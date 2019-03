Osnabrück. Die neue US-Krankenhausserie „New Amsterdam“ (Vox, Mittwoch, 20.15 Uhr) mit Hauptdarsteller Ryan Eggold basiert zwar auf den Memoiren eines echten Arztes, unterwirft sich dann aber doch den Regeln des Genres und kann allenfalls eingefleischten Weißkittel-Fans empfohlen werden.

So hat sich die Abteilung Herzchirurgie des New Amsterdam Medical Centers den ersten Arbeitstag des neuen Krankenhauschefs Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold, „The Blacklist“) sicher nicht vorgestellt. Die Betriebsversammlung hat noch gar nicht richtig begonnen, da sind auch schon alle Herzchirurgen gefeuert. Begründung: die Abteilung habe den Profit über das Patientenwohl gestellt. Schon weht ein neuer Wind durch das größte Krankenhaus von New York. Die Chefin der Onkologie möge sich doch bitte wieder öfter im OP statt in TV-Talkshows blicken lassen. Und sogar das Essen soll besser werden. Leider ignoriert der Vorzeige-Doktor seine eigene Krebserkrankung...

Vorbilder für die neue US-Arztserie „New Amsterdam“ sind das reale Bellevue Krankenhaus von New York City sowie die Memoiren von dessen Ex-Chef Eric Manheimer. Die serielle Reproduktion unterwirft sich dann aber doch wieder den seifigen Regeln des Genres. So wirkt „New Amsterdam“ lediglich wie eine weitere vor Klischees triefende, an der Realität weit vorbei huschende Verherrlichung des Krankenhausalltags. Es liegt wohl vor allen Dingen am charismatischen Hauptdarsteller Eggold, dass die Serie in den USA auf Anhieb Erfolgszahlen einfahren konnte. Nur für eingefleischte Weißkittel-Fans.

Wertung: 3 von 6 Sternen.

„New Amsterdam“. Vox, mittwochs, ab 06. März, 20.15 Uhr.