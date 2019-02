Berlin. Fox legt den TV-Klassiker "Beverly Hills, 90210" neu auf – als Meta-Serie, die die Geschichte der Darsteller erzählt.

"Guess who's coming home", ruft der US-Sender Fox in die sozialen Netzwerke: Ratet, wer wieder da ist. Gemeint sind die Stars der Serie "Beverly Hills, 90201", die zwischen 1990 und 2000 in zehn Staffeln lief und mit "Melrose Place" (1992-99) und "90210" (2008-13) schon mehrere Ableger hervorbrachte.

Wovon handelt die Neuauflage "90210"?

"90210" soll nun auch der Titel einer Neuauflage des Stoffs sein, die Fox für den Sommer ankündigt. Weitererzählt wird in den sechs Folgen aber nicht die Geschichte der einstigen Uppper-Class-Schüler, von denen die ursprüngliche Serie erzählte. Das neue Format, berichtet das Branchenblatt "Variety", handelt stattdessen von den Darstellern selbst. Zwei Jahrzehnte nach ihrem Fernsehruhm treffen sie wieder aufeinander, um ein Remake ihres Hit-Formats zu landen. In fiktionalisierter Form greifen die Schauspieler dabei ihre eigene Vita auf.

Wer ist wieder mit dabei?

Sechs Darsteller der Stammbesetzung sind für den selbstironischen Neustart bestätigt. Was haben sie seit dem Ende der Originalserie getrieben?

Gabrielle Carteris, die Darstellerin der Schülerin Andrea Zuckerman, verließ die Serie am Ende der fünften Staffeln. Danach moderierte sie die Talk-Show "Gabrielle" und ließ sich in der Reality-Show „Surreal Life“ von Kameras überwachen. Was sie für eine Serie über Schauspieler allerdings besonders interessant macht, ist ihr aktueller Beruf: Seit einigen Jahren ist Carteris Vorsitzende der US-Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA.

Jason Priestley kam als Kinderstar zu "Berverly Hills, 90210", wo er die Figur Brandon Walsh spielte. Noch während der Ausstrahlung war er mit Christine Elise zusammen, die in der Serie als Emily Valentine mitwirkte. 1999 heiratete er die Schauspielerin Ashlee Petersen; die Ehe hielt elf Monate. Seit 14 Jahren ist er mit der Maskenbildnerin Naomi Lowde verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Priestley ist regelmäßig in Fernsehproduktionen zu sehen, in denen er auch als Regisseur arbeitet. Auf der Leinwand ist ihm der Durchbruch verwehrt geblieben. Priestley fährt Autorennen.



Jennie Garth spielte in der Original-Serie die Rolle der Kelly Taylor. Nach dem Aus übernahm sie eine Rolle in der Sitcom "Hallo Holly", die 2006 abgesetzt wurde. Danach machte Garth beim US-Pendant von "Let's Dance" mit und spielte 20 Episoden der Nachfolge-Serie "90210". Zum biografischen Stoff, der sich für das Reboot anbietet, gehören drei Ehen, drei Töchter und die Tierliebe der PETA-Unterstützerin.



Ian Ziering begleitete die gesamte "Beverly Hills"-Geschichte in der Rolle des Steven „Steve“ Sanders. Danach ist sein größter schauspielerischer Triumph die Mitwirkung an den berüchtigten "Sharknado"-Filmen. Außerdem hat Ziering der "Bunten" zufolge als Vertreter für Kosmetik-Produkte gearbeitet. Er ist in zweiter Ehe mit einer Krankenschwester verheiratet und Vater einer Tochter.

Brian Austin Green hat nach seinem Ruhm als 90210-Held David Silver immer wieder durchgehende Serienrollen übernommen – als Keith Watson in "Desperate Housewifes" etwa und als Derek Reese in "Terminator: The Sarah Connor Chronicles". Für die Selbstthematisierung in "90210" noch noch interessanter ist seine On-Off-Beziehung mit "Transformers"-Star Megan Fox, mit der er sich verlobte, entlobte, verheiratete und wieder trennte und währenddessen drei Söhne zeugte.



Tori Spelling ist die Tochter von "Beverly Hills"-Produzent Aaron Spelling, der die Rolle der Donna Martin extra für sie ins Drehbuch schreiben ließ. Stoff für eine Hollywood-Serie hätte sie schon als Säugling abgegeben: Ihre Taufpaten waren Dean Martin und Barbara Stanwyck. Nach dem Serien-Aus tritt sie immer wieder in Filmen wie "Scream 2" oder "Sharknado 6" auf. Spelling ist in zweiter Ehe verheiratet und Mutter von nicht weniger als fünf Kindern.

