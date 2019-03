Berlin. Beinahe fassungslos schauen Mark Forster und Lena Meyer-Landrut auf die Bühne: Zwei Schwestern aus Augsburg bringen erst die Juroren von "The Voice Kids" durcheinander – und dann das Internet.

"Ich würde sagen, damit haben wir die Staffel gewonnen": Mit diesen Worten freuten sich die "The Voice Kids"-Juroren von "The BossHoss" nach einem der spektakulärsten Auftritte der TV-Show über zwei neue Sängerinnen in ihrem Team. Mimi und Josefin, 15 und 13 Jahre alt, sind Schwestern, wohnen in Augsburg und sind gerade mit ihrem Auftritt in der Castingshow in aller Munde.

"Jetzt kennt euch eh jeder"

Mehr als 3,5 Millionen Mal wurde das Video ihres Castings bei "The Voice Kids" bereits angesehen (Stand: 03. März, 15 Uhr). Bei ihrer Version des Hits "Creep" von Radiohead haben nicht nur die Juroren Mark Forster, Lena Meyer-Landrut, Sascha und Alec von "The BossHoss" und "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß Gänsehaut. Auch außerhalb der "The Voice"-Welt haben die Schwestern in der Woche seit ihrem umjubelten Auftritt viele neue Fans gewonnen. Allein ihr Instagram-Account schaffte es seitdem auf knapp 30.000 Follower. "Ist eigentlich völlig egal, wo ihr wohnt. Ab jetzt kennen euch eh alle", hatte Alec Völkel kurz nach ihrem Auftritt bereits gemutmaßt. Damit scheint der Sänger von The BossHoss recht zu behalten.

Die Musikalität der Mädchen scheint in der Familie zu liegen. Laut der "Augsburger Allgemeinen" ist ihre Mutter Opernsängerin und ihr Vater Professor an einer Musikhochschule. Auch eigene Lieder schreiben Mimi und Josefin bereits. Doch trotz aller Professionalität, die die beiden Teenager bei ihrem umjubelten Auftritt ausstrahlten, ist der plötzliche Ruhm doch eine ganz neue Erfahrung für sie.

Am Tag nach der Ausstrahlung seien sie in der Schule komisch angesehen worden, erzählen die Schwestern der "Augsburger Allgemeinen". Plötzlich würden sie auf der Straße erkannt und hätten bereits hunderte Autogramme geschrieben. Glaubt man dem einhelligen Lob der begeisterten Coaches müssen sich die beiden wohl daran gewöhnen.