Osnabrück. Pizza und Pasta, Chianti und Gelato gehören selbstverständlich zum Leben. Doch in den 1960er Jahren war italienisches Essen neu in Deutschland – und Spaghettifresser ein oft gehörtes Schimpfwort. In die Zeit, als italienische Gastarbeiter hunderttausendfach nach Deutschland strömten, blickt der ZDF-Dreiteiler „Bella Germania“.

Allerdings: Zu viel historischen Tiefgang sollte man nicht erwarten. Denn eigentlich ist „Bella Germania“ ein typisches Familienepos: Von Mitte der 1950er Jahre bis in die heutige Zeit spannt sich die Geschichte der Familien Schlewitz, Marconi und Becker, und die Zutaten sind Liebe und Hass, Freude und Leid, Stolz und Vorteil, unverdientes Glück und grausame Schicksalsschläge. Ganz so, wie man es von einem großen Familienepos erwartet. Nur, dass dieses eben einen deutsch-italienischen Hintergrund hat.

Erzählt wird dramaturgisch durchaus konventionell: Die junge Münchner Modedesignerin Julia Becker bekommt überraschend Besuch von einem alten Herrn, der sich als ihr Großvater vorstellt. Alexander Schlewitz, nie gehört. Familiengeheimnis Nummer 1. Großvater Alexander erzählt Julia, dass ihr italienischer Vater Vincenzo keineswegs – wie ihre Mutter Tanja immer erzählt hat – tot sei. Nein, er sei nur totgeschwiegen. Familiengeheimnis Nummer 2.





Klar, dass Julia nach dem ersten Schrecken Nachforschungen anstellt. Was sie herausfindet, wird in der zweiten Erzählebene, der Rückblende in alte Zeiten, verraten – und zumindest im ersten Teil des Films liegt hier der Schwerpunkt: in der Zeit, als Großvater Alexander einer junger Mann war. Genauer: ein junger Fahrzeugingenieur bei BMW in München.

Der Autokonzern steht kurz vor der Pleite, denn die zweifellos schicken Limousinen kann sich Mitte der 1950er Jahre in Deutschland kaum jemand leisten. Da hat der junge Mann eine Idee: Die italienische Isetta, eher ein überdachtes Motorrad als ein Auto, könnte im deutschen Markt Erfolg haben. Denn die Wirtschaftswunderdeutschen lechzen nach Autos. Nur billig müssen sie sein.

Alexander Schlewitz fährt nach Mailand im dort über Lizenzen zu verhandeln. Nur leider spricht er kein Wort Italienisch. Fast scheitert es an der Sprachbarriere, als Giulietta Marconi hinzukommt: jung, bildhübsch, Tochter armer Sizilianer, die zum Arbeiten nach Norditalien gekommen sind. Wundersamerweise spricht sie fließend deutsch – weshalb wird noch nicht einmal versucht, einsichtig zu machen, aber es nutzt dem Fortgang der Geschichte. Alexander wird mit dem italienischen Autokonzern handels- und mit Giulietta herzenseinig. Nur, dass Giulietta schon mit Enzo verlobt ist und ihre italienische Mama auf einem italienischen Ehemann besteht. Zumal ein Kind unterwegs ist. Von Enzo? Von Alexander? Das nächste Familiengeheimnis.

Als Gastarbeiter nach Deutschland

Nach Deutschland verlagert sich die Geschichte, als zuerst Giuliettas Zwillingsbruder Giovanni als Gastarbeiter nach München zieht. Und als Giulietta mit ihrem kleinen Sohn Vincenzo ein paar Jahre später hinterherzieht – schließlich liebt sie immer noch den warmherzigen Alexander und nicht den krankhaft eifersüchtigen Enzo, der sie noch nicht einmal das machen lässt, was sie wirklich gut kann: Nähen. Damenmode. Eine Fähigkeit, die sie offensichtlich ihrer Enkelin Julia, die sie nie kennengelernt hat, vermacht hat. Wie den Namen auch: Julia und Giulietta.

Der Film springt zwischen den Zeiten hin und her – übrigens auch zwischen den Schauspielern, denn die meisten Rollen sind mehrfach besetzt. Allerdings ist das nicht hektisch, sondern mit langen Erzählphasen, so dass man sich gut hineinfinden kann in die jeweilige Zeit und den jeweiligen Ort. Ja, die Geschichte entwickelt sogar einen gewissen Sog: Man will wie Julia herausfinden, was eigentlich schief gelaufen ist und warum insbesondere ihr Vater Vincenzo so hartnäckig verschwiegen wird. Er war im Gefängnis, erfährt man früh. Aber warum? Und was ist mit Giulietta? Sie ist tot, erfährt man früh. Aber warum?

Die deutsch-italienische Thematik tritt hinter das Familiendrama deutlich zurück. Ja, es geht um kulturelle Unterschiede. Im Essen zum Beispiel. Im Frauenbild. Im Familienbild. Es geht um die schwierige Integration von italienischen Kindern in deutschen Schulen. Und um Vorbehalte, auf die „die Ittaker“ in der deutschen Gesellschaft treffen. Aber das alles nur ganz am Rand und ganz eingebettet in die dramatische Familiengeschichte der Schlewitzens, Marconis und Beckers.





Empfohlen sei deshalb die gleichnamige Dokumentation von Heike Nelsen, die das ZDF am Sonntag direkt nach der Ausstrahlung des ersten Teils des Spielfilms sendet. Sie ist gleichzeitig ein Appetithappen auf den Film und eine Einordnung in die historische Wirklichkeit. Appetithappen deshalb, weil immer wieder kurze Ausschnitte aus dem Spielfilm eingeblendet werden. Und historische Einordnung, weil man viel erfährt über das Anwerbeabkommen von 1955 und über die meist männlichen Gastarbeiter, die anschließend nach Deutschland kamen. Wenn dann von Sammelunterkünften die Rede ist, von potentiell gefährlichen und sexuell ausgehungerten italienischen Machos, von latent kriminellen Messerstechern und von Umfragen, nach denen die meisten Deutschen die Italiener zurück nach Italien wünschen, dann fühlt man sich unwillkürlich an heutige Diskussionen über Syrer, Afghanen und andere Flüchtlinge erinnert. Aber das ist ein anderes Thema.

Bella Germania. Der Spielfilm: am Sonntag, 10. März, Montag, 11. März und Mittwoch, 13. März jeweils um 20.15 Uhr im ZDF.

Bella Germania. Die Dokumentation: am Sonntag, 10. März um 21.45 Uhr im ZDF