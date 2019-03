Osnabrück. Mit seinem neuen, wöchentlich erscheinenden Magazin Bild Politik will der Axel-Springer-Verlag "die wichtigsten Fragen der Woche" beantworten und damit in Konkurrenz zu Spiegel, Stern und Co. treten. Das tut es auf durchaus reißerische Art und Weise.

"Schrott-Armee. Diesel-Wut. Funklöcher. Warum versagt unsere Regierung?" steht auf dem Titelblatt der ersten Ausgabe von Bild Politik. Mit dem neuen Wochenmagazin will der Axel-Springer-Verlag Spiegel, Stern und Focus Konkurrenz machen. Der Claim lautet: "Die wichtigsten Fragen der Woche". Diese sucht Bild Politik zunächst zu stellen und möglichst auch zu beantworten. Sie lauten etwa: "Warum haben wir mehr Funklöcher als Albanien?", "Wie viele Kinder müssen noch sterben, weil ein Laster abbiegt?" oder "Zündet der Amazon-Chef eine Sex-Bombe?"

"Liebe Leserin, lieber Leser, es rumort in Deutschland, die Zeiten sind so politisch und so emotional wie ganz lange nicht", eröffnet das Editorial die erste Ausgabe. Genau so mutet auch die Aufmachung des Blattes an: emotional. Denn es ist unterteilt in die drei Ressorts "Ärger", "Neugier" und "Freude". Diese sind farblich unterlegt, der Reihe nach in rot, blau und orange. Und besonders der "Ärger" mit seinen roten Seiten hat es in sich. Hier wird sich in "Analysen" - die zusammen mit "Meinung" und "Bericht" eine von drei Textgattungen des Hefts darstellen - beschwert: Über die Abschiebepolitik, über Strafmaße oder Kanzlerin Merkel. Ein Kommentar zur Wolfsdebatte, aufgemacht mit großem roten Ausrufezeichen im Hintergrund, wirkt besonders alarmierend. Titel: "Es muss wohl erst ein Kind sterben!" Ergibt in zwei Ausgaben zwei Mal sterbende Kinder.

Wo Bild draufsteht, ist auch Bild drin

Beim neuen Magazin gilt: Wo Bild draufsteht, ist auch Bild drin. Entsprechend erinnert das Politikmagazin stark an die große Boulevardzeitung. Die Autoren schreiben aus der ersten Person heraus - wenn von Deutschland die Rede ist, geht es in der direkten Ansprache um "uns" und "wir". Und sie schrecken nicht vor reißerisch formulierten Thesen zurück: "Wer nach 34 Messerstichen von seinem Opfer ablässt, kann Strafrabatt bekommen."

Problematisch mutet der Leitartikel der ersten Ausgabe an. "So ungerecht darf Deutschland nicht sein" heißt er - und hetzt Personengruppen gegeneinander auf. "Es ist ungerecht, dass mancher Rentner, der 40 Jahre lang Steuern gezahlt hat, weniger Geld vom Staat bekommt als ein polizeiüberwachter islamistischer Gefährder, der über nichts anderes nachdenkt, als Krieg gegen ebendiesen Staat zu führen", steht darin. Oder: "Es ist ungerecht, wenn Eltern, die in den härtesten (und wichtigsten) Berufen unserer Gesellschaft arbeiten, Pfleger und Krankenschwestern, am Ende des Monats kaum mehr Geld zum Leben haben als Menschen, die nicht arbeiten gehen (wollen)." Durchaus ist das ungerecht. Ein solches Aufwiegen ohne direkten Zusammenhang verhärtet jedoch die Fronten in einem ohnehin schon emotional geführten gesellschaftlichen Dialog. Wenigstens kommt danach die Feststellung: "All das sind komplizierte politische Probleme, die sich nicht einfach lösen lassen. Der Gefährder ist genauso Mensch wie der rechtschaffende Rentner." Es folgt ein Aufruf an die Bundesregierung, die Lösung solcher Probleme sozialer Ungerechtigkeit zu ihrer Priorität zu machen.

Wichtige politische Themen

Tatsächlich behandelt Bild Politik aber die wichtigsten Themen, die den politischen Diskurs derzeit umtreiben. Kaum etwas wird nicht angesprochen: Diesel, Wolf, Migration, Bundeswehr, Altersarmut, Netzabdeckung - alles möglich, alles hochaktuell. Aber: Der Ton macht die Musik. Bewusst eckt das Blatt an. Dennoch gibt es neben dem "Ärger" noch die Themenbereiche "Neugier" und "Freude", die die Autoren nutzen, um nicht ausschließlich auszuteilen, sondern auch nachzuforschen und zu loben. Den ehrenamtlichen Einsatz bei der freiwilligen Feuerwehr etwa. Dass die Arbeitslosenquote in Deutschland gering ist, oder, dass Freiheit, Wohlstand und Bildung weltweit zunehmen - versöhnliche Signale inmitten aller Krisen. Auch wenn sich das Blatt mit dem Untertitel des "Freude"-Ressorts - "Endlich klappt auch mal was!" - noch einen Seitenhieb erlaubt.



Seit dem 8. Februar liegt Bild Politik testweise in Hamburg, Lübeck, Lüneburg und Umgebung aus. In seiner grellen Aufmachung wird das Magazin vor allem Lesern der Bild-Zeitung zusagen. Laut eines Berichts von meedia.de verzeichnet der Titel jedoch niedrige Verkaufszahlen. Offiziell hat sich der Springer-Verlag weder zu Zahlen geäußert, noch dazu, ob und wann das Blatt im gesamten Bundesgebiet erhältlich sein wird.