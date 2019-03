Osnabrück. Seit 60 Jahren gibt es die Asterix-Reihe und im Jubiläumsjahr dürfen sich Fans nicht nur über einen Kinofilm und einen neuen Band freuen. Patrick Rosenthal hat einen kulinarischen Rückblick auf die Serie geworfen und ein Asterix-Kochbuch geschrieben. Das begehrteste Rezept bleibt aber geheim.

Römer verdreschen und Abenteuer bestehen – das sind seit 60 Jahren die Lieblingsbeschäftigungen von Asterix und seinem bärenstarken Kompagnon Obelix. Doch zwischendurch müssen sich die beiden berühmtesten Gallier immer mal wieder stärken – und es kommen nicht nur Wildschwein und Zaubertrank auf den Tisch.

So muss denn auch niemand eine Schwäche für Wildschwein haben, um mit dem neuen Asterix-Kochbuch von Patrick Rosenthal auf seine Kosten zu kommen. Die hat nicht mal der Autor selbst, der als Kind davon träumte, wie Obelix in ein Zaubertrankfass zu fallen. „Figürlich passen Obelix und ich gut zusammen, aber die Liebe zum Wildschwein teilen wir nicht“, gesteht Rosenthal. Natürlich hat der Kochbuchautor und Foodblogger ein paar Wildschweingerichte in seinem Buch untergebracht, zum Beispiel „Gegrillte Wildschweinsteaks mit Rosmarinkartoffeln“. Doch sie machen nur einen kleinen Teil der Rezeptsammlung aus, die kein offizielles Lizenzprodukt des Ehapa-Verlags ist, sondern im Riva-Verlag erscheint.

"Jedes Rezept hat einen Bezug"

Inspiration für passende Rezepte fand Rosenthal auf dem Dachboden, wo er seine alten Asterix-Comics hervorkramte. „Wir haben uns nicht einfach irgendwas ausgedacht. Jedes Rezept hat einen Bezug zu Asterix und Obelix“, betont Rosenthal.

So findet sich beispielsweise ein Rezept für eine Bouillabaise in dem Buch, eine provenzalische Fischsuppe, die Asterix und Obelix in ihrem Abenteuer „Tour de France“ in einer Schiffertaverne bestellen. An anderer Stelle gibt es ein Rezept für gekochtes Wildschwein mit Pfefferminzsauce, wie es den beiden Galliern bei den Briten aufgetischt wird. Nicht in allen Asterix-Bänden werden konkrete Mahlzeiten benannt, manches Mal muss das Reiseziel als Inspiration genügen. So nahm Rosenthal „Asterix auf Korsika“ zum Anlass, typisch korsische Gerichte unterzubringen.

Kamelburger und "Elefanten"-Kuchen

Ein Volltreffer war dagegen der Film „Asterix erobert Rom“. In einer Szene muss Obelix ein zwölf Gänge Menü vertilgen, das ihm der Koch Mannekenpix vorsetzt. Und während das Fischfilet Müllerin Art und das Omelett direkt aus dem Film ins Kochbuch wanderten, war das bei den letzten beiden Speisen schon schwieriger: Mannekenpix tischt ein Kamel und einen Elefanten auf, die Obelix natürlich umstandslos verputzt. Im Kochbuch werden daraus „Kamelburger“ – wahlweise auch mit Rind- statt Kamelfleisch – und ein herzhafter „Elefanten“-Kuchen – natürlich ohne Elefantenfleisch.

So weit, so gut. Doch an einer Sache biss Rosenthal sich die Zähne aus. Die Rezeptur, die die Fantasien der Fans am meisten beflügelt, ist natürlich die des Zaubertranks, der übermenschliche Kräfte verleiht. „Mir war klar, dass jeder ganz genau wissen will, gibt es den Zaubertrank oder nicht?“, sagt Rosenthal. Tage- und nächtelang habe er auf Asterix-Foren im Internet zugebracht, um von Fans zu erfahren, was im Zaubertrank enthalten ist. Vergebens.

Zaubertrank selbst kreiert

Am Ende kreierte Schöpfer des Kochbuchs seinen komplett eigenen „Zaubertrank“, außerdem noch eine alkoholische Version „für erwachsene Gallier“. Für diese Getränke muss niemand wie Miraculix mit der Sichel in die Bäume klettern, um Misteln zu schneiden. „Wir haben uns einfach gefragt: Was tut uns gut?“, erzählt Rosenthal. „Gojibeeren, Honig und Buttermilch sind zumindest Dinge, die unserer Gesundheit etwas Gutes tun können, uns aber leider nicht in die nächste Schlacht ziehen lassen“.

Wer genauer wissen will, was es mit dem magischen Gebräu des Druiden Miraculix auf sich hat, sollte sich einen Abend fürs Kino freihalten: In dieser Woche läuft der Kinofilm „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ an.