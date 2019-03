Berlin. Wie treu sind die Kandidaten von „Temptation Island“? Und wen interessiert das? Kritik zur neuen RTL-Show.

Erst sah es so aus, als würde „Temptation Island“ nur auf „TVNOW.de“ laufen. Nun hat RTL das Kuppelformat doch auf dem „Bachelor“-Sendeplatz gestartet, um die kommenden Episoden immer sonntags gegen 22.15 Uhr zu zeigen. Warum nur?



Worum geht’s in „Temptation Island“?

Eigentlich gehört Salvatore zu den vier liierten Männern, die bei „Temptation Island“ den Verführungskünsten von zwölf Single-Frauen widerstehen sollen. In der ersten Folge plant er trotzdem ein verblüffend offensives Flirtverhalten: „Ich werde die alle besoffen machen hier. Ohne dass die das merken“, sagt er zum Beispiel. „Ich kippe denen drei verschiedene oder vier verschiedene Alkohol-Sorten ins Glas, bisschen Sirup, damit du nichts schmeckst.“ Und dann? Salvatore: „Die kippen alle um, Alter.“

Die Szene gehört zu den Bildern, die Salvatores Freundin Christina sich später am Lagerfeuer ansehen muss. Die Spielidee der Kuppelshow besteht darin, Paare voneinander getrennt versierten Aufreißern auszusetzen. Am Abend foltert RTL die Strohwitwen und -witwer dann mit Mitschnitten hoffentlich drastischer Fehltritte. Tatsächlich weint Christina, eigentlich selbst eine robuste Partylöwin, schon in der Auftakt-Episode. Salvatores Konzept des K.o.-Cocktails hat sie verunsichert. Wozu, überlegt sie, will er die Single-Frauen denn betrunken machen?

Ist das noch RTL?

Ja, wozu nur? Eine gute Frage. Und es ist nicht die einzige, die das neue RTL-Format aufwirft. Wie zum Beispiel soll man um die Treue dieser Männer und Frauen bangen? Jeder, der hier den Partner verliert, ist unübersehbar zu beglückwünschen. Und wie streng ist überhaupt der Treuebegriff von Menschen, die sich als Singles betrachten, solange die Frau beim „Bachelor“ antritt – und als verliebt, sobald für „Temptation Island“ Pärchen gecastet werden?

Schließlich: Wer setzt solche Kandidaten in die Welt? Sind das jetzt die Kinder der Leute, die vor 20 Jahren bei Olli Geissen zum Vaterschaftstest waren? Wieso sind all die volltätowierten „Influencer“, „Fitness-Models“ und „Ghostwriter für Blog-Einträge“ überhaupt bei RTL gelandet – anstatt in irgendeinem RTL-2-Format? Und dann auch noch in der Primetime? Dürfen sozialethisch desorientierende Inhalte nicht erst nach 22 Uhr gesendet werden? Was wäre desorientierender als ein Schluck von Salvatores Schlummertrunk?

Vor einer Woche lief auf diesem Sendeplatz noch der „Bachelor“ – ein Format mit Menschen, die Blumen lieben, Schildkröten-Babys ins Meer helfen und nur dann trinken, wenn der Sponsor dafür zahlt. Gefühle sollten hier nicht verletzt werden, sondern entstehen, erstarken und reifen. Und selbst wenn auch hier am Ende, leider, unvermeidlicher Weise mal eine Kandidatin leidet, dann weint doch keiner heißere Tränen als der Bachelor selbst. Wer hätte gedacht, dass man sich das alles so schnell zurückwünschen würde?

