Er gehört zu den jungen Schauspielstars in Deutschland – und zu denjenigen, die für ihren Beruf regelrecht brennen: Edin Hasanovic. Bislang war er vor allem als Entführer, Schläger, IS-Kämpfer oder sonstiger Unsympath zu sehen – umso mehr freut er sich über seine Rolle in der Kinokomödie „Rate Your Date“. In einem Berliner Café erzählt der 26-Jährige von seiner dramatischen Familiengeschichte, der Kindheit in Flüchtlingsheimen und seinem Kickstart bei Theater und Film:

Herr Hasanovic, haben Sie heute schon gelacht?

Ja, hab ich schon (lacht). Ich freu mich, wenn ich Menschen wie Sie und vorhin meinen Agenten sehe, dann bin ich gut drauf. Manchmal brauche ich gar keinen konkreten Anlass, sondern strahle einfach.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt richtig abgelacht?

Bei „Game Night“ auf Netflix. Da geht’s um einen Spieleabend, der

komplett aus dem Ruder läuft. Und bei „Das schönste Mädchen der Welt“, obwohl der gar nicht unbedingt so lustig ist. Aber für mich ist das einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre, den habe ich schon viermal gesehen und bin ein Riesenfan.

Weinen Sie auch mal im Kino oder vor dem Fernseher?

Anzeige Anzeige

Bei Filmen eigentlich nicht. Eher bei monumental epischen Youtube-Videos wie „Soldier’s Coming Back“ oder wenn eine Schwangerschaft verkündet wird und die Eltern weinen müssen. Große Emotionalität bei anderen steckt mich an. Ich weiß nicht, ob die Tränen dann fließen, aber sie schießen auf jeden Fall hoch. Bei Filmen weiß ich, wie das hergestellt wird – da denke ich eher darüber nach, wie sie das gemacht haben. Deshalb ist es ganz selten, dass mich ein Film wirklich stark berührt.

Sie selbst waren bislang ja eher selten als Spaßvogel im Film

unterwegs – freuen Sie sich deshalb ganz besonders über Ihre

Rolle in „Rate Your Date“?

Ja, ich hab mich schon gefreut, dass man mir das zugetraut hat.

Mittlerweile überwiegt aber die Nervosität, ob der Film ankommt und es funktioniert, was ich da gemacht habe. Seit ich den Filmpreis moderiert habe, spüre ich aber immer mehr an den Angeboten, dass die Leute gemerkt haben: Der kann ja auch locker. Der nächste Film, den ich drehe, ist auch eine Komödie.

An deutschen Produktionen kann man oft sehen, wie schwer

Komödie ist.

Stimmt. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es uns gelungen ist. Am Set hatten wir totalen Spaß, wir haben hier in Berlin gedreht, es war Sommer, David Dietl ist ein fantastischer Regisseur, und ich habe zum ersten Mal mit meiner besten Freundin Nilam Farooq gearbeitet, die ich seit 15 Jahren kenne. Abends waren wir viel verausgabter und kaputter als sonst. Wenn ich beim dritten Take merke, dass das Team nicht lacht, muss ich mir überlegen, was ich beim nächsten Take anders machen kann.

Bislang haben Sie vor allem Entführer, Schläger, IS-Kämpfer und sonstige Kriminelle gespielt. Auch wenn das ganz unterschiedliche Rollen sind…

Danke, dass Sie das so sehen. Viele stecken mich in die Schublade „Du bist immer der Böse“. Dabei gebe ich mir so viel Mühe, jede Nuance einer Rolle zu zeigen und jedem Gefühl nahezukommen und es zu zeigen. Wenn das dann auf einfach nur böse runtergebrochen wird, ärgert mich das, auch wenn ich verstehen kann, woher das kommt.

Hat schon mal jemand die Straßenseite gewechselt, weil Sie ihm oder ihr entgegengekommen sind?

Tatsächlich hat mal die Mordkommission bei mir vor der Tür gestanden. Wir hatten 2012 den Film „Schuld sind immer die anderen“ auf dem Filmfest in Biberach vorgestellt – und sechs Monate später wollte die Kripo mit mir reden. Es war zu der Filmfestzeit in Biberach eine Frau überfallen worden, die das fast nicht überlebt hat. Daraufhin ließ die Polizei ein Phantombild erstellen, das sie dann in Biberach rumgezeigt hat. Und da haben wohl mehrere Leute gesagt, ich müsse der Täter sein – mit der Begründung, ich hätte im Film doch auch eine Frau überfallen. Ich bin dann am nächsten Tag zum Kommissariat und war total aufgeregt, weil ich noch nie mit der Polizei zu tun hatte. Die Sache hat sich relativ schnell aufgelöst – ich war’s einfach nicht. Vielleicht sollte ich es ja als Kompliment auffassen, dass die Leute mir diese Rolle derartig abgenommen haben (lacht).

Wenn man Artikel über Sie liest, haben die oft den Tenor oder auch die Überschrift „Vom Flüchtlingskind zum Nachwuchsstar“. Fühlen Sie sich damit treffend beschrieben?

Es ist halt so. Ich war Flüchtling und freue mich, wenn ich durch solche Geschichten Mut machen kann – zum einen Leuten, die wenig Kontakt zu Flüchtlingen haben und durch mich merken, dass die gar nicht so schlimm sind. Und den Flüchtlingen selbst, denen ich zeigen kann, dass dieses Land ihnen Chancen bietet, wenn sie die Sprache lernen, sich anpassen und die Regeln befolgen. Ich freu mich aber auch, wenn der Fokus in solchen Texten mehr auf meine Arbeit gelegt wird. Für das Flüchtlingsding kann ich nichts, aber für meine Arbeit bin ich verantwortlich.

Erlauben Sie mir trotzdem noch zwei, drei Fragen zu Ihrer

Lebensgeschichte: Sie waren ja erst zwei Monate alt, als Sie mit

Ihrer Mutter aus Bosnien nach Deutschland kamen. Erinnerungen werden Sie nicht haben.

Keine bewussten zumindest. Aber ich weiß von meiner Mutter, dass ich als Baby bei jedem Granateneinschlag zusammengezuckt bin. Und eine Geburt, die unter Lebensangst passiert, weil das Krankenhaus gerade beschossen wird und Soldaten da reinmarschieren, sorgt wahrscheinlich auch für eine ordentliche Portion Stresshormone, bevor die Nabelschnur durchtrennt wird. Auch wenn ich bewusst nichts mitbekommen habe, glaube ich nicht, dass das ganz spurlos an mir vorübergegangen ist.

Was hat Ihnen Ihre Mutter über die Zeit damals erzählt?

Für mich ist es völlig absurd, wenn meine Mutter und meine Tante erzählen, wie sie den Krieg und das Schlimmste gesehen und erlebt haben. Dass Männer Angst hatten und furchtbar geschwitzt haben, weil sie diese Angst nicht zeigen wollten. Dass mein Vater vor der Entscheidung stand, mich in einen Fluss zu werfen oder meiner Mutter zu übergeben. Diese Geschichten bringen mir den Tag unserer Flucht nahe und machen ihn greifbar – das hilft mir natürlich, mit meiner Geschichte klarzukommen.

Zu dieser Geschichte gehört auch, dass Ihr Vater zurückgeblieben ist und Sie ihn nie wiedergesehen haben.

Ja, weil er ein Mann war. Obwohl auch Frauen, Kinder und alte Menschen getötet wurden, hat man Männer und Frauen in der Regel getrennt, weil Männer potenzielle Kriegsgegner und Kämpfer waren. Mein Vater und seine Brüder wurden unter einem Vorwand verschleppt – es hieß, wir wollen euch gegen serbische Gefangene austauschen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm – und leider auch noch kein Grab, weil keine Überreste gefunden wurden.

Sie haben dann die ersten zehn Jahre Ihres Lebens in Berliner

Flüchtlingsheimen verbracht. Wie war es da für Sie?

Ja, im Osten der Stadt, Marzahn und Hellersdorf, wo die Bebauung nicht so dicht ist wie hier in Mitte. Ich hatte da ein Gefühl von Freiheit, die Betreiber der Flüchtlingsheime haben sich um uns gekümmert, ich bin zur Schule gegangen und habe das als ziemlich normale, behütete Kindheit empfunden. Als ich in der vierten Klasse war, sind meine Mama und ich dann in unsere erste eigene Wohnung in Friedrichshain gezogen.

Haben diese Jahre Sie und Ihre Mutter zusammengeschweißt?

Ja, total. Ich hab nur sie und sie nur mich. Wenn ich sie nicht kennen würde, dann würde ich sie trotzdem lieben. Sie ist einfach eine coole Frau, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander.

Haben Sie sich mal als Außenseiter gefühlt, weil Sie ein

Flüchtlingskind waren?

Ich hab nie eine Ausgrenzung gespürt. Ich bin in den Kindergarten gegangen, konnte also Deutsch bei der Einschulung. In der dritten Klasse hat die Lehrerin mal einen deutschen Schüler angeschrien, sie könne es nicht zulassen, dass die ausländischen Schüler besser Deutsch sprechen als die deutschen. Damals habe ich das nicht richtig verstanden, heute denke ich, dass es ein Erfolg für uns war.

Sie haben als Siebenjähriger Ihrer Familie schon eine Oscar-Rede gehalten.

Ja. Schon bevor ich angefangen habe zu drehen, war mir klar, dass ich das machen will. Und wenn man Schauspieler werden will, ist der Oscar auf jeden Fall ein Thema. Mit sieben habe ich dann zu meiner Mutter und meiner Cousine gesagt: „Ich muss ganz kurz was sagen. Ich möchte mich beim lieben Gott und bei euch bedanken für alles und danke für den Oscar.“ Diese Rede habe ich minutenlang gehalten, obwohl ich noch nie eine Oscar-Verleihung gesehen hatte.

Sie haben mal gesagt, andere hätten Sie gar nicht mobben können, weil Sie selbst immer den ersten Witz über sich gemacht hätten.

So war das auch, zumindest auf dem Gymnasium. In der Grundschule war ich eher eine Petze – mir war es wichtig, dass alles korrekt läuft, und ich dachte, man müsse es sagen, wenn etwas schiefläuft. Aber seit der Oberschule und bis heute nehme ich oft den Menschen den Wind aus den Segeln, indem ich mich selbst nicht so ernst nehme. Das ist eine gute Taktik.

Von Ihren Lehrern bekamen Sie öfters zu hören: „Edin, wir sind hier nicht beim Film.“

Ich muss sagen, dass meine Lehrer mich unterstützt und mir die Freiheit gegeben haben, parallel zur Schule und zum Abitur zu drehen. Aber als es mit der professionellen Filmarbeit losging, habe ich auch gemerkt, dass manche Lehrer ein größeres Problem damit haben als meine Mitschüler und mich viel mehr auf dem Kieker haben. Dann hieß es immer: „Edin, wir sind hier nicht am Set, du kannst dir hier nicht alles erlauben“. Einige hatten wohl ein Problem bei dem Gedanken: „Ach der schon wieder, der verdient schon Geld, und den habe ich gestern im Tatort gesehen.“

Es soll Menschen gegeben haben, die sich vor Ihnen fürchteten, weil Sie sie immer beobachtet und dann nachgemacht haben.

Ja, vor allem die Familie in Bosnien, die musste leiden (lacht). So mache ich das heute zwar nicht mehr, aber ich beobachte immer noch gern andere Leute – das ist schließlich die Basis meines Jobs.

Sie sind ja sehr früh zum Vorsprechen gegangen und hatten dann mit 13 schon eine Rolle am Berliner Ensemble und eine weitere in der ZDF-Krimiserie „KDD“.

Ich war mit zwölf zusammen mit einem Freund auf der Jugendmesse „You“, da rannten Leute von einer Schauspielagentur mit Flyern rum, um Leute anzuwerben. Mein Kumpel war groß, auffällig und hatte einen Irokesenschnitt, war also der perfekte Kandidat. Er hatte aber gar keinen Bock darauf und hat stattdessen auf mich gezeigt – und mir ging es gleich durch den ganzen Körper: Das ist es.

Und das war es?

Ja. Ich hatte eine Woche später gleich zwei Castings, einmal fürs

Berliner Ensemble und für „KDD“. Mein Agent hatte ein Video gemacht, in dem ich sagte „Hallo, mein Name ist Edin Hasanovic, ich bin zwölf Jahre alt und komme aus Bosnien. Aber das interessiert ja auch niemanden.“ Darüber musste ich selbst lachen, mein Agent hat mitgelacht, dann haben wir uns zwei Minuten totgelacht und er hat dabei die Kamera laufen lassen. Ich hab nicht mal eine Szene gespielt, aber die Casterin hat mich besetzt.

Fürs Berliner Ensemble?

Da saßen wir mit 20 Jungs alle in meinem Alter in der ersten Reihe, der Regisseur Thomas Langhoff saß hinter uns, und wir bekamen den Text. Einer nach dem anderen ging nach vorne, sollte einfach nur den Text vorlesen und es hieß die ganze Zeit: Lauter, lauter, lauter. Als ich dran war, hatte ich es begriffen und hab einfach lauter gesprochen als die anderen. Am Ende wurden drei Jungs besetzt – wir durften nicht jede Vorstellung spielen, weil wir so jung waren –, aber ich durfte die Premiere spielen.

Welches Stück?

„Die Schändung“ von Botho Strauß. Ganz schön blutig, da wurde vergewaltigt, eine Zunge abgeschnitten, Hände abgehackt.

Und Sie als Kind mittendrin?

Ja, aber man hatte mir vorher gezeigt, dass das alles nur Theaterblut ist. Für mich war es einfach nur großartig. Ich fühlte mich von Vorstellung zu Vorstellung immer sicherer und freier.

Hatten Sie etwa kein Lampenfieber?

Ich war schon aufgeregt, aber das habe ich heute bei jedem Casting viel mehr als damals. Ich weiß noch, dass mich damals alle mit offenen Armen empfangen und mich an die Hand genommen haben. Anke Engelsmann hat meine Mama gespielt – das werde ich nie vergessen, es war fantastisch, es war mega, einfach geil.

Andere Jungs gehen in dem Alter auf den Bolzplatz oder machen Computerspiele.

Das hat mich nie interessiert, meine Welt war damals schon die

Schauspielerei. Bei den Proben für „Die Schändung“ hat mich die

Regieassistentin ein bisschen zurückgepfiffen, weil ich gefragt habe: „Wo komme ich denn jetzt her, und wo will die Rolle hin?“ Mit 13. Sie meinte dann: „Edin, sag doch einfach deinen Text.“

Beim „KDD“ lief’s auch gut?

Ich habe es geliebt. Das war ein richtiges Familiending: Matthias

Glasner, der erste Regisseur, Jördis Triebel, Manfred Zapatka, Götz Schubert, Melika Foroutan, Saskia Vester meine ersten Kollegen! Wahnsinn. Vier Jahre habe ich das gemacht, alle drei Staffeln, und die Rolle wurde immer größer. An mir konnte man sehen, wie die Zeit vergeht. Ich hab mit 12 angefangen und mit 16 aufgehört, einmal kam ich zwischen Drehschluss und Synchron in den Stimmbruch. Da musste ich dann mit Kopfstimme sprechen, weil ich am Set noch ganz hoch gesprochen hatte. Werde ich auch nie vergessen.

Sie klingen wie jemand, der für seinen Beruf brennt. Was fasziniert Sie sonst noch?

Autofahren, das liebe ich auch. Und so eine Art Selbstfindungstrip – mich interessiert die menschliche Psychologie, das Emotionale, woher etwas kommt, wie man seine eigenen Muster aushebelt, damit beschäftige ich mich stark. Aber an erster Stelle steht die Schauspielerei.

Als Vorbild haben Sie mal Tom Schilling genannt.

Das unterschreibe ich heute noch so. Aber auch Jördis Triebel und

Corinna Harfouch sind Schauspielerinnen, die mich überraschen und flashen. Es gibt Schauspieler, die das spielen, was man erwartet – diese drei suchen immer auch nach dem Überraschungsmoment und dem Geheimnis. Ich will sie nicht kopieren, aber ich feiere sie.

Sie sind auf dem besten Weg, dass irgendwann mal jemand sagt: Edin Hasanovic ist mein Vorbild.

Das wäre toll. Ich weiß ja, wie das ist, jemanden zu verehren – für seine Arbeit, nicht für das Drumherum. Entweder ist man Schauspieler oder man ist Star. Das ist eine Entscheidung – und die spürt man. Es kommt ja gerade eine neue Generation von Schauspielern, und ich weiß von denen, dass sie mich kennen und schätzen. Das freut mich natürlich total.

Wem möchten Sie gerne ein Vorbild sein?

Leuten, die brennen und diesen Job genauso ernst nehmen wie ich.

Edin Hasanovic

wird am 2. April 1992 in Zvornik (Bosnien-Herzegowina) geboren. Zwei Monate später flüchtet seine Mutter mit dem Säugling vor dem aufziehenden Krieg – sein Vater bleibt zurück, wird vermutlich von Serben verschleppt und taucht nie wieder auf. Die ersten zehn Jahre seines Lebens verbringt der Junge in Berliner Flüchtlingsheimen, bevor er mit seiner Mutter in Prenzlauer Berg die erste eigene Wohnung bezieht und später an der Heinrich-Schliemann-Oberschule sein Abitur absolviert.

Schon als Zwölfjähriger wird Hasanovic von einer Castingagentur entdeckt und macht eine Blitzkarriere: Der Schüler steht 2005/2006 im Thomas Langhoffs Inszenierung des Botho Strauß-Stücks „Die Schändung“ auf der Bühne des Berliner Ensembles und bekommt von 2007 bis 2010 eine durchgängige Rolle als jugendlicher bosnischer Flüchtling in der ZDF-Krimireihe „KDD – Kriminaldauerdienst“.

Hasanovic’ Karriere nimmt fortan immer mehr Fahrt auf, wobei er vor allem als Krimineller und Terrorist besetzt wird. Seine komödiantische Seite lebt er vor allem in den Youtube-Videos von Robert Hoffmann und nun auch im gerade gestarteten Kinofilm „Rate Your Date“ (Szenenbild) aus.

2016 erhält er den Nachwuchspreis der Goldenen Kamera, 2018 brilliert als unterhaltsamer Moderator des Deutschen Filmpreises, 2019 wird der TV-Film „Brüder“ mit Hasanovic in der Hauptrolle eines deutschen IS-Kämpfers mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Der 26-Jährige lebt in Berlin.