkant nach.

Einen unterhaltsamen Ausritt in die Zeit der 1960er- und 1970er-Jahre unternimmt der Film aus der NDR-Reihe „Unsere Geschichte“ von Oliver Schwabe mit Peter Urban als passendem Sprecher. Es ist die Zeit von Bonanza und Shiloh Ranch, als der Country in den Norden kam – mit Hamburg als Epizentrum. Kurios, denn an der Waterkant konnte man früher weder den amerikanischen Soldatensender AFN hören, noch punktet die Hansestadt mit den Weiten der Prärie. Doch auch im „Tor zur Welt“ hatten Menschen Sehnsucht nach Freiheit, Lagerfeuer und Abenteuer und ritten hoch zu Ross in Cowboymontur über die Reeperbahn.



Musikalisch setzte eine Band aus Maschen südlich von Hamburg Akzente. Truck Stop, was auf Deutsch LKW-Rastplatz bedeutet, faszinieren ihr Publikum erst mit englisch-, dann deutschsprachigem Country und singen in abgelegter Westernkleidung von den Freilichtspielen aus Bad Segeberg vom „wilden, wilden Westen“, wie sich das einzige heute noch aktive Gründungsmitglied Wolfgang „Teddy“ Ibing erinnert.

Lustige Anekdote am Rande zur über 40jährigen Karriere des Schlagzeugers: der Jazzliebhaber hatte eigentlich gar keine Lust auf Countrymusik und fühlte sich mit dem „drei Minuten Puff-Zack-Puff-Zack-Format“ unterfordert. Da wollte er doch lieber Zahnarzt werden. Die Band überredete ihn aber, solange weiter zu trommeln bis Ersatz gefunden wäre. Die Suche dauert mittlerweile einige Jahrzehnte. Ibing steht immer noch auf der Bühne und darf im Film auch den schönsten Text performen: „Wenn mein Bier doch nur so kalt wär, wie dein Herz…“

Truck Stop standen auch gemeinsam mit Freddy Quinn auf der Bühne. Der Künstler, der immer vom Jungen sang, der wieder kommen solle, war ein großer Country-Fan und baute in seine Shows einen Country-Teil ein. Während er vorne "Oh Lonesome me" trällerte, prügelten sich im Hintergrund Männer vor Saloonkulisse auf der Bühne. Echt schräg, wenn man diese Bilder heute sieht.





Natürlich gab es auch Kritiker der deutschen Western-Welle. Sie sahen in Truck Stop oder dem in Hamburg gestrandeten Österreicher Jonny Hill („Ruf Teddybär 1-4“) nicht viel mehr als „Schlager-Matsch mit Country-Touch“, der wenig mit dem Blues des weißen Mannes aus Amerika gemein hatte. Authentischer wirkte da schon der inzwischen verstorbene Gunter Gabriel, der mit den Fernfahrern die Cowboys der Straße besang („Er ist ein Kerl“) und durchaus gesellschaftskritische Texte wie sein großes Vorbild Johnny Cash hatte. So lehnte sich Gabriels „Ich werd´ gesucht in Bremerhaven“ an Johnny Cashs „Wanted Man“ an.

Oliver Schwabe belässt es in seinem unterhaltsamen, mit viel Archivmaterial versehenen Film aber nicht nur bei der deutschen Country-Musik, sondern erzählt auch von Michael „Billy“ Kommicks Westernshop in Hamburg oder besucht Thomas Hoppe, einer der ersten Westernreiter in Deutschland, der in Hamburg eine Westernreitschule gründete. Schwabe zeigt zudem Westernwochenenden, wo biedere Bürger dem tristen Alltag entfliehen, um ein kleines Gefühl von Freiheit zu erhalten. Außerdem porträtiert der Film kurz Square-Dancer in Bad Oldesloe und thematisiert die Country-Welle in der DDR.









Schwabe bringt auch Beispiele für Musiker aus dem Norden, die heute in Hamburg dem Country nahestehen, ohne das rechtslastige und reaktionäre Image des Genres bedienen zu wollen. So veröffentlichte die Band „Fink“ mit Nils Koppruch und Andreas Voss 2003 den Song „Bagdad Blues“, eine ironisierenden Stellungnahme gegen die US-amerikanische-Bush-Regierung und den Irakkrieg. Im Video ist der Schauspieler Peter Lohmeyer als Cowboy zu sehen. Singer-Songwriter Digger Barnes oder die Band Butch Meier sind heute in Hamburg ebenso mit Country oder Americana aktiv, wie Constantin von Twickel, der in seinem Club regelmäßig Countrykonzerte veranstaltet.



Schwabes Zeitreise spürt kurzweilig der Countrybewegung an der Waterkant nach und macht auch ein wenig die Faszination für dieses Genre begreiflich. Die vielen Filmausschnitte aus früheren Zeiten sind dabei das Salz in der Suppe. Also ab aufs Sofa, Glotze an und mit Gunter Gabriel der oder dem Liebsten zurufen: „Komm unter meine Decke“.

Unsere Geschichte - Als der Country in den Norden kam

Mittwoch 13. März 2019, 21.00 Uhr, NDR Fernsehen