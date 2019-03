Osnabrück. Smarter katholischer Priester liebt hübsche junge Frau. Und solange sie nicht zusammen kommen können, helfen sie zusammen verzweifelten Menschen. Das ist der Stoff und "Tonio und Julia". Jetzt mit drei neuen Folgen.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass das ZDF Tonio und Julia an den Start schickte: Tonio Niederegger (Maximilian Grill), den smarten katholischen Pfarrer von Tölz, der in der dortigen kirchlichen Beratungsstelle seine Jugendliebe Julia Schindel (Oona Devi Liebich) wiedertrifft. Die herzergreifende Mischung aus verbotener Liebe, Lebensberatung und Familiengeschichte kam offenbar an. Denn obwohl Julia zum Abschluss der zwei Folgen ihren Job verlor und aus Tölz flüchten wollte, geht es ab heute weiter: An drei Donnerstagen werden neue Geschichten von „Tonio und Julia“ erzählt.

Die Mischung bleibt gleich: Die Beratungsstelle liefert Schicksalsschläge, Eheprobleme oder Geldsorgen, an denen sich die beiden abarbeiten; mit ihren Eltern, mit denen Tonio und Julia jeweils zusammenleben, haben sie ihre ganz speziellen Päckchen zu tragen; und die Liebe – nunja – der Funke ist da, aber die Bremse eben auch, weil Tonio nicht nur die Julia, sondern auch sein Priesteramt und die Kirche liebt.





Alles wird gut – das steht über jeder Folge. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Mit Anteilnahme, Lebensklugheit und viel Herz. Nur ob sie sich kriegen, Tonio und Julia, das bleibt auch am Ende der drei Folgen offen. Und das schreit nach Fortsetzungen im nächsten Jahr. Wenn die Quoten stimmen.

Drei von sechs Sternen

Tonio und Julia: Schuldgefühle. Am Donnerstag, 7. März 2019, um 20.15 Uhr im ZDF . Folgen 2 und 3 an den kommenden Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF.