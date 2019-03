Osnabrück. Am 6.3.19 um 20.15 Uhr zeigt Das Erste den Film "Klassentreffen" von Jan Gregor Schütte, der ohne Drehbuch entstand.

Mit „Altersglühen“ und „Wellness für Paare“ leistete Schauspieler und Regisseur Jan Gregor Schütte („4 Blocks“) Pionierarbeit auf dem Feld des improvisierten Fernsehspiels. „Klassentreffen“ ist nun sein nächster und mindestens in logistischer Hinsicht ambitioniertester Wurf. Das Setting ist einfach und naheliegend: eine Abiturklasse trifft sich nach 25 Jahren zu einer Feier in ihrer alten Stammkneipe in Köln-Hürth. Es dauert nicht lange, bis alte Geschichten rausgekramt werden und die Nerven blankliegen. Ein Ensemble von namhaften Schauspielern improvisiert entlang vorab erarbeiteter Rollenprofile wie etwa Klassenbeste, Klassengöre oder Klassen-Arschloch. Das Ergebnis ist ein überraschend kurzweiliges Kammerstück mit einer Realitätsnähe und Spielfreude, die man selten im deutschen Fernsehen sieht.

Hauptgewicht auf Schauspiel

„Beim Film liegt das Hauptgewicht auf der Technik: tolles Drehbuch, tolle Bilder, toller Ton… Mein Beweggrund als Schauspieler war, den Schauspieler und seine Fantasie einmal wirklich in den Vordergrund zu stellen,“ sagt Jan Gregor Schütte im Gespräch mit unserer Redaktion über seine Arbeitsweise. „Dazu kommt im deutschen Film eine Tendenz zu hölzernen Dialogen und einer Dramaturgie, die man zu sehr spürt um ganz in die Geschichte einzutauchen. Das wollte ich aufbrechen.“ Mit über 30 Kameras wurden die Darsteller in Echtzeit gefilmt, weshalb der Dreh nur viereinhalb Stunden dauerte. „So lange am Stück in einer Rolle zu bleiben ist für die Schauspieler der absolute Traum,“ so Schütte. „Man kann sich von eigenen Ideen überraschen lassen und wird irgendwann wirklich die Figur.“ Er selbst taucht immer wieder in einer kleinen Rolle vor der Kamera auf. „Um Präsenz zu zeigen,“ wie er sagt, „dem einen oder anderen bei dem Verfolgen seiner Aufgabe den Rücken zu stärken oder einem Darsteller - unter dem Vorwand ihm ein Getränk zu bringen - zu sagen: stell dich mal mehr nach rechts, du verdeckst die anderen.“

Jeder Schauspieler kann improvisieren

Schüttes Hauptarbeit passiert allerdings vorher. „Ich versuche im Vorfeld herauszufinden, wo es bei jedem einzelnen Schauspieler so richtig knallt. Für die 18 Rollen musste ich eine Art Matrix anlegen, damit die alle etwas miteinander zu tun kriegen. Ich mixe einen Cocktail und hoffe, die Zutaten lassen es ordentlich brodeln.“ Die finale Dramaturgie entstand dann nach der Sichtung des Materials im Schnitt. Bei der Auswahl der Darsteller ging es erst einmal um die Frage, mit wem die Beteiligten, also Regie, Produktion und Sender, gern arbeiten wollten. Denn Schüttes Theorie zu Improvisation ist: „Das kann jeder, es ist die Wurzel unseres Berufes, sich vorzustellen, man sei jemand anderes. Die Frage ist eher, ob die Schauspieler sich das selbst zutrauen, und das kann man in einem Vorgespräch schnell abklären.“ So finden sich in „Klassentreffen“ Größen wie Charly Hübner, Anja Kling, Kida Khodr Ramadan und Nina Kunzendorf neben weniger bekannten Gesichtern wie Aurel Manthei oder Nicole Kersten. Und der Zuschauer ertappt sich mitunter dabei zu vergessen, dass hier Schauspieler agieren und keine echten Menschen. „Das Schwierigste ist Kontrolle abzugeben, den Schauspielern zu vertrauen,“ gesteht Jan Gregor Schütte, „denn eigentlich besteht Film ja aus Kontrolle. Vorher hatte ich viele schlaflose Nächte. Aber ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und hatte auch viel Hilfe, etwa vom Regisseur Lars Jessen.“

Gewissermaßen als Nebenprodukt entstand aufgrund der Fülle des Materials neben dem Film eine Serienversion von „Klassentreffen“ mit sechs halbstündigen Folgen, die am 8. März ab 21 Uhr auf One gezeigt wird.