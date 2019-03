Osnabrück. Mit dem Klapprad bei der Tour de France, bei der Bundesliga im Tor oder mit dem eigenen Mallorca-Schlager auf der Megapark-Bühne: Unter dem Namen Daniel Danger ist sich der 1Live-Moderator Daniel Schlipf für nichts zu schade - und er sucht den Kontakt zu seinem Publikum.

"Ach! Hi! Lange nicht gesehen! Alles gut?" Daniel Schlipf muss das Telefonat kurz unterbrechen. "Sorry. Hier hat gerade ein Polizeiwagen neben mir angehalten. Ich hatte mich schon gewundert", sagt der Radiomoderator, der das Interview per Freisprechanlage im Auto führt. "Aber das waren gerade zwei Polizisten, mit denen habe ich zusammengearbeitet, als ich als Kommissar Danger unterwegs war, da mussten wir uns eben begrüßen." Ein Paradebeispiel für das, was der 1Live-Moderator Daniel "Danger" Schlipf tut: Als Reporter macht er Selbstversuche, geht rein, mitten ins Leben. Für die YouTube-Reihe "Kommissar Danger" tat er dies einst bei der Polizei. Aber das ist nur eine seiner orthodoxeren Unternehmungen.

Er war, sozusagen, auch schon auf der anderen Seite des Gesetzes unterwegs, als er NRW-Innenminister Ralf Jäger am Hauptbahnhof Essen das Handy klaute - bei einer Pressekonferenz zur landesweiten Aktionswoche "Augen auf und Tasche zu" gegen Taschendiebstahl, wohlgemerkt. Er stellte sich ins Tor bei Roman Weidenfellers Abschiedsfußballspiel und bewarb sich mit prominenter Unterstützung, bei der Fußball-WM 2018 als dritter Torwart für die deutsche Nationalmannschaft mit nach Russland genommen zu werden. Jogi Löw lehnte jedoch ab. Bei der Tour de France fuhr er in zwei Tagen 203,5 Kilometer auf einem Klapprad. Und er entwickelte mit den 257ers den parodistischen Malle-Schlager "Kleine Maus", den er mit dem Hip-Hop-Duo im Megapark auf Mallorca sang - und der danach auf Platz 2 der deutschen Download-Charts einstieg.

Dass sich Reporter und Moderatoren selbst die Hände schmutzig machen und den eigenen Adrenalinspiegel herausfordern, ist nichts grundlegend neues. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fußen auf durchaus extremen Aktionen, Herausforderungen und Wettkämpfen den Löwenanteil ihrer TV-Karriere. Stefan Raab ließ sich im Boxring verdreschen und schlitterte in einem Wok Bob-Bahnen herunter. Der Effekt: Solche Aktionen machen die Person nahbar. Beim Radiosender 1Live, der grundsätzlich ein jüngeres Publikum anspricht, wird Daniel Danger neben weiteren Moderatoren zu einer Identifikationsfigur.



Draht zur Hörerschaft

Der Draht zur Hörerschaft ist wichtig für Daniel Danger. Damit verbunden zu bleiben, ist essentiell. So bindet Schlipf sein Publikum regelmäßig ein, hört den Leuten zu, liest ihre Nachrichten - und lässt sich Vorschläge machen, was er als Nächstes tun könnte. "Das macht es authentisch. Es bleibt bei den Leuten hängen und ermöglicht es dem Hörer, sich mit mir zu identifizieren." Schnell fallen ihm da einige Beispiele ein. Dass etwa jemand vorschlug, Daniel Danger solle gegen den Darts-Profi Phil Taylor beim Dartspielen antreten. Dass er zum Tough Mudder-Lauf, einem extremen Hindernislauf im Schlamm, herausgefordert wurde. Oder, dass eine Hörerin aus Grevenbroich fragte, ob Danger nicht in der Stadt in NRW einen Kiosk bauen könne - denn dort gebe es derzeit keinen mehr. Der Moderator bleibt mit dem Publikum in Kontakt. "Das gibt dem Ganzen ja auch die besondere Würze", sagt er. "Von selbst würden wir auf viele Dinge gar nicht kommen." Und was machbar ist und ins Programm passt, dem nimmt sich Daniel Danger auch an.

So auch bei seiner eigenen Radioshow, der "Danger Zone", die seit Anfang März auf 1Live läuft. Zwei Stunden lang moderiert Schlipf dort mit lediglich losem Programmplan. "Wir wollen da gar nicht zu viel verplanen. Es herrscht absolute Narrenfreiheit", sagt er. "Die Leute schalten ein, dürfen anrufen und schreiben, was ihnen unter den Nägeln brennt." Entsprechend ist die "Danger Zone" ein Mix aus Schlipfs Selbstversuchen, Promi-Gästen - für die kommende Ausgabe hat er etwa Lena Meyer-Landrut angekündigt - und durchaus ernsten Tönen. Schlipf redet mit einem Mobbing-Opfer, in der ersten Sendung traf er eine Frisörin aus Recklinghausen, die mit ihm darüber sprach, dass ihr Einkommen nicht zum Leben reiche. Ende März hat er zudem eine weitere Aktion geplant: Für den Bottroper Kreisliga-Fußballverein SV Vonderort II, der gegen den PSV Oberhausen einst eine Niederlage von 0:43 erfuhr, plant er ein Rückspiel - und stellt den Bottropern unter anderem Roman Weidenfeller zur Unterstützung ins Tor.



"Was du im Radio leisten kannst, ist, die Leute zu informieren und zu unterhalten", sagt Schlipf. "Der Vorteil ist: Radio ist das schnellste Medium - man kann sehr schnell live auf Sendung gehen. Und wenn man das authentisch, spannend und überraschend macht, gemeinsam mit dem Publikum, dann hat man die größte Chance, die Leute zu begeistern." Der Moderator überlegt kurz. "Besser geht es eigentlich nicht. So können wir gemeinsam mit dem Hörer schöne Geschichten erzählen."