Über 30 Reisen hat Doris Dörrie nach Japan unternommen, mittlerweile fünf Filme sind dabei entstanden. Elf Jahre nach ihrem Kinohit „Kirschblüten – Hanami“ veröffentlicht sie jetzt mit „Kirschblüten & Dämonen“ den Nachfolgefilm. Warum sie sich dem Land so verbunden fühlt, dennoch niemals dort leben wollte, aber von jeder Reise neues Geschirr mitbringt, verrät die 63-Jährige beim Gespräch in einem Berliner Hotel:

Frau Dörrie, beim Stichwort Japan denken die meisten Deutschen an Sushi, Toyota und vielleicht noch Fukushima. Haben wir ein falsches Japan-Bild?

Natürlich. Aber andersrum ist es ähnlich, beim Stichwort Deutschland denken die meisten Japaner erst mal nur an Bier und Dirndl (lacht).

Was geht Ihnen denn durch den Sinn, wenn Sie an Japan denken?

Wenig klare Begriffe, weil ich schon über 30-mal da war und ich jedes Mal ein anderes Japan erlebt habe. Immer abhängig davon, wo ich war, womit ich mich beschäftigt habe und in welchen Zusammenhängen ich da war. In den Vordergrund schiebt sich vielleicht mein Aufenthalt in Kyoto, wo ich drei Monate lang ein wunderschönes Stipendium hatte, um einen Roman zu schreiben. Damals hatte ich zum ersten Mal wirklich Zeit, nur rumzufahren, zu laufen und zu gucken. Sonst habe ich ja immer gearbeitet.

Was war so besonders an dieser Zeit?

Ich war jeden Tag in einem anderen Garten, einem anderen Tempel und hatte die Zeit, einfach nur zu sitzen und zu gucken.

Anzeige Anzeige

Sie waren ja nicht nur in Tempeln und Gärten, sondern haben auch „endlos Zeit“ in Baumärkten verbracht, wie Sie mal geschrieben haben.

Das mache ich eigentlich immer, wenn ich in einem anderen Land bin, dann gehe ich in Supermärkte und Baumärkte, weil man da unendlich viel über das Land lernt.

Was haben Sie denn im Baumarkt in Kyoto gelernt?

Die Werkzeuge sind anders…

Ein Hammer ist doch ein Hammer.

Aber die sehen anders aus, alles sieht anders aus. Es gibt eine Bonsai-Abteilung mit lauter Bonsai-Werkzeugen, jede Menge verschiedener Scheren. Es gibt seltsame Kleidungsstücke, andere Blumen.

Apropos Blumen – haben Sie immer noch künstliche Kirschblüten in Ihrem Badezimmer?

Ja, die hab ich immer noch. In Japan werden die Straßen zu den Jahreszeiten immer umdekoriert, deshalb gibt es Plastikkirschblüten, Plastikherbstlaub und Plastikfeuerwerk. Meine Kirschblüten habe ich mir auch aus Japan mitgebracht.

Was hat Sie bei Ihrer ersten Japan-Reise besonders fasziniert?

Dass ich meiner Sprache komplett beraubt war. Ich konnte die Sprache weder sprechen noch lesen, meine Orientierung war plötzlich komplett versiegt. Das war eine ganz neue Erfahrung, obwohl ich schon viel unterwegs gewesen war. Straßenschilder konnte ich bis dahin aber überall lesen, in Japan ging das nicht mehr. Das fand ich großartig, mir hat es gefallen, mich zu verirren. Da war es natürlich hilfreich, dass Japan ein sehr sicheres Land ist – als junge Frau unterwegs zu sein war überhaupt kein Problem. Obwohl alles komplett fremd war, fühlte ich mich immer beschützt und aufgehoben.

Aber man kehrt ja nicht über 30-mal in ein Land zurück, weil man sich da so schön verirren kann. Da muss es ja noch einen anderen Zauber geben.

Der Zauber des Verirrens hatte damit zu tun, dass alles gleichzeitig vertraut und fremd war. Die kleineren Städte sehen eigentlich alle aus wie Hannover, weil sie alle nach dem Krieg schnell, schnell, schnell hochgezogen wurden. Diese hässlichen Betonbauten sind vertraut, die Sauberkeit ist vertraut, die Pünktlichkeit ist vertraut, und gleichzeitig hat es etwas total Exotisches. Man muss nur um eine Straßenecke biegen, schon ist man in einem Tempel oder einem Reisfeld, eben ganz woanders. Das ganz allein zu entdecken hat etwas sehr Aufregendes.

Gab es auch etwas, das Sie erschreckt hat?

Dieses konventionelle Leben. Als Japaner hat man irrsinnig viele Konventionen und Formen einzuhalten hat, die alle sehr unter Stress bringen. Allein wie man jemanden adressiert und mit ihm spricht, welche Zusammenhänge es zu beachten gilt, um in dieser Gesellschaft funktionieren zu können – das ist unendlich komplex. Als Ausländer ist man frei davon, es wird nicht erwartet, dass Sie das auch alles beachten. Aber die Japaner selbst, ganz besonders die Frauen, haben es nicht leicht in Japan.

Warum die Frauen ganz besonders?

Weil es eine sehr patriarchale und extreme Macho-Gesellschaft ist, die es für Frauen wirklich hart macht. Sie ist überhaupt nicht auf die Bedürfnisse von Frauen eingestellt.

Inwiefern?

Zum Beispiel durch die extremen Pendelzeiten. In Tokio kann man zwar arbeiten, aber nicht wohnen, weil es viel zu teuer ist, vor allem mit Kindern. Viele Menschen sind zwei Stunden zur Arbeit unterwegs – morgens und abends noch einmal. Wie soll man da Kinder in die Schule oder den Kindergarten bringen und dann noch einkaufen? Die Frauen werden bis heute vor eine bittere Wahl gestellt: Kinder oder Beruf. Dazu kommt, dass sie auch keine vernünftigen Ehen führen können, weil sie ihre Männer nie sehen. Die pendeln ja vier Stunden, arbeiten mindestens acht, meistens mehr, müssen abends dann noch saufen gehen, kommen um Mitternacht nach Hause, stehen um fünf Uhr auf und müssen wieder los.

Klingt nicht wirklich schön.

Ist es auch nicht, sondern wahnsinnig altmodisch. Und bei den Alten setzt es sich fort. Die leben oft vollkommen vereinsamt irgendwo auf dem Land, wo kein einziger junger Mensch mehr ist, weil man da keine Arbeit findet. Was wir auch in Deutschland beobachten, gibt es in Japan in verschärfter Form.

Sie haben jetzt schon Ihren fünften Film in Japan gedreht – wie ist es, wenn Sie in dieser extremen Macho-Gesellschaft als Chefin zum Set kommen?

Am Set ist es ja klar, aber in Vorgesprächen ist es oft so, dass nur mit meinem Kameramann gesprochen wird, weil man davon ausgeht, dass ich die Assistentin sein muss – anders kann das nicht sein.

Und wenn dann klar wird, dass Sie die Chefin sind?

Dann ist es sehr peinlich. Oft wird das Gespräch einfach abgebrochen, weil die Peinlichkeit zu groß ist.

Gibt es auch eine japanische Eigenart, die uns Deutschen guttun würde?

Natürlich, es muss ja auch einen Grund dafür geben, dass ich immer wieder hinfahre. Japaner sind äußerst aufmerksam und fragen sich immer wieder: Was braucht mein Gegenüber? Es wird nicht nur zu Beginn eines Gesprächs etwas zu trinken angeboten, sondern ständig geguckt, wie es dem anderen gerade geht. Ist ihm zu warm oder zu kalt? Geht es ihm gut? Das bezieht sich nicht nur auf den Einzelnen, sondern auch auf die gesamte Welt. Diese etwas klischeebeladene Liebe zum Detail hat auch damit zu tun, dass die Dinge ganz anders im Zusammenhang gesehen werden. Auf der einen Seite.

Und auf der anderen?

Da ist Japan ein industriell sehr verschmutztes Land, es gibt viel Umweltzerstörung, Fukushima, entsetzliche Entwicklungen, was die Umwelt und die Natur angeht. Das sind Widersprüche, die nicht leicht zu verstehen sind.

Sichtbarstes Zeichen der unfassbaren Umweltverschmutzung sind in weiten Teilen Asiens ja Unmengen von Plastiktüten und Müll im Meer, an Stränden und Straßenrändern.

In Japan auch. Ich habe große Mühe, jedes Mal im Supermarkt zu erklären, dass ich nicht für jedes Bonbon eine kleine Plastiktüte will. Da wird jede Weintraube separat in Plastik eingepackt, das ist wirklich irre. So etwas verwirrt mich, denn auf der anderen Seite gibt es eine ganz ausgeprägte Begeisterung für die Natur. Da laufen Stadtgärtner mit der Nagelschere rum und schneiden das Gras und die Bäume zurecht, da werden Blätter einzeln mit der Pinzette aufgepickt. Irgendwie passt das nicht zusammen.

Reden wir mal über die schönen Seiten Japans. Haben Sie einen Lieblingsort?

Auf dem Land fühle ich mich immer am wohlsten. Wo genau, ist mir dabei relativ wurscht – es gibt überall schöne Ecken, Gärten und Natur zu entdecken.

Gibt es etwas, das Sie von jeder Japan-Reise mitnehmen?

Trotz strengster Verbote seitens meiner Familie schleppe ich jedes Mal wieder neues Geschirr an. Es gibt ein ganzes Viertel in Tokio, in dem nur Geschirr verkauft wird – das ist so schön, dass ich einfach nicht anders kann und es immer wieder tue (lacht). Mittlerweile beschränke ich mich aber auf ein oder zwei Teller, damit es nicht zu viel wird.

Sprechen Sie Japanisch?

Wenig. Ich kann sagen, dass ich keine Plastiktüte möchte, und komme ansonsten radebrechend einigermaßen zurecht.

Haben Sie mal in Erwägung gezogen, nach Japan zu ziehen?

Nein. Japan ist kein Land, in dem ich dauerhaft leben könnte. Mir würde es wahnsinnig schwerfallen, mich zu integrieren, weil ich diesen Machismo überhaupt nicht ertragen könnte. Und auch nicht den zwar unterschwelligen, aber doch ausgeprägten Rassismus.

Gegenüber wem?

Gegenüber allem, was nicht japanisch ist. Haifu, das sind Leute mit gemischtem ethnischen Background, aber auch Koreanern, Chinesen und allen anderen Ausländern gegenüber.

Wie äußert sich dieser Rassismus denn?

Zum Beispiel darin, dass sich Leute in der U-Bahn von jemandem wegsetzen, der woanders herkommt. Oder darin, dass man als Westler in bestimmte Hotels und Restaurants nicht reinkommt. Am Anfang ist dieser Rassismus gar nicht so offensichtlich, weil man nicht versteht, dass es so gemeint ist. Aber irgendwann merkt man’s, und dann merkt man’s immer deutlicher. Das ist eine große Aufgabe, die das Land vor sich hat: Japan muss sich öffnen und diverser werden, die Politik muss sich verändern. Die Regierung hat gerade einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach alle Transgender-Personen sterilisiert werden sollen, bevor sie heiraten dürfen. Das finde ich nicht nur extrem reaktionär, sondern einfach entsetzlich.

Es gibt im Info zu Ihrem Film ein wunderbares uraltes Zenkoan: Wer bin ich, wenn mir keiner zuschaut? Haben Sie sich selbst diese Frage schon mal gestellt?

Diese Frage wird immer wichtiger, und ich stelle sie mir ständig selbst. Ich schwanke ja sehr zwischen zwei Welten. In der einen wird mir extrem zugeschaut, dann ist es wieder vorbei, und ich sitze allein in meinem Stübchen, schreibe vor mich hin und frage mich: Was bedeutet diese Arbeit für mich? Wie sehr hänge ich davon ab, dass mir zugeschaut wird? Wer bin ich, wenn mir keiner zuschaut? Diese Frage ist aber auch extrem politisch und wichtig.

Warum?

Wir wollen uns ja ständig zuschauen in den digitalen Medien. Sich sichtbar machen, wahrgenommen und gelikt werden, das wird vielen ja immer wichtiger. Dafür wird alles glatt poliert und eine Oberfläche hergestellt, die keinerlei Schwäche zulässt, weil alle gelernt haben, wie gefährlich es ist, Schwäche zu zeigen. Aber bringt uns das menschlich weiter? Und wer bin ich, wenn ich kein Handy mehr habe? Wenn ich ganz allein mit mir bin? Da dürfte bei vielen Panik ausbrechen.

Vor über zehn Jahren hatte Ihr Film „Kirschblüten – Hanami“ mehr als eine Million Zuschauer im Kino.

(Lacht) Und inzwischen gibt es Bauern, die mich im Allgäu im Supermarkt ansprechen und sagen, wegen des Films seien sie bis nach Japan gefahren. Einer ist genau an diesen Punkt gereist, an dem damals der Elmar Wepper getanzt hat.

Hat der Erfolg Sie damals überrascht?

Erfolg überrascht einen doch immer. Wenn Erfolg jemanden nicht mehr überrascht, dann ist wirklich alles zu spät. Und wenn man ständig mit dem Erfolg rechnet, ist es doch schrecklich. Immer auf den Erfolg zu zählen oder zu hoffen, finde ich blöd. Er kommt, wenn er kommt.

Am Ende von „Kirschblüten – Hanami“ waren die beiden Hauptfiguren Trudi und Rudi tot. So etwas schließt eigentlich eine Fortsetzung aus.

Oder man ist viel in Japan und weiß, dass alle Geister ständig anwesend sind. Für mich als kühle Norddeutsche ist das eigentlich ein Schmarrn, ich glaub ja nicht an Geister. Aber alle Japaner glauben an Geister, und wenn Sie das Wort Geister durch Erinnerung ersetzen, stellen Sie fest: Ja klar, die sind alle ständig vorhanden. Alle Lieben, die schon gestorben sind, und alle Freunde und Verwandten, die noch leben, geistern ja ständig durch mein Gehirn.

In welchem Moment hat Ihr Gehirn gesagt: Ich will eine Fortsetzung?

Das war über Nacht – da hatte ich die Idee, dass die Eltern als Gespenster zurückkommen. Außerdem ist es keine Fortsetzung, sondern eine eigenständige Geschichte. Man muss den ersten Teil nicht kennen, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß macht, wenn man ihn kennt.

Auch wenn es ein eigenständiger Film ist – sehen Sie kein Risiko, dem Publikum einen Film anzubieten, der auf einem zehn Jahre alten Vorgänger aufbaut?

Klar, alles ist ein Risiko. Aber mir haben Zuschauer vieler Vorführungen jetzt bestätigt, dass man sich den Film anschauen kann, ohne den ersten Teil gesehen zu haben. Außerdem wird der erste Teil zum Filmstart im Fernsehen wiederholt.

„Kirschblüten – Hanami“ war die Geschichte einer großen Liebe über den Tod hinaus – kann man „Kirschblüten „Kirschblüten – Hanami“ war die Geschichte einer großen Liebe über den Tod hinaus – kann man „Kirschblüten & Dämonen“ als Geschichte einer zerrütteten Familie und eines jungen Alkoholikers beschreiben?amp; Dämonen“ als Geschichte einer zerrütteten Familie und eines jungen Alkoholikers beschreiben?

Zerrüttete Familie trifft’s ganz gut. Wobei es keine dramatische Zerrüttung ist, sondern eine sehr alltägliche. Ich wollte mir das System Familie genauer anschauen. Was mich dabei sehr beschäftigt hat, ist diese automatische Zuschreibung, die in jeder Familie mit den Kindern passiert: Du bist so, und Du bist so. Auch die Kinder schreiben ihren Eltern eine bestimmte Rolle zu, die sie vielleicht gar nicht so hatten oder selbst ganz anders gesehen haben. Jeder erfindet so etwas wie sein eigenes Drehbuch, und das in jeder Familie. Solche Schatten und in diesem Fall Dämonen hat auch die glücklichste Familie. Wenn es aber so ist, dass wir alle eine Rolle zugeschrieben bekommen – kann man dieser Rolle entkommen, oder ist man für immer darauf festgelegt? Das ist die Frage, die dieser Film stellt.

Warum haben Sie sich auf den jüngsten Sohn Karl fokussiert?

Der ist so verzweifelt, so am Ende und am Boden – und schafft es dann doch, wieder eine Kraft zu bekommen und sich zu verwandeln. Am Ende gibt es ja sehr viel Hoffnung und eine ganz andere Farbe und eine große Leichtigkeit.

Mit einer einzigen Ausnahme haben Sie sehr schnell alle Darsteller von „Kirschblüten – Hanami“ wieder zusammenbekommen.

Innerhalb weniger Minuten. Nur Maximilian Brückner hing monatelang wegen einer Serie in Lappland fest. Für mich war es eigentlich ein großes Unglück, dass ausgerechnet er als Darsteller des Karl nicht konnte. Und dann habe ich Golo Euler kennengelernt – und das war dann wieder ein ganz neues und großes Glück, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Golo Euler hat ja lange ganz in Ihrer Nähe gewohnt.

Gleich um die Ecke in Schwabing. Ich hab immer den Kirschbaum in seinem Vorgarten bewundert und mit meiner Tochter daran gerüttelt, wenn er blühte. Und hinter der Tür wohnte der kleine Golo Euler.

Bis auf Maximilian Brückner sind alle Schauspieler von damals wieder dabei. Gab’s bei den Darstellern nach zehn Jahren noch so etwas wie eine Kirschblüten-Verbundenheit?

Total. Das ist wirklich die Familie Angermeier. Als Rudi und Trudi Angermeier, also Elmar Wepper und Hannelore Elsner, wieder zusammen getanzt haben, hat wirklich das ganze Team geweint. Es war sehr rührend, diesem Bittersüßen der vergangenen Zeit zuzuschauen. Das haben alle bis in die Knochen gespürt.

Bei aller alten Verbundenheit ist für mich die faszinierendste Figur im Film Kiki Kirin, diese alte japanische Schauspielerin. Wie haben Sie die für Ihren Film entdeckt?

Ich habe sie schon ewig bewundert, aber sie war sterbenskrank und hatte der „Japan Times“ ein Interview gegeben, in dem sie sagte, dass sie aufgehört habe zu essen, weil sie auf den Tod zugehe. Aus einem Instinkt heraus hab ich ihr trotzdem das Drehbuch geschickt, obwohl mir jeder in Japan sagte, das mache keinen Sinn. Vier Tage später hat sie zugesagt – und ich konnte es gar nicht fassen. Sie hat sogar wieder angefangen zu essen und mit Vorliebe die Salami-Brote verspeist, die die japanische Crew besorgt hatte, obwohl wir sie gar nicht haben, sondern lieber japanisch essen wollten. Aber Kiki Kirin hat sehr gerne diese Salami-Brote gegessen, sie war glücklich, lustig und lässig – eine unglaublich coole Person. Vier Wochen nach Drehschluss ist sie dann tatsächlich gestorben.

Mit Ihrem Film ist Kiki Kirin ja noch mal zu ihren Wurzeln zurückgekehrt.

Ja, 1958 hatte sie in diesem Ryokan und sogar in demselben Zimmer, in dem wir gedreht haben, ihre Karriere begonnen. Und hier hat sie nun auch die letzte Einstellung ihrer Karriere gedreht.

Während der Dreharbeiten herrschte eine enorme Hitzewelle.

Bis zu 48 Grad. Der Sommer war immer schon heiß in Japan, aber dass er so heiß werden könnte, hatten auch die Japaner nicht gedacht. Man erzählt sich traditionell im Sommer Geistergeschichten, weil es einen so schön schaudert und abkühlt. Aber diesmal hat die Hitze ein Maß und eine Brutalität erreicht, dass viele Leute, vor allem Alte und kleine Kinder, gestorben sind.

Wie dreht man denn bei solch einer Hitze?

Ich hab gelitten, noch schlimmer war es für den Kameramann, und am besten weggesteckt hat es Kiki Kirin. Beim Drehen mussten wir ja immer die Klimaanlage ausschalten, das war eigentlich nicht zu ertragen. Aber am Ende haben wir’s dann ja doch geschafft.

Doris Dörrie

wird am 26. Mai 1955 in Hannover als eine von vier Töchtern eines Arztehepaares geboren. Gleich nach dem Abitur geht die 18-Jährige in die USA, studiert im kalifornischen Stockton und in New York Theaterwissenschaft und Film. Von 1975 an absolviert sie in München die Hochschule für Fernsehen und Film.

Dörrie arbeitet als Filmkritikerin u.a. für die „Süddeutsche Zeitung“ und Produktionsassistentin beim Bayerischen Rundfunk, dreht Dokumentationen und Kinderfilme, bevor sie 1981 mit „Dazwischen“ ihren ersten großen Fernsehfilm und zwei Jahre später mit „Mitten ins Herz“ ihren ersten Kinofilm vorlegt.

1985 folgt der erste große internationale Erfolg: Die Beziehungskomödie „Männer“ mit Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht lockt fast fünf Millionen Zuschauer in die Kinos und beschert ihr auch große Anerkennung seitens der Filmkritik. 1988 heiratet Dörrie den Kameramann Helge Weindler, 1990 wird ihre einzige Tochter Carla geboren, sechs Jahre später stirbt Weindler, der gerade eine Krebserkrankung überstanden hat, während der Dreharbeiten zu „Bin ich schön?“ in Spanien an einer Hirnhautentzündung.

Neben der Filmregie wendet sich Dörrie der Lehre zu: 1997 wird sie Professorin an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, unterrichtet Drehbuchschreiben und leitet die Abteilung Dramaturgie. Zudem schreibt sie neben Dreh- und Kinderbüchern auch erste Romane. Eine weitere Karriere startet sie 2001 mit der knallbunten und umjubelten Inszenierung von „Così fan tutte“ in der Berliner Staatsoper Unter den Linden und bringt in der Folge mit großem Erfolg mehrere Opern auf die Bühne.

Einen Höhepunkt ihres Schaffens erreicht Dörrie 2008 mit dem Spielfilm „Kirschblüten – Hanami“, mit dem sie ihrem liebsten Reiseland Japan sowie dem Allgäu huldigt. Nach dem großartigen Film „Grüße aus Fukushima“ kommt nun am 7. März mit „Kirschblüten & Dämonen“ (im Bild mit ihrer Darstellerin Aya Irizuki) bereits ihr fünfter in Japan gedrehter Film ins Kino.

Doris Dörrie wird mit etlichen Film- und Buchpreisen ausgezeichnet. Sie lebt in München und im Allgäu zusammen mit ihrem zweiten Mann, dem Filmproduzenten Martin Moszkowicz.