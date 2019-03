Osnabrück. In seinem Zweiteiler „Die Akte BND“ (Das Erste, Montag, 22.45 Uhr) fasst Rainer Kahrs die Ergebnisse einer langjährigen Recherchearbeit über brisante Verstrickungen des deutschen Geheimdienstes BND in dubiose Waffengeschäfte zusammen.

Rund sieben Jahre lang hat ein Team um Rainer Kahrs über Waffengeschäfte deutscher Reeder recherchiert. In diesem Zusammenhang ist er auch an geheime Dokumente gelangt, die belegen sollen, dass der deutsche Geheimdienst BND in illegale Waffenschiebereien verstrickt sei. Bereits vor vier Jahren sendete das ARD-Magazin „Monitor“ einen Beitrag zum Thema „Waffen an Unrechtsregime – Die dubiose Rolle des BND“. Diesen Montag vertieft Kahrs die Ergebnisse seiner Recherchen nun mit dem Zweiteiler „Die Akte BND“.

Der brisante erste Teil über aktuelle „Waffengeschäfte deutscher Reeder“ wurde der Presse leider nicht vorab gezeigt. „Aus produktionstechnischen Gründen“, wie es ausweichend heißt. Teil zwei mit dem Titel „Der Geheimdienst und sein erster Waffenhändler“ fasst dann die nicht minder brisante Historie um den einstigen SS-Mann und Waffenschieber Gerhard Mertins und dessen Verstrickungen mit dem BND zusammen. Nachgestellte Szenen, Archivaufnahmen und ein etwas überflüssig wirkender Besuch bei Mertins noch lebender Ehefrau und deren Tochter werfen erschreckende, wenn auch bekannte Schlaglichter auf die nicht ganz persilweiße Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland. Leider kann nur der zweite Teil vorab bewertet werden.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Die Akte BND“ (1-2/2). Das Erste, Montag, 11. März, 22.45 Uhr.